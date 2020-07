Pokój fantazji dla dzieci, a może stanowisko gamingowe dla młodzieży?

Potrzeby naszych pociech zmieniają się bardzo szybko. W końcu każdego roku dzieci rozwijają się, a przez to ich zainteresowania ewoluują. Jak stworzyć przyjemny i estetyczny pokój dla dziecka?

Urządzenie pokoju dziecięcego to nie lada wyzwanie. W pierwszych latach życia to głównie rodzice decydują o wyborze każdego elementu wyposażenia, gamie kolorystycznej oraz dodatkach. Wraz z upływem czasu dzieci przejmują schedę, kreśląc kształty flamastrami po ścianach i meblach, choć mają do tego specjalną tablicę. Następnie przychodzi czas wszechobecnych naklejek, które często wykraczają poza terytorium pokoju dziecięcego. Pewnego dnia pojawia się konieczność wymiany mebli i wówczas swoje uwagi, a często decydujące zdanie mają młodsi domownicy. W przypadku nastolatków jest to oczywiste, jak to, że na wyjście z kumplami zabiera się powerbanka, tak na wszelki wypadek.

Pokój dziecięcy

Meble dla dzieci dają dzisiaj dosłownie morze możliwości. Producenci oferują całą paletę kolorów, którą można dopasować do wystroju pokoju. Jednak od pewnego czasu na rynku obserwuje się pewien trend. Poszczególne meble np. szafa, komoda, łóżko i biurko wykończone są motywem z bajki lub ulubionego filmu. Najmłodsi nie muszą już upiększać każdego elementu pokoju dodatkowymi naklejkami, aby ulubiona wróżka lub unicorn były zawsze na widoku. Nie brakuje motywów z najpopularniejszych światowych produkcji, ale także kreatywnych projektów stworzonych na potrzeby danej kolekcji. Dzięki temu dzieci mogą poczuć się, jak w wymarzonej krainie, którą chwilę wcześniej okryli przy okazji czytania książki przez rodziców lub po obejrzeniu bajki.

Do stworzenia bajkowej scenerii mogą posłużyć pojedyncze meble np. komoda odpowiadająca kolorytem do opowieści dziecka. Nie mniej całe tzw. komplety, dzięki spójności tworzą niepowtarzalny klimat. Wówczas po stronie rodziców pozostaje wykończenie pokoju odpowiednimi barwami lub tapetą z ulubioną postacią. Dzieci z pewnością zadbają o wszelkie dodatki i zagospodarują dostępną przestrzeń. Warto pamiętać, że dla małych dzieci rekomenduje się otwarte regały i szafki. Dzięki temu mają one przegląd dostępnych zabawek i w każdej chwili mogą po nie sięgnąć. Oczywiście ubrania mogą być zamknięte w szafie, gdyż nie ma potrzeby ich eksponowania. Do pewnego wieku podstawowym placem zabaw dla dzieci jest podłoga i ją też można odpowiednio urządzić, aby współgrała z meblami.

Pokój młodzieżowy fana e-sportu

Dzieci, a w zasadzie młodzież często oddaje się popularnym rozrywkom, jakimi z pewnością są gry komputerowe. Obecnie poza dobrą fabułą liczy się możliwość gry multiplayer tj. z innymi ludźmi. Coraz więcej osób dąży do osiągnięcia zawodowstwa, co jeszcze 10-15 lat temu było domeną niezwykle wąskiej grupy szczęśliwców. W wieku kilkunastu lat można zarabiać realne pieniądze, które bywają często dużo wyższe od regularnych zarobków obojga rodziców. Istnieje kilka kultowych gier, które cieszą się największą popularnością i zainteresowaniem graczy z całego świata. Rynek gier, ale także e-sportu, czyli m.in. profesjonalnych organizacji, które zatrudniają zawodników, liczone są już w miliardach dolarów. Co trzeba zrobić, aby osiągnąć taki poziom?

Przede wszystkim potrzebny jest trening. Jeśli grami w piłkę nożną to potrzebujemy korków, getrów, spodenek oraz koszulki, a także innych gadżetów ułatwiających choćby transport odzieży. W przypadku graczy sytuacja jest analogiczna. W tym wypadku ekwipunkiem będzie komputer, myszka, klawiatura, podkładka, ale także biurko i bardzo istotny element - fotel dla graczy. Fotele gamingowe to zaawansowane narzędzia, które odpowiednio podtrzymują sylwetkę użytkownika. Często są wyprofilowane i podsiadają wsparcie odcinka lędźwiowego. Wszystko po to, aby wspierać naturalne krzywizny kręgosłupa. Ponadto istnieje wiele parametrów regulacji, od tych standardowych do ustawienia siły oporu oparcia, czy zablokowania fotela w jednej wygodnej pozycji. Każdy rodzic pracujący przy biurku wie, jak ważne jest odpowiednie krzesło. W końcu na nim spędzamy kilkadziesiąt godzin tygodniowo. Jeśli nasze pociechy angażują się w tę formę nie tylko rozrywki, ale stylu życia, to warto zadbać o ich zdrowie. Fotele gamingowe w wielu wariantach znaleźć można na https://www.ergoexpert.pl/dom/fotele-dla-graczy-gamingowe.

Świat dziecka różni się od tego nastolatków. Dla rodziców każdy etap dorastania jest szeroko rozumianym wyzwaniem. Czasami sprawy trywialne mają dla naszych pociech fundamentalne znaczenie. Musimy więc liczyć się z ich zdaniem, a te z czasem staje się coraz ważniejsze w sprawach rodzinnych. Warto więc zadbać o to, aby stworzyć pociechom przestrzeń, która będzie dawała im najlepsze możliwe warunki do rozwoju.

