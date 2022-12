 Pomysł na prezent dla miłośników outdooru

Outdoor to nie tylko określenie specjalnej odzieży oraz wyposażenia, ale przede wszystkim filozofia życia. Kontakt z naturą staje się tutaj kluczowy. Miłośnicy życia outdoorowego czerpią energię z aktywnego trybu spędzania wolnego czasu z dala od zgiełku miasta. Dla nich bliskość natury jest czyś, co daje im siłę i pozytywnie nastawia do życia.

Czym jest outdoor?

Outdoor to pojęcie pochodzące z języka angielskiego, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza plenerowy, wierzchni, zewnętrzny. Słowo to jest ściśle powiązane z odzieżą wierzchnią oraz wyposażeniem, które jest niezbędne na łonie natury, ponieważ outdoor to także filozofia życia. Dużą rolę odgrywa tutaj kontakt z naturą i bytowanie poza cywilizacją. Miłośnicy życia outdoorowego wybierają aktywny wypoczynek jako formę spędzania wolnego czasu w naturze. Mowa tutaj o pieszych wędrówkach, wspinaczce, czy spaniu pod namiotem. Konieczne jest zatem prawidłowe przygotowanie na trudne i zmienne warunki pogodowe.

Odpowiednie wyposażenie będzie gwarancją bezpieczeństwa i komfortu. Z myślą o osobach, którym spędzanie wolnego czasu na łonie natury, nadaje sens życiu i czerpią z tego mnóstwo pozytywnej energii, powstała dedykowana odzież oraz wyposażenie outdoorowe. Jak sama nazwa wskazuje ubrania to głównie płaszcze, kurtki czy poncza. Z kolei, jeśli mowa o wyposażeniu, to można do niego zaliczyć: koce, kompas, naczynia turystyczne, nóż, namiot, śpiwór, latarki, krzesiwo itp., czyli wszystko to, co będzie przydatne na łonie natury.

Jaki prezent dla miłośników życia outdoorowego będzie najlepszy?

Outdoor to filozofia życia, czerpanie energii poprzez kontakt z naturą. To nie jednorazowy wypad za miasto tylko sposób na spędzanie wolnego czasu. Takie osoby potrzebują odpowiedniego wyposażenia, stąd też różnego rodzaju akcesoria i dodatki będą świetnym wyborem na prezent.

W zależności od budżetu można wybrać tańszą opcję lub bardziej wyszukany idealny prezent dla każdego outdoorowego entuzjasty. Wybierając coś praktycznego dla miłośnika outdooru do 150 zł, mamy kilka propozycji.

Mata do spania Single-Layer

Mata do spania Single-Layer, która cechuje się dużą wytrzymałością oraz wygodą. To świetna jakościowa mata w rozmiarze XL, która jest odporna na uszkodzenia, wilgoć czy ogień.

CAMPZ Koc polarowy

Kolejną propozycją może być CAMPZ Koc polarowy, który idealnie sprawdzi się podczas noclegu w namiocie. Dużym atutem jest elastyczny pasek do zwijania, dzięki czemu koc można szybko zrolować, ponadto będzie on odpowiednio zabezpieczony.

Buff czapka z daszkiem

Innym świetnym prezentem będzie Buff czapka z daszkiem, która doskonale sprawdzi się podczas wędrówek. Została wyposażona w siatkę z unikalnymi wzorami oraz regulowaną opaskę, która pochłania wilgoć wewnątrz. Takie zastosowanie ma za zadanie zniwelowanie nagromadzonego potu, dzięki czemu wycieczki stają się bardziej komfortowe.

Hydro Flasks Insulated Food Jar

Dysponując nieco większą gotówką, można wybrać prezenty nieco droższe. Tutaj świetnie sprawdzi się pojemnik termiczny Hydro Flasks Insulated Food Jar, który doskonale utrzymuje temperaturę posiłku bez względu na warunki panujące na zewnątrz. Dodatkowo jedzenie pozostaje świeże przez wiele godzin. Dużą zaletą jest fakt, że butelka jest antypoślizgowa i pięknie się prezentuje.

Plecak deuter Gogo Daypack

Innym przykładem może być plecak deuter Gogo Daypack o pojemności 25l. To świetny wybór dla miłośników pieszych wędrówek czy spędzania wolnego czasu na łonie natury. Plecak wyposażony jest w pasek w okolicy brzucha z możliwością doposażenia. Dodatkowo posiada elastyczny uchwyt z przodu, ponadto jego ergonomiczny kształt umożliwia wygodne noszenie.

Brunton TruArc 10 Kompas fluorescencyjny

Coś, co każdy miłośnik musi posiadać to kompas, dlatego warto wybrać Brunton TruArc 10 Kompas fluorescencyjny. To wielofunkcyjny i precyzyjny kompas zaprojektowany z myślą o wyprawach turystycznych, Model został wyposażony w szybki i niezawodny system TruArc™. Kompas działa w każdej szerokości geograficznej, a nawigacja nie wymaga zatrzymywania się.

Kuchenka turystyczna Trangia 27-9 HA ALU/UL ALU

Sięgając po prezenty z nieco wyższej półki, warto wybrać kuchenkę turystyczną Trangia 27-9 HA ALU/UL ALU, która z pewnością przyda się na kilkudniowe wypady na łonie natury. To świetny zestaw dla jednej lub dwóch osób, który zajmuje bardzo mało miejsca w plecaku. W jego skład wchodzą 2 garnki, w tym jeden z miarką, patelnia, szczypce, palnik, pasek, a także osłona przeciwwiatrowa. Wyposażenie jest ultralekkie, garnki zostały wykonane z twardego anodyzowanego aluminium, a patelnia zawiera nieprzywierającą powłokę.

Stubai Ferrata Set

Miłośnikom wspinaczki górskiej z pewnością do gustu przypadnie zestaw dedykowany do ferraty Stubai Ferrata Set, który składa się z kasku wspinaczkowego, uprzęży oraz zestawu do via ferraty. To wysokiej jakości zestaw, który doskonale sprawdzi się podczas górskiej aktywności, zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Solidne wykonanie każdego elementu gwarantuje bezpieczeństwo i satysfakcje nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Namiot Ferrino MTB Tent

Kolejnym praktycznym pomysłem jest namiot Ferrino MTB Tent. Włoska marka Ferrino to jedna z najstarszych marek outdoorowych. Namiot jest dwuosobowy, ponadto jest lekki oraz szybki i prosty w montażu. Idealny na wypady poza miasto ze względu na swój gabaryt oraz niską wagę. W środku namiotu znajduje się kieszonka na drobiazgi, kanały wentylacyjne, uchwyt na lampkę oraz zestaw naprawczy. Moskitiera umożliwia wentylację, natomiast jedna ścianka wykonana jest z lekkiego izolującego poliestru.

Wyprzedaże to doskonały czas, aby zakupić dobrej jakości wyposażenie oraz akcesoria po znacznie niższej cenie. To również idealna okazja, aby nabyć przydatny i praktyczny prezent nie tylko dla miłośników życia outdoorowego, ale także dla każdej osoby, która lubi aktywnie spędzać czas.