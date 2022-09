 Po raz pierwszy w Elblągu: „Dzień dla Przemysłu OLA-TECH”

Już 16 września odbędzie się w Elblągu wydarzenie, które pozwoli przedstawicielom przemysłu poznać możliwości w zakresie optymalizacji energetycznej przedsiębiorstw oraz zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami związanymi z elektrycznością i teleinformatyką. W programie przewidziano wystawy partnerów organizatora oraz prelekcje ekspertów.

Przedsiębiorstwo OLA-TECH oferuje rozwiązania w zakresie elektryki, energetyki i teleinformatyki. Jego działalność skierowana jest głównie do firm produkcyjnych, logistycznych czy hotelarskich. Jak wskazują przedstawiciele OLA-TECH, inicjatywa związana z organizacją wydarzenia jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby klientów. - Często jesteśmy pytani o nowoczesne rozwiązania związane z oszczędnością energii czy przemysłem 4.0, dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować wydarzenie, jakiego w Elblągu jeszcze nie było – tłumaczy Jacek Lotkowski, dyrektor generalny przedsiębiorstwa. – W jednym miejscu zaprezentują się wystawcy, którzy pokażą nowinki technologiczne, niezbędne dziś w każdej rozwijającej się firmie. Oczywiście w dobie drastycznie rosnących kosztów energii, propozycje z tym tematem związane już dziś cieszą się największym zainteresowaniem gości, którzy chcą nas odwiedzić – dodaje.

Pierwszy „Dzień dla Przemysłu OLA-TECH” odbędzie się 16 września w godz. 11-19, na terenie przedsiębiorstwa, który znajduje się przy ulicy Lotniczej 1/78 w Elblągu. Poza stałymi stoiskami dostawców rozwiązań dla przemysłu (pełna lista poniżej), organizatorzy zaplanowali również cykl prelekcji, w czasie których eksperci proponować będą rozwiązania dla przemysłu. Tematyka obejmuje różne dziedziny, skupiając się na aktualnych wyzwaniach przedsiębiorstw: - Zależało nam, aby prelekcje obejmowały wyzwania, z jakim przemysł mierzy się dzisiaj, dlatego tematyka jest zróżnicowana i mam nadzieję, że jednocześnie będzie odpowiadać potrzebom naszym gości – opowiada Jacek Lotkowski. – Jesteśmy elbląskim przedsiębiorstwem, więc zdajemy sobie sprawę z jakimi wyzwaniami mierzą się nasi klienci z regionu. Mam nadzieję, że zaproponowana przez nas formuła wydarzenia spodoba się i będzie się rozwijać, bo przecież w Elblągu i okolicy raczej nie odbywają się targi czy konferencje dla przemysłu – podkreśla.

Oferta wystawców obejmować będzie m.in. rozwiązania dla przemysłu 4.0, innowacje w zakresie optymalizacji zużycia energii elektrycznej, fotowoltaikę, automatyzację produkcji, systemy wentylacji i klimatyzacji, pompy ciepła, oświetlenie, robotykę, rozwiązania IT oraz monitoringu video. W czasie trwania wydarzenia, konsultanci dostawców współpracujących z przedsiębiorstwem OLA-TECH będą dostępni dla odwiedzających, wraz z możliwością umówienia indywidualnych spotkań B2B.

- Jestem przekonany, że każdy odwiedzający znajdzie dla siebie obszar, którym będzie zainteresowany, w ramach prowadzonej przez nas działalności. Postaraliśmy się o ściągnięcie na wydarzenie konsultantów, posiadających wiedzę praktyczną, która pomoże odpowiedzieć na ważne pytania czy to z zakresu produkcji, utrzymania ruchu, czy też ogólnie z przemysłem produkcyjnym. Zapraszam 16 września do naszej siedziby przy ulicy Lotniczej, gdzie przez cały dzień będziemy rozmawiać o innowacyjnym podejściu do przemysłu i podpowiadać nowe rozwiązania – podsumowuje Jacek Lotkowski.

Lista wystawców: Assa Abloy, Carter Elbląg, D+H, Daikin, Eaton, Elmark, Eta UPS, F&F, GSP, Hikvision, Klimatel, KRONE ALUMINIUM, LUG, Nowa Elektro, Nowa Led, Signify, Soltrack, UniversalRobot, ZPUE.

Program prelekcji:

12:00 Prezentacja firmy OLA-TECH (rozwiązania dla przemysłu)

12:45 Coboty jako standardowe wyposażenie w średnich i małych firmach, usprawnianie procesów produkcyjnych za pomocą cobotów

13:30 Przemysł w dobrym świetle. Wpływ oświetlenia na koszty operacyjne i warunki pracy w obiektach przemysłowych

14:15 Ekologiczne pompy ciepła Daikin Altherma jako źródło ogrzewania oraz chłodzenia w budownictwie

15:00 Przemysł 4.0 inteligentne rozwiązania wizyjne dla przemysłu

15:45 Zdrowie, dobre samopoczucie, produktywność: Jak światło może pomóc nam w codziennym życiu?

„Dzień dla Przemysłu w Elblągu”

16 września, godz. 11-19

ul. Lotnicza 1/78 (teren przedsiębiorstwa OLA-TECH)

Link do rejestracji: https://ola-tech.pl/ddp/

---artykuł promocyjny---