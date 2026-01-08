 Pizzeria Mała Roma. Rzym nieopodal Bramy Targowej

Wszystkie drogi prowadzą do... pizzerii Mała Roma na elbląskiej starówce. Teraz smaki stolicy Włoch są na wyciągnięcie ręki! Zobacz zdjęcia.

Zachwyt rzymską pizzą i... Wujek Paolo

Włoska kuchnia nie bez powodu została niedawno uznana przez UNESCO za dziedzictwo kulturowe ludzkości. Tradycja, przywiązanie uwagi do świeżości i jakości składników i niepowtarzalny smak potraw nie przestają nas zachwycać. Pan Jakub z pizzerii Mała Roma podkreśla, że właśnie ten bardzo osobisty zachwyt smakami w stolicy Italii był pierwszym krokiem dla otwarcia restauracji w Elblągu:

- Razem z moją narzeczoną Anielą jesteśmy miłośnikami wypraw do Rzymu i testowania tamtejszych smaków. Właśnie taką pizzę, jaką pokochaliśmy w stolicy Italii, w Polsce zjedliśmy później u Wujka Paolo. Gdy zdecydowaliśmy o otwarciu naszej pizzerii, to właśnie jego poprosiliśmy o szkolenie.

Wujek Paolo, restaurator i promotor włoskiej kuchni znany z działalności internetowej, przeprowadził załogę pizzerii Mała Roma przez proces odpowiedniego przygotowania i wypiekania ciasta, doboru składników, tajników obsługi etc. Do Wujka Paolo wkrótce wrócimy, bo... niedługo odwiedzi on Elbląg.

Wyjątkowy smak wymaga przygotowań

- Nasze ciasto nie jest wypiekane od razu. By osiągnąć właściwy efekt, trzeba odczekać dwa dni. Powolny proces fermentacji i mała ilość drożdży nadają mu odpowiedniej chrupkości. Same składniki sprowadzamy bezpośrednio z Włoch, bo smaku tych produktów zwyczajnie nie da się podrobić - podkreśla pan Jakub.

Rzućmy okiem na menu. Są w nim oczywiście tzw. klasyki, jak nieśmiertelne Margherita i Capricciosa, miłośnicy ostrzejszych i wyrazistszych smaków skosztują pizzy Diavola lub Nduja – tej ostatniej biorącej nazwę od wyśmienitej włoskiej kiełbasy. Quatrro Formaggio lub Vegetariana? Też oczywiście są, a to tylko niektóre przykłady. Istnieje też możliwość dobrania naszych ulubionych składników do wybranej kompozycji. W ofercie pizzerii Mała Roma są też panino – różne rodzaje pysznych włoskich kanapek. Co z deserem? Tutaj załoga restauracji proponuje ciasta dnia, m .in. pyszne tiramisu.

- Mamy już pozytywną informację zwrotną od naszych gości, a pewna para, która niedawno była w stolicy Włoch, powiedziała nam, że nasza pizza smakuje jak tamtejsza – zaznacza nasz rozmówca.

Włoski smak na elbląskiej starówce i w Twoim domu

Pizzeria przy ulicy Stary Rynek 16 to doskonałe miejsce na randkę, rodzinny obiad, kolację ze znajomymi i tak dalej. Mowa w końcu o samym sercu elbląskiej starówki. Warto dodać, że w lokalu zorganizujemy też kameralną imprezę okolicznościową.

Wolisz zostać w domu? Zamów pyszną pizzę z dostawą, tym bardziej, że jest już dostępna w ofercie serwisu NaWynos, w którym jak zawsze dostępny jest rabat na zamówienia.

Dodajmy, że w pizzerii Mała Roma jest też włoski sklepik, więc gdy szczególnie posmakuje nam smak Italii, nic nie stoi na przeszkodzie, by cieszyć się nim w domu. W ofercie znajdziemy makarony, suszone pomidory, włoską mąkę, oliwę, ciastka i wiele, wiele więcej.

"Przyjacielu, zobacz!" Spotkaj Wujka Paolo

Warto podkreślić, że z wizytą do pizzerii Mała Roma już 10 stycznia o godz. 13 wpadnie Wujek Paolo – będzie to okazja, by porozmawiać z gośćmi restauracji o włoskiej kuchni i poszczególnych kompozycjach smakowych w pizzerii, wymienić kulinarne doświadczenia, sprawdzić, jak elementy szkolenia restauratora wprowadzono w życie w Elblągu. Do zobaczenia w Rzymie... na elbląskiej starówce!

Mała Roma

Pizzeria Classica Italiana

Elbląg, Stary Rynek 16

519 339 662

Facebook