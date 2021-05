Postaw na fotowoltaikę z ECO77

Fotowoltaika zyskuje na popularności. Rośnie liczba gospodarstw domowych, które takie instalacje montują, by produkować energię, zmniejszać rachunki za prąd, po prostu oszczędzać. Jak się połapać w licznych ofertach? Na co zwrócić uwagę? Firma ECO77 z Elbląga ma dla Was atrakcyjną propozycję.

Jesteś właścicielem domu? Masz nawet niewielki teren wokół? Chcesz mieć prąd całkowicie gratis? Warto pomyśleć o budowie małej przydomowej instalacji fotowoltaicznej z dwustronnymi panelami, która jest o 20 procent wydajniejsza od standardowej. Co ciekawe konstrukcję do montażu takiej instalacji wymyśliła elbląska firma Soltrack, która to efektywne rozwiązanie zastrzegła w Urzędzie Patentowym. Jej przedstawicielem jest właśnie ECO77, również z Elbląga.

- Oferowana konstrukcja może być wyposażona w moduły bifacialne dowolnego producenta o mocy od 400W w górę. Kąt nachylenia modułów względem podłoża jest stały i wynosi 35 stopni. Modułowa konstrukcja bramowa umożliwia pełną skalowalność projektu od kilku do kilkudziesięciu kW. Najmniejszy oferowany zestaw umożliwia montaż 10 modułów i może być rozbudowywany o kolejne pary modułów. Jest to konstrukcja, która sprawdzi się w małych, przydomowych instalacjach, ale również przy budowie farmy fotowoltaicznej. Konstrukcja nie wyłącza gruntu spod upraw, co czyni ją wręcz dedykowaną do zastosowania w naziemnych instalacjach dla gospodarstw rolnych – tłumaczą specjaliści z ECO77.

Instalacja nie wymaga pozwolenia na budowę, można ją postawić na każdej niezacienionej działce. Jest elbląską koncepcją i produkcją, prostą w montażu. Jej dwustronne moduły nie są zacieniane, co właśnie powoduje większą o 20 procent efektywność instalacji. Zapewnia lepsze chłodzenie paneli niż standardowe rozwiązania, posiada też wariant z obracającymi się panelami w zależności od panującego nasłonecznienia. A sama konstrukcja jest objęta 5-letnią gwarancją.

Każdy, kto planuje montaż paneli fotowoltaicznych, powinien brać pod uwagę nie tylko cenę, ale i jakość. Doradzimy klientom najlepszy wybór, zajmiemy się zakupem poszczególnych produktów niezbędnych do instalacji fotowoltaiki i ich montażem.

ECO77

tel. 601 660 330

e-mail: eco77@elblag.com.pl

