Park Rozrywki Nowa Holandia wznawia działalność!

Już w najbliższą sobotę, 29 maja, o godzinie 10 rozpocznie się nowy sezon zabawy z Rodzinnym Parkiem Rozrywki Nowa Holandia.

Jak co roku Park Rozrywki Nowa Holandia otwiera się dla mieszkańców Elbląga i okolic. Powstały w 2013 roku Park rozrywki zapewnia atrakcje i dobrą zabawę naszym najmłodszym. W tym roku dla naszych gości przygotowaliśmy nowy plac zabaw i tor przeszkód.

Odwiedzając park, należy także pamiętać o atrakcjach dostępnych już w zeszłym sezonie: największej na świecie pneumatycznej zjeżdżalni – Lwie Gigancie, parku linowym, trampolinach, placu zabaw, a także ptaszarni, wyspie nielotów, osadzie Wikingów, wyspie potworów oraz urokliwym rejsie tramwajem wodnym.

Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia to miejsce aktywnej zabawy dla całych rodzin. Otwarty jest siedem dni w tygodniu, od początku maja do końca sierpnia. Bilety są całodniowe, a w cenę biletu wliczona jest całodniowa zabawa i nielimitowana ilościowo dostępność do wszystkich atrakcji.

Zapraszamy!

Rodzinny Park Rozrywki – Nowa Holandia

Nowe Pole 1B

82-310 Elbląg

tel. 55 615 10 85

www.nowaholandia.pl

--- artykuł promocyjny ---