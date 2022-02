 Poznaj sposoby na tani internet na kartę

Nie musisz mieć telefonu na abonament, by korzystać z taniego internetu. Sprawdź, jaki internet na kartę jest równie korzystny.

Jedną z najatrakcyjniejszych ofert taniego internetu na kartę jest Orange Free. Dzięki tej usłudze możesz mieć świetny mobilny dostęp do sieci.

Jak wybrać internet na kartę?

Masz telefon na kartę i szukasz pakietu internetowego dla siebie – zastanów się jakie są twoje potrzeby i oczekiwania. Warto wziąć po uwagę także cenę, przyznawane bonusy i ich okres ważności. Ważne, żeby pakiet był w miarę tani – oczywiście od kwoty doładowania zależy ważność bonusu, ale chodzi o to, by pakiet internetu nie obciążał znacząco budżetu. Warto zwrócić uwagę na rozmiary przyznawanych bonusów – powinny być jak największe (od 2,5 GB do 100 GB). W zależności od wybranej kwoty doładowania bonus ma inną wartość oraz termin ważności – o tym także należy pamiętać.

Internet w Orange Free

Orange Free to oferta umożliwiająca mobilny dostęp do sieci w ramach dostępnych pakietów. Po zakupie startera należy aktywować kartę SIM, można także przejść do Orange Free z innej taryfy. W tej taryfie po każdym doładowaniu konta automatycznie jest przyzwany bonus w postaci paczki danych.

Użytkownik może samodzielnie wybrać pakiet internetowy, z którego chce korzystać. Może wybrać pakiet kilkudniowy albo taki o dłuższym terminie ważności. Pakiety kilkudniowe są tanie, ale jest to raczej rozwiązanie awaryjne, w sytuacji, gdy jest pilna potrzeba skorzystania z internetu. Z dłuższych pakietów można korzystać przez cały miesiąc, a nawet dłużej – przez kilka miesięcy. Popularnym wyborem jest pakiet za 25 zł, czyli 15 GB do wykorzystania przez 31 dni. Wybierając pakiet za 50 zł (25 GB), można z niego korzystać 3 miesiące, a za 100 zł (50 GB) nawet przez 5 miesięcy. Oczywiście wybór konkretnej opcji zależy od tego, w jaki sposób chce się korzystać z sieci.

Więcej na temat korzystania z pakietów internetowych w Orange na stronie:

https://doladowania.orange.pl/oferta/sposob-na-tani-internet-na-karte

W sytuacji wykorzystania pakietu przed upływem jego ważności dalsza część transferu jest realizowana

bezpłatnie z prędkością do 64 kb/s aż do dnia zakończenia bonusu.