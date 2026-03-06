 Pierwsze urodziny MG HADM Gramatowski w Elblągu - świętuj z nami podczas Dni Otwartych 9-23 marca!

To już rok, odkąd marka MG na stałe zagościła w Elblągu! Z tej okazji salon MG HADM Gramatowski zaprasza na wyjątkowe Dni Otwarte w dniach 9-23 marca. Przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne oferty na samochody, promocyjne finansowanie oraz specjalne warunki ubezpieczenia. To idealny moment, aby odwiedzić nasz salon i skorzystać z wyjątkowych okazji!

9 marca – startujemy ze słodkim akcentem!

W poniedziałek 9 marca zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie Dni Otwartych. Na odwiedzających będzie czekał słodki poczęstunek, urodzinowa atmosfera i oczywiście nasi doradcy, gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz pomóc w wyborze idealnego modelu MG.

Wyjątkowe oferty MG

Z okazji pierwszych urodzin przygotowaliśmy specjalne ceny i warunku

- MG HS już od 107 900 zł

- Ubezpieczenie za 1 zł dla modeli MG HS oraz MG HS Plug-In Hybrid

- Ubezpieczenie za 999 zł dla modelu MG ZS HEV+

To doskonała okazja, aby wsiąść do nowego MG na wyjątkowo korzystnych warunkach!

Promocyjne finansowanie – wybierz rozwiązanie dla siebie

Podczas Dni Otwartych oferujemy atrakcyjne formy finansowania:

- Kredyt 50/50 0%

-Kredyt ratalny z RRSO od 0%

- Leasing od 101%

Niezależnie od tego, czy kupujesz auto prywatnie, czy do firmy – przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb

Dodatkowe korzyści dla klientów biznesowych

Dla przedsiębiorców mamy dodatkowy rabat kwotowy, dzięki któremu zakup nowego MG będzie jeszcze bardziej opłacalny. To świetna okazja na rozbudowę floty firmowej na wyjątkowych warunkach.

Zapraszamy do MG HADM Gramatowski w Elblągu!

Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Dni Otwarte trwają od 9 do 23 marca, ale najlepsze oferty mogą szybko znaleźć swoich właścicieli.

Odwiedź nasz salon, poznaj gamę modeli MG, skorzystaj z jazdy testowej i przekonaj się, dlaczego MG zdobywa coraz większą popularność w Polsce.

Świętuj pierwsze urodziny MG w Elblągu razem z nami!

Do zobaczenia w salonie MG HADM Gramatowski!

📍 Skontaktuj się z nami – MG HADM Gramatowski Elbląg

🏁 Adres: ul. Warszawska 87, 82-300 Elbląg

💬 Zadzwoń — +48 55 230 55 03 doradzimy i pomożemy dobrać finansowanie.

*Więcej informacji u naszych doradców MG. Podane rabaty dotyczą wybranych egzemplarzy MG i mogą różnić się w zależności od modelu, wersji oraz dostępności auta. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli pojazdów lub do odwołania. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dostępne u doradców HADM Gramatowski