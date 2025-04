 Pergole dostępne lokalnie - Elbląg zyskuje nowy wymiar ogrodów

- Proponujemy konstrukcje, które doskonale sprawdzają się zarówno w przestronnych ogrodach, jak i na mniejszych tarasach jako konstrukcję wolnostojącą lub dołączoną bezpośrednio do domu. Nasi klienci często podkreślają, że nawet niewielka przestrzeń zyskuje zupełnie nowy charakter - mówi Mateusz Jankowski, kierownik oddziału w firmie Plast-met . Rozmawiamy m. in. jak za pomocą pergoli uatrakcyjnić ogrody i tarasy oraz zyskać dodatkową przestrzeń do relaksu .

- Państwa firma od lat specjalizuje się w nowoczesnych ogrodzeniach stalowych i aluminiowych. Skąd decyzja o rozszerzeniu oferty o pergole i aluminiowe zadaszenia?

- Uważnie obserwujemy potrzeby naszych klientów i widzimy rosnące zainteresowanie rozwiązaniami, które łączą funkcjonalność z estetyką. Pergole i zadaszenia aluminiowe są naturalnym rozszerzeniem naszej oferty – pozwalają w pełni wykorzystać przestrzeń wokół domu, tworząc komfortowe miejsce do relaksu i spotkań niezależnie od pogody.



- Co decyduje o wyjątkowości Państwa pergoli i zadaszeń?

- Kluczowa jest kompleksowość naszych usług. Każde zlecenie realizujemy od etapu doradztwa i projektu, aż po montaż i opiekę posprzedażową. Do tego dochodzi najwyższa jakość materiałów, elegancki wygląd oraz szeroki wybór wariantów – np. jasne lub przyciemniane przeszklenia, oświetlenie led, dach w formie żaluzji etc. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie produktu, ale stworzenie

przestrzeni, która przewyższa oczekiwania klienta i harmonijnie wpisuje się w otoczenie.



- Czy pergole i zadaszenia to rozwiązanie wyłącznie dla dużych ogrodów?

- Zdecydowanie nie. Proponujemy konstrukcje, które doskonale sprawdzają się zarówno w przestronnych ogrodach, jak i na mniejszych tarasach czy balkonach. Nasi klienci często podkreślają, że nawet niewielka przestrzeń zyskuje zupełnie nowy charakter – staje się miejscem codziennego wypoczynku, rodzinnych spotkań czy spokojnych chwil z książką.



- Co powiedziałby Pan osobom, które rozważają taką inwestycję?

- Najlepiej przekonać się osobiście. Zapraszamy do naszego salonu, gdzie można skonsultować swój pomysł z naszym zespołem. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie solidnego produktu, ale stworzenie wyjątkowej przestrzeni do życia na zewnątrz.



Telefon: +48 451 172 891

email:m.jankowski@plast-met.pl

ul. Malborska 93A

82-300 Elbląg

www.plastmetelblag.pl