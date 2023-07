Otrzymaj Bezpieczny kredyt 2% z ekspertem kredytowym

Czym jest „Bezpieczny kredyt 2%”? O tym opowiada Krzysztof Górski, ekspert kredytowy specjalizujący się w kredytach hipotecznych. Swoim klientom pomaga także w uzyskaniu kredytów gotówkowych, firmowych i innych form finansowania. W branży finansów działa od 20 lat, od 14 prowadzi biuro Hossa kredyty i nieruchomości w Elblągu. W tym czasie pomógł w uzyskaniu ponad 700 kredytów hipotecznych na łączną kwotę ok. 140 mln zł, świadczy też usługi w zakresie ubezpieczeń oraz pośrednictwa nieruchomości.

- Zacznijmy od początku: na czym polega obowiązujący od 3 lipca program „Bezpieczny kredyt 2%”?

- "Bezpieczny kredyt 2%" to program pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, mający pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszej nieruchomości na preferencyjnych warunkach. Przepisy zakładają m.in. możliwość skorzystania z kredytu z niższym oprocentowaniem i dopłatą do rat odsetkowych. Osoby samotne wnioskujące o kredyt z tego programu będą mogły otrzymać maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw oraz osób wychowujących wspólne dziecko - 600 tys. zł. Co ważne, w przypadku niepełnego wkładu własnego lub jego braku istnieć będzie możliwość skorzystania z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Dopłata do rat kredytowych w ramach programu mieszkaniowego „Bezpieczny kredyt 2 %" będzie przysługiwała przez okres 10 lat.

- Kto może wziąć udział w programie?

- Osoby, które nie ukończyły 45 roku życia, a w przypadku małżonków i osób wychowujących wspólne dziecko chociaż jedna z osób musi spełniać ten wymóg. Osoba biorąca udział w programie nie może posiadać lub nie mogła mieć w przeszłości mieszkania ani domu jednorodzinnego czy też spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Program jest skierowany do osób, które chcą prowadzić w danej nieruchomości gospodarstwo domowe. Mogą z niego również skorzystać obcokrajowcy prowadzący gospodarstwo domowe na terenie Polski.

- A jeśli już spełniamy warunki, to dlaczego warto zainteresować się Bezpiecznym kredytem 2%?

- Państwo dało nam możliwość udziału w programie, w którym duża część raty odsetkowej jest dopłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przy stałym oprocentowaniu i malejących ratach przez okres pierwszych 10 lat. Jeśli przyjmiemy, że w Elblągu średnia kwota kredytu jest na poziomie ok. 200 tys. zł, to klient bez dopłaty płaciłby ratę ok. 1972 zł, a po dopłacie będzie to tylko ok. 1106 zł. Przez cały okres dopłat klient może więc zyskać ponad 66 tys. zł. Program jest powiązany z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym, w ramach którego można uzyskać kredyt bez wkładu własnego nawet na 100% wartości nieruchomości.

Od 3 lipca do programu przystępują cztery banki, w ostatnim kwartale tego roku dołączą do nich kolejne. Naprawdę warto zainteresować się tym programem, ponieważ pozwala na uzyskanie kredytu na korzystniejszych warunkach niż w standardowej ofercie dostępnej obecnie w bankach. Klienci, który uzyskali decyzję kredytową na zakup nieruchomości, a nie podpisali jeszcze umowy, ale spełnią warunki „Bezpiecznego kredytu 2%”, mogą zdecydować się na przystąpienie do tego rządowego programu ze względu na dużą oszczędność środków finansowych przy spłacie kredytu.

- W jaki sposób w uzyskaniu takiego kredytu pomaga ekspert kredytowy biura Hossa kredyty i nieruchomości?

- Podczas spotkania z klientem rozmawiam o jego oczekiwaniach i potrzebach, a także o warunkach, jakie powinien spełnić dla uzyskania kredytu. Wyliczam jego zdolność kredytową. Co ważne, 19 czerwca weszła w życie nowa rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, by banki oceniały zdolność kredytową uwzględniając specyfikę programu rządowego, w tym wysokości rat kapitałowo-odsetkowych przy dopłatach w ramach Bezpiecznego kredytu 2%. Innymi słowy, korzystając z tego programu automatycznie mamy lepszą zdolność kredytową niż bez niego. Jeśli dla uzyskania kredytu mój klient jeszcze nie spełnia jakichś warunków, szukamy rozwiązań, aby to zmienić. Moim zadaniem jest też znalezienie najlepszej oferty dla klienta, dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb. Zawsze powtarzam, że nie istnieje coś takiego, jak jeden najlepszy bank dla każdego. Każdy klient jest inny i ma inne potrzeby, dlatego tak bardzo przydaje się pomoc eksperta kredytowego, który w sposób profesjonalny, indywidualnie podchodzi do każdego klienta. Z moimi klientami jestem od samego początku, od podjęcia przez nich decyzji o zakupie nieruchomości. Na każdym etapie procesowania wniosku mogą liczyć na moją wiedzę i pomoc, aż do uruchomienia kredytu. Współpraca na tym się nie kończy, z większością klientów utrzymuję relacje przez wiele lat. Usługi kredytowe świadczone przeze mnie na rzecz klienta są bezpłatne. Klient otrzymuje za moim pośrednictwem takie same oferty jak bezpośrednio w bankach. Mając wiele ofert w jednym miejscu, będzie mógł z moją pomocą wybrać najbardziej korzystną dla siebie ofertę.

- Czy wprowadzenie Bezpiecznego kredytu 2% wpłynie na rynek nieruchomości w Elblągu?

- Obserwując rynek nieruchomości, można zauważyć większe zainteresowanie zakupem własnych „czterech kątów”. Myślę, że wzrost cen będzie, lecz nie będą to tak spektakularne wzrosty, jak w niektórych większych miastach. Jeśli od pewnego czasu rozważamy zakup nieruchomości w kredycie, wprowadzany od 3 lipca 2023 r. program „Bezpieczny kredyt 2%” może ułatwić decyzję o zakupieniu własnej nieruchomości.

Zapraszam na bezpłatne konsultacje, pomogę w podjęciu decyzji i postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

