Postaw na sprawdzone rozwiązania. Gotowe projekty domów i fenomen ich popularności

Ideał każdego inwestora to dom skrojony na własną miarę. Projekt dopasowany do potrzeb i upodobań jego przyszłych budowniczych dawniej mógł być zrealizowany wyłącznie jako indywidualny plan zaprojektowany przez architekta. Kwestię wyboru domu idealnie dobranego do właściciela zrewolucjonizowały gotowe projekty domów, których ilość i dostępność pozwala znacznie szybciej rozpocząć realizację inwestycji.

Najszybciej, najtaniej! Projekty domów na wyciągnięcie ręki Gotowe projekty domów mają tę przewagę nad indywidualnymi, że są dostępne w najkrótszym możliwym czasie. Zakup takiej dokumentacji pozwala szybko rozpocząć budowę, a jak wiemy – również na budowie – czas to pieniądz. Na projekt indywidualny, zamówiony u projektanta, trzeba czekać średnio 1-2 miesiące. Godziny spotkań w kwestiach formalnych, ustalanie kluczowych parametrów budynku i opisywanie własnych preferencji zajmuje wiele czasu, którego nie zawsze mamy pod dostatkiem, szczególnie, gdy chcemy szybko zamieszkać u siebie. Gotowe projekty domów są dostępne od ręki i mogą znaleźć się u inwestora w 2-3 dni robocze od chwili zamówienia. Nie tylko czas realizacji zamówienia gotowego projektu domu jest jego zaletą. Wydaje się, że największym plusem, jaki mają gotowe projekty domów, jest ich cena. Koszt kompletnej dokumentacji waha się od około 2-4 tysięcy złotych, w zależności od rodzaju domu i stopnia skomplikowania konstrukcji. To średnio o 60-70% taniej niż zakup indywidualnego projektu domu. Gotowe projekty domów – pewniaki, na które warto stawiać Wyraźnym plusem projektów typowych, jest fakt, że z kosztami budowy i wieloma innymi materiałami dotyczącymi domu można się zapoznać już na etapie wyboru projektu. To istotne informacje, bo pozwalają nam ocenić, czy na dany projekt domu będzie nas stać? Na podstawie rysunków szczegółowych i wstępnych kosztorysów jesteśmy w stanie ustalić ilość potrzebnego materiału do budowy, przybliżony koszt robocizny i ceny realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Mało tego, przy odrobinie determinacji możemy nawiązać kontakt z inwestorami, którzy już wcześniej budowali taki dom i skorzystać z ich doświadczenia, wiedzy i sugestii. Zamawiając projekt domu w profesjonalnym biurze projektowym można nawet w kwestiach nasuwających nam pytania, porozmawiać z fachowymi doradcami, w celu wyjaśnienia szczegółów projektowanego budynku. Taka możliwość jest niezwykle cenna, gdyż pozwala zyskać pewność, że projekt, który kupujemy nie jest anonimowym dziełem nieznanego architekta, lecz stoją za nim prawdziwi ludzi, do których zawsze możemy się zgłosić po poradę i pomoc. Dom przy Bukowej 40 - wizualizacja Projekty domów dla każdego. Bogata oferta, setki tysięcy gotowych rozwiązań Projekty domów katalogowych (inaczej gotowe, typowe, powtarzalne) na chwilę obecną posiadają tyle różnych wariantów wykonania, że praktycznie każdy inwestor może wśród nich znaleźć coś dla siebie. Jest ich setki tysięcy, jeśli nie miliony, dlatego możemy wybierać nie tylko wielość i typ budynku. Możemy również szukać wymarzonego domu poprzez inne parametry istotne dla przyszłego wyglądu naszego domu. Obecnie obserwujemy ogromne zainteresowanie w segmencie domów ekonomicznych. Inwestorzy wybierają mniejszy dom zamiast mieszkania, dlatego coraz częściej wybierane są gotowe projekty domów tanich w budowie. To małe i średnie projekty domów parterowych lub z poddaszem, o prostej konstrukcji dachu i regularnych kształtach. Zwarta bryła, minimalizm konstrukcyjny i ergonomiczne ukształtowanie wnętrza pozwalają ograniczyć koszty i wybudować dom nie nadwyrężając rodzinnego budżetu. Gotowe projekty domów zakładają jeszcze jedną istotną dla inwestora możliwość. Nawet gdy nie będą idealnie dopasowane, dają się zmieniać na etapie przystosowania do warunków lokalnych. Na podstawie pisemnej zgody autora projektu można przerabiać projekty typowe, dostosowując je w pełni do indywidualnych potrzeb przyszłych mieszkańców. Posiadając taką zgodę, przy udziale miejscowego architekta z uprawnieniami projektowymi, jesteśmy w stanie stworzyć spersonalizowany projekt domu za kwotę o wiele mniejszą niż indywidualny projekt domu. Stać się architektem własnego domu to nie lada pokusa, której często ulegają inwestorzy planujący zmiany w projektach domów. Sprawdzone rozwiązania, szybkość i łatwa dostępność, atrakcyjna cena i możliwość skrojenia domu na miarę – to dla tego inwestorzy wybierają gotowe projekty domów. Każdy wybór powinien być jednak gruntownie przemyślany i dokonany po pełnej analizie potrzeb i możliwości. Wybierajmy z głową, bez zbędnych emocji, przy pełnym kompromisie serca i rozumu. Pamiętajmy, że decyzja o budowie domu jest zawsze słusznym krokiem, a dobry wybór pomoże nam szybciej i sprawniej kroczyć do upragnionego celu. --- artykuł promocyjny ---

