Pielęgnacja twarzy – wszystko, co powinnaś o niej wiedzieć

Codzienne pielęgnowanie cery ma znaczący wpływ na polepszenie kondycji skóry. Skóra na twarzy jest narażona każdego dnia na szereg niekorzystnych czynników. Nadmiar słońca, zanieczyszczenia z powietrza, a także makijaż – wszystko, to osłabia strukturę naskórka. Warto pamiętać, że odpowiednie dbanie o cerę, będzie miało wpływ na zmniejszenie się oznak starzenia. Jak dbać o cerę?

Codzienna pielęgnacja twarzy – jak dobrać do cery?

Dobór kosmetyków podczas pielęgnacji skóry jest niezwykle istotny. Pierwsze, na co powinniśmy zwracać uwagę to skład preparatów. Naturalne kosmetyki posiadają aktywne substancje pochodzenia roślinnego, które zregenerują, nawilżą i oczyszczą skórę w bezpieczny sposób. Szczególnie warto stosować produkty koreańskie. Charakteryzuje je przede wszystkim pewne i wręcz natychmiastowe działanie. Kosmetyki do pielęgnacji twarzy muszą być dostosowane do cery, jaką posiadamy. Posiadaczki cery suchej powinny stawiać na łagodne środki myjące, które nie wysuszą dodatkowo skóry.

Ważne jest także nawilżenie i natłuszczenie suchego naskórka. Cera tłusta, mieszana

i trądzikowa nie lubi mydeł z wysokim pH, natomiast bardzo dobrze reaguje na hydrożele

i kremy matujące. Wykonywanie peelingów przy tych typach skóry jest obowiązkowe!

Cera naczynkowa i skłonna do przebarwień wymaga stosowania preparatów tonizujących

i rozjaśniających. Systematycznie stosowane rozjaśniające kremy do twarzy na przykład takie, jak te dostępne na https://skin79-sklep.pl/category/kremy-pielegnacyjne niwelują nieestetyczne przebarwienia. Serum odmładzające, kremy przeciwzmarszczkowe na bazie kolagenu pomogą przy cerze dojrzałej. Natomiast dla cery wrażliwej i skłonnej

do alergii polecane są szczególnie naturalne produkty. Preparaty oparte na wodzie, zielonej herbacie i pozbawione sztucznych barwników nie podrażnią naskórka.

Zdrowy wygląd skóry – jakie zabiegi wykonywać?

Odpowiednia pielęgnacja twarzy powinna składać się z kilku etapów. Tylko tak kompleksowe dbanie przyniesie odpowiednie efekty.

Etapy codziennej pielęgnacji twarzy: