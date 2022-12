 Pozarządowiec - nie tylko dla społeczników

Gdzie znajdziesz najwięcej informacji o trzecim sektorze na Warmii i Mazurach? Oczywiście - w Pozarządowcu. To także miejsce, które mogą współtworzyć społecznicy z naszego województwa.

Pierwszy numer pisma Pozarządowiec ukazał się ponad 20 lat temu i tak nieprzerwanie piszemy o społecznym i politycznym funkcjonowaniu NGO. Z pewnością znacie nas z wersji papierowej, jednak od kilku lat publikujemy także w Internecie. Czytaj codziennie: https://pozarzadowiec.eswip.pl/

Aktualnie Stowarzyszenie ESWIP - wydawca pisma Pozarządowiec – realizuje projekt „PROOfesjonalne media dla III sektora” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Organizacji Obywatelskich. Projekt ten dał szansę na modernizację naszej strony internetowej, wszystko po to, by być bliżej naszych Czytelników, a także po to, by dać Tobie szansę współtworzenia ciekawego czasopisma. Piszcie do Karoliny Król (k.krol@eswip.pl). Czekamy na teksty o Twoim stowarzyszeniu lub fundacji, a także na informacje, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy. Przyjedziemy, napiszemy, a Ty przeczytasz o tym na naszej stronie!

Nie rezygnujemy z wydań papierowych. Znajdziesz nas m.in. w: biurach Stowarzyszenia ESWIP, Domu pod Cisem, olszyńskim Banku Żywności, siedzibie Federacji FOSa czy biurze Stowarzyszenia Adelfi. Kompletujemy listę organizacji pozarządowych do których wyślemy bezpłatne egzemplarze. Mamy wysłać także do Twojego stowarzyszenia lub fundacji? Daj nam o tym znać!

