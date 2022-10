 Pokaż się z Fraktalem

Jak sprawić, żeby nasza firma i produkty wyróżniały się w tłumie innych? Na to pytanie odpowiedzą specjaliści ze Studia Kreatywnego Fraktal. Dlaczego warto skorzystać z ich usług? Żeby robić pieniądze, trzeba mieć klientów (bo to oni są źródłem pieniędzy). Ale klienci najpierw muszą zauważyć przedsięwzięcie, które spełni ich potrzeby.

I tutaj wchodzą oni - cali (prawie) na biało - „Fraktal“ Studio Kreatywne, którzy podejmą się wszystkich działań, które sprawią, że nasza firma będzie widoczna w sieci. Są z Elbląga, więc znają lokalny rynek, jego uwarunkowania, cechy szczególne i charakterystyczne. To ważne, ponieważ dzięki temu można stworzyć identyfikację przedsiębiorstwa, która będzie kojarzyć się z Elblągiem i jego okolicami. Są młodzi, w sieci czują się jak w domu. „A czego nie ma w sieci, tego nie ma wcale“ - to kolejna prawda, z której muszą zdawać sobie sprawę przedsiębiorcy.

Patrząc z drugiej strony: identyfikacja firmy musi mieć to „coś“. Co? Tego do końca nie wiadomo, ale faktem jest, że wizualna strona przedsięwzięcia musi zachęcać do tego, żeby zostać na niej odrobinę dłużej. I zaznajomić się z jej zawartością merytoryczną.

A strona internetowa to tylko jeden z elementów kreatywnego marketingu firmy. Nie można zapomnieć o najpopularniejszym dziś sposobie kontaktu z potencjalnymi klientami czyli mediach społecznościowych. Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter... musi żyć. Jeżeli „umrze“, to potencjalnemu klientowi też może się wydawać, że i firma już nie istnieje. A do tego potrzebni są ludzie, którzy zajmą się pokazywaniem życia firmy na zewnątrz.

Wizualizacja firmy, kampania produktowa, działania w mediach społecznościowych... Do tego właśnie potrzebne jest Studio Kreatywne Fraktal. Elblążanie zajmą się prowadzeniem Twojej witryny internetowej, mediów społecznościowych, stworzeniem odpowiednich strategii marketingowych/public - relations oraz prowadzeniem skutecznych kampanii reklamowych wykorzystując narzędzia takie jak Facebook Ads czy Google Ads.

O właściwy obraz firmy w sieci warto zadbać już od pierwszych dni. A jak wiadomo, w pierwszych dniach działalności nowe przedsiębiorstwa oglądają każdą złotówkę trzy razy przed jej wydaniem. Dlatego Fraktal Studio Kreatywne proponuje dla wszystkich nowo powstałych firm z Elbląga i okolic promocję w wysokości 35 % ceny na swoje usługi.

A co dla firm, które już funkcjonują na rynku? Fraktal Studio Kreatywne proponuje bezpłatny audyt identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorca dowie się, co funkcjonuje dobrze, a co warto poprawić. A potem wystarczy tylko propozycje wdrożyć.

Fraktal Studio Kreatywne

tel. 881 042 312

e-mail: biuro@e-fraktal.pl

www.e-fraktal.pl

--- art. sponsorowany ---