Otwarcie HONKO store – 18 września!

Pierwszy sklep stacjonarny HONKO store, odzieżowej marki założonej przez elblążankę, Aleksandrę Hońko, zaprasza na oficjalne otwarcie nowej lokalizacji przy ul. Rybackiej 43a 18 września, w godzinach 16 – 19. Na gości czeka w tym szczególnym dniu kilka atrakcji! Zobacz zdjęcia.

Od 2019 r. marka działała głównie online, zyskując coraz szersze grono entuzjastów i wiernych klientów. To ich opinie zadecydowały o podjęciu kolejnego kroku – decyzji o stacjonarnej lokalizacji, która będzie zachęcać do odwiedzin, swobodnego przymierzania ubrań i stanowić miejsce pełne estetyki i dobrej energii.

Kolekcje marki to odzież dedykowana osobom, które cenią sobie wygodę i komfort, kochają podróże i sport, ale uwielbiają również przemyślane, nowoczesne wzornictwo i dobre projekty.

To ubrania o uniwersalnym charakterze, które doskonale sprawdzą się podczas dalekich wojaży oraz jako wygodny homewear. Charakteryzuje je najwyższa jakość wykonania oraz rozpoznawalny design - bogata paleta barw, odzwierciedlająca radość życia i energię osób je noszących.

Na wysokie standardy produkcji i staranność wykończeń wpływa fakt, że wszystkie ubrania są produkowane w Polsce, powstają ze starannie dobranych, miękkich i przyjemnych w dotyku dzianin oraz opatrzone są certyfikatem oeko-tex.

Wystrój i atmosfera butiku zlokalizowanego na Starym Mieście przy ulicy Rybackiej 43a podkreśla podróżnicze i artystyczne fascynacje, które towarzyszyły powstaniu marki oraz nawiązuje do nadmorskiego, pełnego wolności klimatu, który jest stałym źródłem inspiracji w tworzeniu kolejnych projektów. Wiatr, woda, rytm fal, słoneczne refleksy, odległe pejzaże, piasek i bogata kolorystyka egzotycznych roślin są bardzo bliskie założycielom marki, stąd intencja, by odwiedziny we wnętrzu HONKO store pozwalały poczuć się choć przez chwilę jak na pełnych słońca wakacjach, niezależnie od pory roku. Zresztą sprawdźcie sami!

Wakacyjne, nasycone barwami sceny, a szczególnie motyw wody i pływających postaci, od lat stanowią również motyw malarskich zainteresowań założycielki marki, stąd decyzja, że w sklepie zakupić można będzie również reprodukcje obrazów Aleksandry Hońko wykonanych w technice gicleé.

Goście, którzy odwiedzą HONKO store 18 września, mogą liczyć na przyjemne niespodzianki, takie jak specjalne zniżki cen, które nie obowiązują w sklepie online oraz poczęstunek przygotowany przez Mniam Mniam - catering dietetyczny fit Elbląg. Do zobaczenia!

Markę odkryjecie tutaj. Enjoy!

