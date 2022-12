Podaruj bliskim świąteczny voucher do Salonu Urody Gross

Poszukujesz upominków dla swoich bliskich? Voucher do wykorzystania w Salonie Urody Gross to najbardziej trafiony prezent dla wszystkich osób, które cenią sobie pielęgnację twarzy i ciała na co dzień. Sprawdź, jaki podarunek możesz wybrać dla Niej i dla Niego. Obejrzyj film.

Myślisz z troską o bliskich, tych zabieganych, zestresowanych i chciałbyś o nich zadbać? Kogokolwiek chcesz obdarować, to zaproszenie na relaks czy zabieg pielęgnacyjny będą wyrazem Twoich uczuć. Salon Urody Gross ma świetną świąteczną ofertę, która sprawi Twoim najbliższym wiele radości. To gabinet kosmetyczny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, w każdym wieku. Tu najważniejsze jest dobro klienta, dlatego wszystkie zabiegi wykonywane są z najwyższą starannością, przy użyciu profesjonalnego sprzętu i wysokiej jakości preparatów kosmetycznych, z zachowaniem higieny i bezpieczeństwa. Co wyróżnia ten Salon od innych? Jest to przede wszystkim przygotowanie merytoryczne zespołu i bezcenne doświadczenie zgromadzone w trakcie 20 lat pracy. W Salonie Urody Gross masz różnorodność zabiegów, która gwarantuje indywidualne dobranie skutecznej terapii do Twoich oczekiwań i potrzeb skóry. Salon Urody Gross to także wyjątkowe relacje z klientami oraz oczywiście skuteczność zabiegowa. Tutaj nie zapomina się też o tym, co w kosmetyce jest ważne, czyli przyjemność i relaks w trakcie zabiegu.

Jaki możesz wybrać na prezent dla Niej? Makijaż permanentny, lifting rzęs, hennę pudrową brwi, laminację brwi, ujędrniający masaż twarzy, relaksacyjny rytuał na ciało, zabieg odmładzający i wiele, wiele winnych...

Na prezent dla niego możesz wybrać: masaż ciała stemplami, relaksacyjny rytuał na ciało, pedicure, pielęgnacyjny zabieg na twarz, pielęgnację dłoni i mnóstwo innych!

Kliknij w link i wybierz dowolny voucher na kwotę 100 zł, 200 zł, 300 zł lub 500 zł lub na konkretny zabieg. Voucher możesz zrealizować przy jednej lub na kilku wizytach, na dowolne zabiegi w Salonie Urody Gross. Zapraszamy!

Masz pytania? Nasz personel odpowie na wszystkie z nich! Zadzwoń pod numer telefonu 55 236 22 88 lub skontaktuj się z nami przez Facebook. Zapraszamy też do naszej recepcji, pomożemy Ci w zakupie. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz.10-18

Salon Urody Gross Elbląg

ul. Nitschmanna 20-22, I piętro

telefon 55 236 22 88

---artykuł promocyjny---