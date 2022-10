 Po prostu się zaszczep

11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia uznała zachorowania na SARS-CoV-2 za ogólnoświatową pandemię. Z koronawirusem nauczyliśmy się już żyć, ale... Nie możemy zapominać o trosce o własne zdrowie. W tym celu najlepiej zaszczepić się przeciwko COVID. Gdzie? W Centrum Medycznym Twoje Zdrowie.

Zdążyliśmy już przyzwyczaić się, że od dwóch lat żyjemy w otoczeniu koronawirusa SARS-CoV-2. Powoli zapominamy o kwarantannie, respiratorach, dzieciach na zdalnej nauce i zamknięciu wszystkiego co można zamknąć. Mamy złudzenie, że może koronawirusa nie udało się pokonać do końca, ale mamy go pod kontrolą.

I tak i nie. Zapomnieliśmy już o dystansie społecznym, maseczki odnajdujemy w kieszeniach kurtek z ubiegłej jesieni. Ale koronawirusem wciąż możemy się zarazić - ze względu na naszą nieostrożność - prawdopodobnie jeszcze łatwiej niż w pierwszych latach pandemii.

Szczepionka nie jest cudownym remedium na koronawirusa - to trzeba zaznaczyć od razu. I nigdy nie była tak traktowana. Walka z SARS-CoV-2 jest utrudniona ze względu na stosunkowo szybkie mutowanie wirusa. Stąd „rozczarowanie“ niektórych pacjentów pozornym brakiem efektów szczepienia. Z jednej strony trzeba mieć świadomość, że żadna szczepionka nie chroni przed zarażeniem w 100 proc. Szczepionka mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w badaniach klinicznych wykazała skuteczność 95% w ochronie przed objawami COVID-19, a szczepionka Spikevax (Moderna) – 94,1%.(dane za Państwowym Zakładem Higieny). Zachorowania powtórne najczęściej zaobserwowano u pacjentów z obniżoną odporności. Mogą to być osoby chorujące przewlekle np. na cukrzycę, nadciśnienie, nowotwory, ale także osoby starsze.

Z drugiej strony kolejne mutacje SARS-CoV-2 są „bardziej odporne“ na starsze typy szczepionek. Stąd ważne jest, aby kolejne szczepienia były wykonywane szczepionkami skierowanymi w „aktualną“ mutację wirusa. Dlaczego warto się szczepić. Bez względu na to, jaki typ szczepionki przyjmiemy, wzrasta prawdopodobieństwo, że jeżeli zachorujemy na COVID, to chorobę przejdziemy lżej i bez ciężkich powikłań. Warto też zwrócić uwagę na odporność populacyjną. Oznacza to, że im więcej osób zostanie zaszczepionych, to zmniejszy się prawdopodobieństwo zachorowania.

Gdzie się zaszczepić? Najlepiej w Centrum Medycznym Twoje Zdrowie. Do wyboru mamy trzy lokalizacje: w Elblągu (ul. Elizy Orzeszkowej 13), w Pasłęku (ul. Jagiełły 27) i w Morągu (ul. Warmińska 23). Szczepienie drugą dawką przypominającą będzie wykonywane preparatami przeciw wariantom Omikron BA.1 lub BA.4/5. Wykonywane są u osób od 15 roku życia.

Jak się zarejestrować? To proste: wystarczy wysłać maila na adres rejestracja@twojezdrowie.eu (w przypadku szczepienia w Elblągu) lub Pasłęk@twojezdrowie.eu w przypadku Pasłęka lub rej_morag@twojezdrowie.eu w przypadku Morąga. Drugim sposobem jest rejestracja telefoniczna pod numerami: 55 221 02 80 (Elbląg), 55 249 19 80 (Pasłęk) lub 89 575 22 41 (Morąg).