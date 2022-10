 Piżama jednoczęściowa, czyli model idealny na chłodne wieczory. Jaką wybrać?

W piżamie spędzasz około jedną trzecią swojego dnia – wybór tak ważnego stroju może być wyzwaniem! Mamy jednak propozycję, które może skradną Twoje serce. Jednoczęściowe piżamy, bo o nich mowa, to nie tylko urocze kombinezony, ale i krótsze, seksowniejsze fasony. Mają wielką zaletę – chronią przed zimnem te części ciała, które często zostają odkryte w dwuczęściowym komplecie. Pozwól im otulić Twoje ciało, nawet od stóp do głów!

Dlaczego kochamy jednoczęściowe piżamy?

Rzucamy hasło: piżama jednoczęściowa. Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie? Dziecięcy kombinezon w misie? Możesz tak myśleć, jeśli do tej pory spałaś wyłącznie w koszulce i spodniach lub koszuli nocnej. Pora zmienić ten stan rzeczy!

W sklepach znajdziesz mnóstwo kobiecych piżam, które składają się z tylko jednego elementu. Im mniej tym lepiej, a z pewnością cieplej. Jednoczęściowy kombinezon to wymarzony strój nie tylko do spania, ale i wieczornego odpoczynku przed telewizorem, czy porannej kawy na tarasie. Niektóre z nich są zapinane na napy, inne na zamek błyskawiczny, rzadziej – tradycyjne guziki. Do wyboru masz także wiele materiałów: bawełnę, satynę, flanelę, polar, welur czy frotte.

Jeszcze nie czujesz się przekonana? Stworzyliśmy listę zalet jednoczęściowych piżam:

- są komfortowe i nie krępują ruchów,

- tworzy się je z najprzyjemniejszych dla skóry materiałów,

- nie podwijają się podczas snu tak jak koszule nocne i krótkie bluzki,

- nie zsuwają się – część modeli ma wygodne ściągacze w nogawkach i rękawach,

- dają wiele ciepła, ponieważ w porównaniu z innymi fasonami piżam zakrywają największą powierzchnię ciała,

- nie uciskają ciała jak w przypadku spodni, które mogą mieć zbyt ciasną gumkę w pasie,

- potrafią stworzyć niepowtarzalny klimat – zimowe wzory wprowadzą cię w świąteczny nastrój, a zmysłowe kombinezony podniosą temperaturę w sypialni.

A co, jeśli koronki i kokardki to dla ciebie nic szczególnego, a w ubiorze cenisz sobie raczej praktyczność? Pokochasz kombinezony z kieszeniami, w których łatwo da się schować drobiazgi, np. telefon czy chusteczkę higieniczną. Ba, niektóre piżamy jednoczęściowe mają nawet kaptury – to opcja dla prawdziwych zmarzluchów!

Jednak piżamy tego typu to nie tylko słodkie kostiumy z bajkowymi motywami, które przydałyby się także na bal przebierańców. Ich kompletnym przeciwieństwem są seksowne kombinezony, zazwyczaj bez rękawów i z krótkimi nogawkami. Niektóre z nich są jeszcze bardziej skąpe – ich dolna część może przypominać wycięte figi. Nie stroni się w nich od ozdób, np. koronkowych lamówek i transparentnych siateczek. Kompromisem między seksapilem a wygodą są piżamy typu romper, z wygodną gumką w talii i kopertowym dekoltem.

Tu znajdziesz piżamę dla siebie!

Tradycyjna piżama jednoczęściowa, kombinezon w uroczy wzór, a może kuszący romper z koronką? Jeśli podjęłaś już decyzję, sprawdź piżamy jednoczęściowe na Intymna.pl. Znajdziesz tam grubsze fasony na mroźną zimę oraz kombinezony stworzone z bardziej przewiewnych materiałów – w sam raz na upalne noce. Niezależnie od tego, jaki model wybierzesz, możesz być pewna, że tym razem odpoczniesz jak nigdy dotąd. Życzymy udanych zakupów i… słodkich snów!