 Po czym poznasz dobrze wykonane prace dekarskie?

Kładzenie nowego bądź remont starego dachu powierzyć należy fachowcowi - dekarzowi. Od profesjonalizmu i jakości jego usług zależy komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania domu. Dlatego zatrudnić trzeba dobrego specjalistę. Sprawdźmy, jak takiego znaleźć i zweryfikować jego kompetencje.

Praca na dachu jest trudna, ciężka i niebezpieczna. Odbywa się przecież na wysokości, upadek zaś grozi poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Poza tym, jakość wykonania, szczelność oraz ocieplenie dachu muszą stać na możliwie najwyższym poziomie, gdyż zależy od nich nasze bezpieczeństwo i komfort życia w domu. Dlatego dekarz zatrudniony do kładzenia nowego czy naprawy starego dachu dysponować powinien wymaganymi umiejętnościami, wiedzą fachową, doświadczeniem oraz sprzętem.

Czym konkretnie zajmuje się dekarz?

Ale do wykonania jakich konkretnie prac budowlano-remontowych potrzebowali będziemy dekarza? Zakres specjalistycznych usług dekarskich jest całkiem szeroki. Obejmuje takie obowiązki, jak:

- krycie dachów;

- konserwacja i naprawa dachów;

- montaż urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów;

- wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe;

- instalacja okien dachowych, wyłazów i świetlików.

Oczywiście, dekarz nie pracuje w oderwaniu od innych specjalistów. Wykonując swoje usługi, współpracuje z murarzami, cieślami oraz innymi fachowcami z zakresu prac budowlanych i remontowych.

Jak rozpoznać dobrego dekarza?

Bez dachu odpowiedniej jakości korzystanie z domu z reguły okazuje się niemożliwe. Pokrycie dachowe musi więc być prawidłowo położone, konserwowane, a w razie potrzeby naprawiane. Wszystkie te prace wykonywać trzeba w fachowy sposób, przy użyciu odpowiedniej jakości materiałów oraz specjalistycznego sprzętu. Dlatego potrzebna nam jest usługa dobrego dekarza. Czym cechuje się profesjonalny przedstawiciel tego zawodu?

Przed zatrudnieniem tego fachowca, koniecznie należy zweryfikować jego:

- doświadczenie zawodowe (powinien udzielić na ten temat informacji w ogłoszeniu);

- uprawnienia;

- posiadanie narzędzi niezbędnych do prawidłowego położenia, naprawy lub wymiany dachu.

Profesjonalni dekarze pracują zgodnie z procedurami BHP i normami prawa pracy, posiadają również stosowne ubezpieczenia oraz udzielają gwarancji i rękojmi na wykonanie usługi.

Zawsze warto zestawić jakość świadczonych przez dekarza usług z ich ceną. To właśnie ona jest kluczowym czynnikiem przy wyborze wykonawcy. Ważne jest, by odpowiadała faktycznej jakości wykonanych prac. Zbyt wysoka lub dziwnie niska powinna wzbudzać wątpliwości i skłaniać do nieskorzystania z oferty.

Gdzie znaleźć profesjonalnego dekarza?

