Już w najbliższą sobotę (29 marca br.) trójmiejski deweloper Inpro, który od niemal 40 lat wyznacza standardy nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego, zaprasza na oficjalne otwarcie działu sprzedaży przy Osiedlu Forma w Elblągu! To doskonała okazja na spotkanie z przedstawicielami Inpro i poznanie tej wyjątkowej inwestycji.

Osiedle Forma tworzy nowoczesną przestrzeń, łączącą bliskość natury z wygodą i kompleksowymi udogodnieniami dla mieszkańców. To pierwsza inwestycja Inpro w Elblągu, co stanowi ważny krok w rozwoju firmy. Spółka od lat dostarcza swoim klientom nowoczesne osiedla w Trójmieście i okolicach, zdobywając ich zaufanie dzięki wysokiej jakości wykończeniu, przemyślanym projektom i dbałości o najdrobniejsze detale.

- Inpro rozpoczęło swoją działalność dokładnie 38 lat temu w Kartuzach. Początkowo realizowaliśmy inwestycje wyłącznie na terenie Trójmiasta, ale już od dobrych kilkunastu lat sukcesywnie rozszerzamy naszą działalność. Wybór Elbląga jest w pełni uzasadnioną decyzją – to dynamicznie rozwijające się miasto, w którym rosną zarówno potrzeby mieszkaniowe, jak i oczekiwania klientów. Polacy coraz częściej poszukują kompleksowych osiedli, które zapewniają wysoki komfort życia i taka właśnie jest Forma. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, by zaprojektować przestrzeń, która harmonijnie wpisuje się w otoczenie i spełnia oczekiwania elblążan, oferując im wyjątkową przestrzeń do życia – mówi dyrektor handlowy Inpro S.A., Rafał Zdebski

Oficjalne otwarcie działu sprzedaży

Dział sprzedaży Osiedla Forma mieści się przy ulicy Mielczarskiego w Elblągu, a jego oficjalne otwarcie odbędzie się już w najbliższą sobotę 29 marca, w godzinach 10:00 – 14:00. To doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych zakupem mieszkania, aby osobiście spotkać się ze specjalistami Inpro, porozmawiać o osiedlu i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

- Serdecznie zapraszam wszystkich na sobotnie otwarcie! Jeśli chcecie poznać naszą ofertę, dowiedzieć się więcej o Formie, zadać nam jakiekolwiek pytanie - my będziemy do Waszej dyspozycji i bardzo chętnie porozmawiamy. Forma to inwestycja, którą naprawdę warto zobaczyć na żywo. Przekonacie się, że prace na budowie postępują w imponującym tempie – podkreśla Magdalena Ryśnik, specjalista ds. sprzedaży Inpro S.A.

Dlaczego warto zamieszkać na Osiedlu Forma?

Osiedle Forma harmonijnie łączy bliskość natury z nowoczesnością i dostępem do wielu udogodnień. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajdują się przedszkole, szkoła, sklepy oraz przystanki komunikacji miejskiej, co zapewnia wygodę na co dzień.

Sercem osiedla będzie zielony dziedziniec, w którym bujna roślinność i starannie zaprojektowane elementy małej architektury stworzą nie tylko estetyczną przestrzeń, ale także idealne miejsce do relaksu i sąsiedzkiej integracji. To właśnie tutaj powstanie nowoczesny, wieloelementowy plac zabaw, gdzie najmłodsi będą mogli bezpiecznie bawić się i nawiązywać przyjaźnie. Dla wygody mieszkańców deweloper zaplanował przestronną halę garażową oraz duży parking naziemny. W budynkach znajdą się szerokie windy, boksy do przechowywania, wózkarnie i rowerownie – wszystko z myślą o codziennym komforcie. Mieszkania zaprojektowano w taki sposób, by każdy mógł znaleźć dla siebie lokal idealny. Te na parterze będą miały dostęp do prywatnych ogródków, a mieszkania na wyższych piętrach – przestronne balkony ze szklaną balustradą. Każdy element inwestycji został starannie przemyślany, aby zapewnić mieszkańcom maksymalną wygodę.

Inpro buduje nie tylko osiedla

Inpro od lat realizuje kompleksowe osiedla, które zdobywają nagrody za innowacyjne rozwiązania i dbałość o komfort mieszkańców. Fundamentem działalności Spółki jest rzetelność, transparentność oraz bezpośredni kontakt z klientami.

– Każdy nasz projekt to wyjątkowa przestrzeń. W Inpro budujemy nie tylko osiedla – tworzymy miejsca, które stają się wymarzonym domem dla przyszłych mieszkańców. Dlatego naszym priorytetem jest dostarczanie kompleksowych inwestycji, przemyślanych i zaprojektowanych w trosce o wygodę i komfort. Cieszę się, że możemy poszerzać naszą działalność i tworzymy osiedle Forma dla mieszkańców Elbląga – podsumowuje dyrektor handlowy Inpro S.A., Rafał Zdebski

Firma INPRO powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma apartamenty i mieszkania w segmencie popularnym, o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. INPRO kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa INPRO posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i organizacyjnych. INPRO jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu dopasowaniu oferty do wymagań klientów.

