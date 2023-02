 "Polski Ład" - solidna wiedza dla każdego prosto z profesjonalnej witryny sieciowej

Każdy, kto osiąga dochody z pracy własnej albo innych źródeł zarobkowania, jest zobowiązany do rozliczania się z podatków. Warto więc tutaj pozyskać jak najwięcej rzetelnych informacji, tak by z należnych danin zawsze rozliczać się na czas. Wysokość podatków oraz inne związane z nimi sprawy, reguluje odpowiednia ustawa. Czasami pojawiają się różnego rodzaju rozwiązania, które mogą się okazać korzystne dla różnych grup społecznych, które osiągają określone dochody. Chcąc się dowiedzieć, kto zyska a kto straci, np. na takich rozwiązaniach jak "Polski Ład", należy poszukać tego typu wiedzy w Internecie, który jest kopalnią takich wiadomości. Tam dowiemy się, czym jest np. ulga dla klasy średniej, czy też jak wygląda tabela emerytur bez podatku 2023 albo czy można odliczyć od podatku lekarstwa kupowane dla dzieci itp. Dzięki temu nasze podatki mogą się okazać niższe, a w naszych portfelach zostanie nieco więcej pieniędzy.

"Polski Ład" - program na którym można zyskać

Jeśli więc nie do końca wiemy, z czym się wiąże ryczałt w przypadku wynajmu mieszkania albo jakie zmiany wprowadził "Polski Ład", to koniecznie powinniśmy się tego dowiedzieć już dziś. Czasem nawet niewielkie zmiany podatkowe mogą korzystnie wpłynąć na nasze przyszłe oszczędności na koncie. W tym celu warto wpisać w naszej wyszukiwarce internetowej hasła, np.: "polski ład - co to?", "polski ład - zmiany" czy też "polski ład a składka zdrowotna" i zobaczyć, co nam tutaj podpowie algorytm. Jedną z witryn sieciowych, w których znajdziemy liczne odpowiedzi na nurtujące nas pytania okołopodatkowe, jest z pewnością strona: www.pitax.pl. Dzięki takim profesjonalnym witrynom o wiele łatwiej będzie nam się uporać z naszymi zeznaniami podatkowymi. Strona ta także posiada wszelkie niezbędne formularze podatkowe, pozwalające nam rozliczyć podatki, w zależności od tego jak osiągnęliśmy nasz roczny dochód. Znajdziemy tam także załączniki do zeznań rocznych PIT oraz inne udogodnienia - z pewnością warto odwiedzić ją już dziś, by się o tym przekonać na własne oczy. Solidnej wiedzy nigdy za wiele, a np. sprawny kalkulator podatkowy to pewność, że nasz zwrot podatku będzie na takim a nie innym poziomie.

Kalkulator wynagrodzeń - "Polski Ład": kalkulator dla emerytów, rodzinny kapitał opiekuńczy, ryczałt a może umowa zlecenie

Platforma PITax.pl sprawdzi się więc zarówno w przypadku rozliczeń pojedynczych zeznań, jak i rozliczeń firmowych. Dowiemy się tam także ile wynosi w 2023 roku rodzinny kapitał opiekuńczy i kiedy można w jego ramach otrzymywać pięćset a kiedy tysiąc złotych. Dzięki tej witrynie hasło np.: "kalkulator wynagrodzeń - polski ład" stanie się dla nas w pełni zrozumiałe. Wypełniając zeznania PIT w oparciu o ich aktualne formularze podatkowe, bez trudu odliczymy 1,5% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. Strona ta bowiem ma specjalną zakładkę online, w którym znajdziemy wszelkie podmioty uprawnione do korzystania z tego typu wpływów. Dzięki temu będziemy mogli w pełni świadomie wesprzeć określoną organizację pomocową, a nasze pieniądze trafią np. dp lokalnego domu opieki czy też zupełnie innej fundacji, która np. opiekuje się bezdomnymi zwierzętami. "Polski Ład" w znaczący sposób zwiększył kwotę wolną od podatku, czego także dowiemy się na wyżej wymienionej stronie. Od początku 2022 roku podatku nie zapłacą więc te osoby, rozliczające się na zasadach ogólnych (PIT-36 oraz PIT-37), których dochód nie przekroczył trzydziestu tysięcy złotych. W witrynie krok po kroku są omówione także zasady dotyczące składek zdrowotnych oraz innych zobowiązań wpływających na wysokość podatku, jaki musimy odprowadzić w 2023 roku.

Nowy "Polski Ład": podatki, emerytury, zmiany dla pracowników B2B itd. - wszystko w jednym miejscu

Mając pod ręką dostęp do wszelkich niezbędnych wiadomości, formularzy oraz załączników, z pewnością łatwiej będzie nam się rozliczyć, niż miało to miejsce dotychczas. Rozliczanie się online, ma także tę zaletę, że nasze zeznanie podatkowe będzie mogło pozostać w tzw. "chmurze", a my nie będziemy musieli go drukować na papierze i wpinać do segregatora. Elektronicznie wypełniony e-PIT z powodzeniem prześlemy do urzędu skarbowego i w ten sposób rozliczymy się z naszego podatku, korzystając z wszelkich przysługujących nam ulg. Pamiętajmy o tym, by na naszym komputerze albo innym urządzeniu mobilnym zapisać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru takiego zeznania. Będzie ono dowodem na to, że złożyliśmy nasze zeznanie roczne w terminie określonym przez ustawę. Jeśli nie zamierzamy niczego odliczać - a i tak przecież się może zdarzyć - to zeznania podatkowego nawet nie musimy wypełniać, gdyż pojawi się ono automatyczne na naszym "Koncie Podatnika" w Internecie i wyśle się samo do urzędu skarbowego. Dostaniemy wówczas należny nam zwrot podatku bezpośrednio na konto bankowe. Jeśli jednak mamy do zapłacenia podatek, to też musimy to uczynić w określonym terminie. Z pewnością warto więc zapoznać się z możliwościami platformy PITax.pl, bo to rozwieje wszelkie nasze potencjalne wątpliwości w danym roku podatkowym.