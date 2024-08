  Plast-Met: Nowoczesne ogrodzenie, w którym nawet odbierzesz paczkę

Firma Plast-Met wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, proponując nowoczesne aluminiowe ogrodzenie z systemem PORTALUX. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce – zadaszony portal z oświetleniem ledowym, w którym można zamontować zarówno domofon jak i wideofon, a także paczbox na szyfr, by wygodnie odbierać korespondencję i paczki podczas nieobecności domowników. Zobacz zdjęcia.

PORTALUX to doskonałe i nowoczesne podkreślenie strefy wejściowej do posesji. Jest inspirowany aktualnymi trendami we wzornictwie. Współgra z modernistyczną architekturą domu i ogrodu, nadając estetycznego i niepowtarzalnego charakteru. Dom z takim ogrodzeniem nie tylko zwiększa bezpieczeństwo właścicieli i poczucie prywatności, a także wyróżnia się w okolicy, dodając prestiżu. Na dołączonych do artykułu zdjęciach przedstawiamy jedną z realizacji firmy Plast-Met na terenie powiatu elbląskiego.

- To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Można je zamontować w każdej lokalizacji, wystarczy działka, teren do ogrodzenia i prąd. PORTALUX możemy zamontować w już istniejącym ogrodzeniu lub kompleksowo razem z ogrodzeniem. Co je wyróżnia? Po pierwsze zadaszenie nad portalem, które wytrzymuje ciężar nawet do 300 kg. Po drugie – oświetlenie ledowe, po trzecie – domofon i wideofon nawet z rozdzielczością 4K i po czwarte, paczbox, czyli specjalne miejsce na paczki i przesyłki na kod, dzięki któremu nie musimy się przejmować tym, by być w domu na czas, gdy przyjedzie kurier. Te wszystkie elementy są nie tylko funkcjonalne, ale także służą bezpieczeństwu klientów. Wychodzimy im naprzeciw, bo wielu z nich o takie rozwiązania pytało. Oczywiście to, jakie rozwiązania zastosujemy, zależy od klienta – mówi Mateusz Jankowski z firmy Plast-Met, która od niedawna oferuje klientom taką nowość w Elblągu i regionie.

Wytrzymała aluminiowa konstrukcja

PORTALUX to lekka, ale bardzo wytrzymała aluminiowa konstrukcja, odporna na wszelkie warunki atmosferyczne. Podobnie jak całe aluminiowe ogrodzenie, które również jest nowością na rynku. - Zarówno PORTALUX jak i ogrodzenie możemy pomalować w każdy kolor z palety Ral, która jest praktycznie nieograniczona – mówi Mateusz Jankowski.

(fot. Plast-Met)

Na każdy wytwarzany przez siebie produkt Plast-Met udziela 10-letniej gwarancji. Na elektroniczne urządzenia montowane w PORTALUX – ich producenci udzielają 4-letniej gwarancji. Plast-Met zapewnia klientom profesjonalny serwis.

– Jeśli ogrodzenie czy portal nie ulegnie mechanicznemu uszkodzeniu, to tak naprawdę nic nie trzeba z nim robić. Ani odnawiać, ani odmalowywać. Mniejsze zabrudzenia zmyje deszcz, przy większych wystarczy zastosowanie myjki ciśnieniowej. Dlatego nasze ogrodzenia są bardzo praktyczne – dodaje przedstawiciel firmy Plast-Met.

Kompleksowe ogrodzenie posesji

Plast-Met oferuje kompleksowe rozwiązania związane z ogrodzeniem domów i posesji. Od momentu złożenia zamówienia przez klienta do montażu mija około 12 tygodni.

- Po pierwszym kontakcie z klientem przygotowujemy bezpłatnie wstępny projekt. Przez telefon ustalamy szczegóły, badamy potrzeby klienta, jakie ma wymagania, budżet, jakiej lokalizacji dotyczy inwestycja, jakie elementy wyposażenia wchodzą w grę. Ten projekt przygotowujemy albo na podstawie wymiarów podanych przez klienta, albo jeśli ma takie życzenie, wysyłamy do niego swojego przedstawiciela, by takich wymiarów dokonał – wyjaśnia Mateusz Jankowski.

Po akceptacji wstępnego projektu przez klienta, daną lokalizację odwiedza kierownik ekipy monterskiej, dokonując szczegółowych pomiarów. Następnie powstaje ostateczny projekt i umowa, którą przedstawiciele firmy Plast-Met omawiają z klientem. Po złożeniu zamówienia, poszczególne elementy są montowane w terminie dogodnym dla zamawiającego.

Wszystkich szczegółowych informacji na temat najnowszej oferty udzielą przedstawiciele firmy Plast-Met. Zapraszamy do kontaktu:

Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe

Elbląg, Malborska 93A

m.jankowski@plast-met.pl

Tel. 451 172 891

poniedziałek-piątek 8-16

-- artykuł sponsorowany --