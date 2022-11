 Pamiątka na zawsze

Pióro z wygrawerowaną datą przypomni czas studiów, data na zawsze utrwali dzień obrony pracy magisterskiej. Kolczyki z grawerem będą oryginalną pamiątką rocznicy ślubu. Takich pamiątkowych przedmiotów możemy wymieniać bez liku. Z elbląskim grawerem Romanem Smoleńskim rozmawiamy o jego pasji, która stała się zawodem. Zobacz prace Romana Smoleńskiego.

- Zajmuje się Pan grawerowaniem. Jak zrobić dobry grawer?

- Ważna jest kompozycja, żeby grawerunek był efektowny graficznie oraz dobrze zakomponowany na obrabianym przedmiocie. Obecnie najwięcej zamówień to są przedmioty takie jak zegarek, biżuteria, identyfikator, scyzoryk, piersiówka, nóż czasem szabla.

Często klienci pytają: co napisać? Podpowiadam wtedy, że powinny być trzy elementy: dla kogo, z jakiej okazji i od kogo. Można dodać datę. Ważne wydaje mi się podpisanie grawerowanego przedmiotu. Myślę tu o sytuacji, kiedy przez przypadek lub roztargnienie zostawimy np. zegarek; znalazcy łatwiej wtedy go oddać. Czasami klienci przychodzą już z własnym bardzo dobrym projektem, który jest zabawny, mądry i praca przy nim jest przyjemnością.

- Co jeszcze można zrobić?

- Podam kilka przykładów. Srebrna łyżeczka na chrzciny z wygrawerowanym imieniem, godziną, wagą i wzrostem przy urodzeniu. Komplet sztućców dla małego dziecka z grawerowanymi inicjałami. Dla nowożeńców – duży komplet sztućców z inicjałami. Wizytówki. identyfikatory, tabliczki informacyjne dopasowane do potrzeb osób lub firm spełniające funkcje informacyjne. Szyldy firm, lekarzy, prawników lub pamiątkowe tablice wykonywane na blachach z mosiądzu lub aluminium metodą grawerowania lub odlewane z aluminium, mosiądzu lub brązu. Do tego warto dodać takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z pięknymi napisami. Mam tu na myśli referentki i kamienie do plombownic będące tradycyjnymi i niezawodnymi sposobami zabezpieczania pomieszczeń lub pojemników. Ważnym elementem oferty są miedziane elektrody do elektrodrążarek oraz modele do odlewów.

- Co w przypadku, kiedy chcemy wygrawerować grafikę?

- Wystarczy dostarczyć projekt w formie komputerowego pliku graficznego .pdf i bez problemu można przenieść to na grawerowany przedmiot. To jest do zrobienia.

Firma Grawer mieści się przy ul. Hetmańskiej 5/2a (fot. Mikołaj Sobczak)

- Najciekawszy projekt, który Pan zrobił?

- Wyzwaniem dla mnie są przedmioty takie jak kielich mszalny, na którego stopce trzeba wygrawerować inskrypcję lub cukierniczka gdzie napis ma być umieszczony na pokrywce. Takie przestrzenne przedmioty są trudne do zamocowania na maszynę do grawerowania.

Innego rodzaju realizacją była pokrywa na studzienki kanalizacyjnej zamówiona z okazji rocznicy nadania praw miejskich Pasłękowi. Zrobiłem dla nich kilka projektów form pokryw. Wybrali jeden projekt, wtedy wykonałem model i we współpracy z odlewnią powstały pokrywy, które dziś można oglądać w Pasłęku.

- Jak proces grawerowania wygląda od strony technicznej?

- Pracuję ploterem grawerującym. Mam dwie maszyny i jest to obróbka mechaniczna w odróżnieniu od grawerowania laserowego. Mogę grawerować w metalach lub specjalnych laminatach grawerskich.

Zaczyna się od zaprojektowania kompozycji graficznej w komputerze. Zwykle robię to ja, ale też klient może przynieść własny projekt. Czasami umawiam się na zatwierdzenie opracowanej kompozycji graficznej, którą przesyłam esemesem. Przy skomplikowanych kompozycjach trzeba wszystko dobrze zaplanować, sprawdzić i uzgodnić, ponieważ popełnionej pomyłki już poprawić nie można.

Obecnie pracownia czynna jest we środy po południu w godzinach 16-18. W pozostałe robocze dni tygodnia firma GRAWER proponuje usługę na telefon. Po otrzymaniu zgłoszenia na nr telefonu 604 598 336 przyjeżdżam do klienta, za pokwitowaniem odbieram przedmiot do grawerowania. Po wykonaniu zlecenia grawerowany przedmiot dostarczam w umówionym terminie i miejscu.

- Jakie pomysły mają Pana klienci?

- Najwięcej jest zegarków. Graweruje się na piórach lub długopisach. Takie zamówienia najczęściej pojawiają się przy okazji końca roku szkolnego, kiedy to nauczyciele lub absolwenci szkół dostają pióro z grawerunkiem na pamiątkę.

Jeśli chodzi o nietypowe zamówienia to robiłem ostatnio napis na składanej piłce ogrodniczej. Grawerowałem wok, który był prezentem dla miłośnika sztuki kulinarnej. Były też profesjonalne nożyczki fryzjerskie oraz krawieckie.

- Powoli zbliża się Boże Narodzenie. Przedmiot z wygrawerowaną osobistą dedykacją może być też świetnym prezentem pod choinkę.

- W okresie przedświątecznym zwykle zwiększa się ilość zamówień. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć, że od zawsze mamy taką drobną promocję – małe motywy takie jak gwiazdka, serduszko, listek grawerujemy gratis. Koszt usługi zależy od liczby znaków – mam tu na myśli literę lub cyfrę.

Grawerowanie, w przypadku prezentu, nie tylko podnosi wartość przedmiotu, ale również nadaje mu, rosnącą z czasem, wartość sentymentalną jako pamiątki związanej z kimś bliskim.

I tak w przypadku grawerowanego długopisu: po wypisaniu się wkładu poszukamy nowego wkładu, a nie zastąpimy go darmową reklamówką. Pióro z grawerunkiem damy do naprawy. Grawerowany zegarek lub biżuteria stanie się cenną rodzinną pamiątką przekazywaną kolejnemu pokoleniu.

Pozostaję w przekonaniu, że grawerowanie spowalnia nasilający się proces coraz szybszego zastępowania przedmiotów użytkowych coraz to nowszymi, przez dokonywanie wyboru na prezent przedmiotów trwałych, przez uważne ich użytkowanie oraz, w razie awarii, podjęcie starania, aby cenną pamiątkę przywrócić do stanu używalności.

Roman Smoleński

ul. Hetmańska 5/2a

82 - 300 Elbląg

tel. 604 598 336

www. grawer.elblag.pl

.

--- art. sponsorowany ---