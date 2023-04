 Parkowanie na lotnisku Berlin Brandenburg - przewodnik

Berlin Brandenburg to międzynarodowe lotnisko, które umiejscowione jest około 18 km na południe od Berlina. Zastąpiło trzy poprzednie lotniska w Berlinie: Tegel, Schönefeld i Tempelhof.

Wielu podróżnych z Polski decyduje się na loty międzynarodowe z Berlin Brandenburg ze względu na lepsze połączenia. Warto więc wiedzieć najważniejsze informacje na temat parkingów na tymże lotnisku.

Parkingi na lotnisku Berlin Brandenburg

Lotnisko Berlin Brandenburg oferuje kilka opcji parkowania. Przede wszystkim podróżni mają wybór pomiędzy parkingami leżącym stricte na lotnisku, a parkingami umiejscowionymi poza jego terenem. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji podróżującego.

Osoby ceniące komfort oraz bliskość do terminala mają możliwość wyboru parkowania na terenie lotniska, mając świadomość, że ceny tego wariantu będą znacznie wyższe. Tańsza alternatywa parkingu lotniskowego to opcje oddalone o około 1 - 1,5 km od lotniska, z czym wiąże się również niższa cena.

Warto znaleźć najatrakcyjniejszą ofertę. Parking przy Berlin Brandenburg jest możliwy do znalezienia w atrakcyjnych cenach. Ceny za jeden dzień postoju zaczynają się już od 3,60 €.

Polecane parkingi Berlin Brandenburg

Podróżni, którzy chcą wydać nieco mniej na parkingi, powinni mieć na uwadze tak zwane parkingi wahadłowe. Należy do nich między innymi Dein Stellplatz Berlin Brandenburg P1. Jest to parking otwarty przez całą dobę. Ogrodzony, strzeżony, dostępny wyłącznie dla klientów parkingu. Najważniejszy jest fakt, iż po pozostawieniu pojazdu na parkingu podróżnym przysługuje wliczony w cenę transfer dla maksymalnie 5 osób. Trwa on 12 minut.

Jedną z najtańszych opcji jest 123 Park and Fly. Ogrodzony i dobrze strzeżony parking oferuje przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, sejf depozytowy oraz darmowe transfery, które trwają niecałe 15 minut.

Valet parking przy lotnisku Berlin Brandenburg

Niezwykle komfortowa i w całkiem dobrej cenie może okazać się opcja valet parking. Jest to przeciwieństwo “samodzielnego parkowania”, a mianowicie pojazdy podróżnych są parkowane przez pracowników danej firmy, za uiszczenie wymaganej opłaty.

Na lotnisku Berlin Brandenburg takie usługi oferuje Airport Valet Parken BER Meet & Greet oraz Dein Stellplatz Berlin Brandenburg Meet and Greet. Samochód podróżującego zostanie odebrany z terminalu i zwrócony w dniu powrotu. Podróżny nie musi się martwić znalezieniem miejsca parkingowego oraz dopełnieniu wszelkich formalności. Jego samochód jest w dobrych rękach podczas odbywania przez niego podróży. Tego typu usługi zyskują coraz bardziej na popularności.

Na sam koniec warto wspomnieć, iż rezerwacja parkingu z wyprzedzeniem to duża szansa na atrakcyjną cenowo ofertę. Warto więc zarezerwować parking przy Berlinie Brandenburgii jak najwcześniej, korzystając z porównywarki cen, takiej jak ParkVia.

---artykuł promocyjny---