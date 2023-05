 Pokaż Mamie, jak bardzo ją kochasz

Dzień Matki to idealny moment, aby podziękować jej za cały trud i miłość jaką nam w życiu ofiarowała. Dzięki jej trosce i opiekuńczości twój świat jest pełniejszy i bardziej wartościowy. Obdarują ją w tym dniu wyjątkowym prezentem: kwiatami z firmy Źródło Dobrych Roślin Piotra Zimińskiego.

Mama to wyjątkowa, niezastąpiona osoba, dlatego warto, by w dniu swojego święta otrzymała tylko to, co najlepsze. Z okazji Dnia Matki warto wybrać prezent, który podkreśli także jej piękno. Takim idealnym podarunkiem będą kwiaty ze Źródła Dobrych Roślin To wyjątkowe miejsce, które cały czas kwitnie, dosłownie i w przenośni, oferując całą gamę roślin w bogatej, pięknej kolorystyce.

Doskonałym prezentem dla twojej Mamy będzie hortensja. Ten popularny, ozdobny krzew króluje w ogrodach od setek lat. Hortensje kwitną przez cały sezon letni, lubią półcień, a ich dekoracyjny charakter ceniony jest przez wielu posiadaczy ogrodów czy działek. Hortensja to krzew piękny i okazały, z niezwykłym kwiatostanem i mało kto wie, że na świecie jest aż 35 gatunków tej rośliny. W firmie Źródło Dobrych Roślin Piotra Zimińskiego bez problemu wybierzecie te piękne krzewy. Dużym plusem hortensji jest szeroka paleta barw. Tutaj kupicie hortensje różowe, białe, czy bordowe, a także specjalną odmianę Wonder: o pięknych, dużych kwiatach.

Równie dobrym podarunkiem mogą być surfinie. Te piękne kwiaty, dzięki długim, zwisającym pędom świetnie prezentują się w doniczkach powieszonych pod zadaszeniem na balkonach i tarasach, a także w skrzynkach balkonowych. Surfinia dobrze czuje się w miejscu nasłonecznionym, trzeba ją również regularnie podlewać, w upalne dni rano i wieczorem. Warto także dostarczać jej składniki mineralne, odpowiednie dla tej rośliny. Niepodważalna zaletą surfinii jest ogromna paleta barw. W firmie Źródło Dobrych Roślin wybierzecie piękne surfinie w kolorze czerwieni, fioletu, różu czy bieli i wielu innych.

Idealny prezent dla Mamy to także lobelia, przepiękna roślina, która może stać się prawdziwą ozdobą każdego ogrodu, tarasu czy balkon. Wybrać możemy również nemezje, powabne rośliny balkonowe i rabatowe, łatwe w uprawie i wspaniale kwitnące.

- Polecam również niecierpki, które słyną z wytrwałego kwitnienia przez cały sezon, aż do mrozów. Można również kupić u nas piękną odmianę tej rośliny: niecierpka nowogwinejskiego. Polecam także przepięknie kwitnące trawy oraz koleusy z ozdobnymi liśćmi. Ta roślina świetnie czuje się we wnętrzu domu, pamiętajmy, aby postawić ją w nasłonecznionym miejscu. Na Dzień Matki polecam także piękne, wiszące kosze z petuniami i surfiniami w różnorodnych kolorach – mówi Piotr Zimiński.

Wyjątkowo oryginalnym prezentem, może być też krzaczek pomidorów koktajlowych. Warto jednak pamiętać o tym, aby postawić je w miejscu słonecznym, dzięki temu owoce będą słodsze. Dla mam, które lubią zdrową kuchnię znajdziemy także pachnącą, aromatyczną gamę ziół. Do wyboru, do koloru, do smaku (wspaniała bazylia krymska), do zapachu. Zapraszamy po wyjątkowe prezenty z okazji Dnia Matki do firmy Źródło Dobrych Roślin Piotra Zimińskiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz bujnych i trwałych roślin? Nie wiesz, które będą najlepiej rosły w cieniu, a które w słońcu? Zajrzyj do firmy Źródło Dobrych Roślin przy ul. Druskiej 15 w Elblągu. To tam od poniedziałku do piątku, od godz. 8 do godz. 16, a w soboty od godz. 8 do godz.15 dowiesz się więcej, dobierzesz najlepsze dla siebie rośliny, porozmawiasz o pielęgnacji. Możesz też zadzwonić pod numer 691 960 001.

---artykuł promocyjny---