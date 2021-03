Pożyczki na dowód – sprawdź, co musisz o nich wiedzieć

Zaświadczenie o dochodach nie jest już potrzebne, od kiedy firmy pozabankowe oferują pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach. Chwilówki bez weryfikacji wysokości dochodów są przeznaczone dla osób pracujących na umowy inne niż umowy o pracę lub niepracujących i uzyskujących dochody z odrębnych źródeł.

Pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach – podstawowe informacje

Pierwsze pożyczki pozabankowe wymagały udowodnienia wiarygodności finansowej poprzez zaprezentowanie zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych dochodów. Zaświadczenie takie otrzymywało się od pracodawcy, ale od tamtego czasu rynek chwilówek mocno się zmienił i oferta firm pozabankowych z www.centrumpozyczek360.pl/chwilowki stała się dostępna nie tylko dla osób pracujących na umowy o pracę, ale również tych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych bądź też uzyskujących dochody z innych źródeł. Pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach dają szanse na szybkie pożyczenie pieniędzy, gdyż w ich przypadku procedura wnioskowania o pożyczkę (a raczej kompletowania dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosku) jest krótsza, a dodatkowo nie musimy informować naszego pracodawcy, o tym, że chcemy otrzymać jakieś wsparcie finansowe i potrzebujemy w tym celu przedstawić informacje o naszych dochodach. Pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach mają oczywiście ograniczone maksymalne wysokości, ale i tak są wyjątkowo popularne i chętnie wybierane przez klientów o umiarkowanych potrzebach finansowych.

Procedura wnioskowania o pożyczkę

W przypadku pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach nie musimy wcześniej starać się w miejscu pracy o wystawienie dokumentu, który poświadczy, ile zarabiamy. Wystarczy przygotować sobie dowód osobisty i podać we wniosku podstawowe informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego, numer telefonu komórkowego i adres e-mail i oraz zamieścić oświadczenie o dochodach. Oświadczenie różni się od zaświadczenia brakiem wiążącej i formalnej postaci. Oświadczenie to po prostu informacja od klienta, który dosłownie oświadcza, że uzyskuje dochody w konkretnej wysokości, przy czym na wysokość dochodów mogą składać się zarobki z tytułu świadczenia pracy, stypendiów, renty oraz pieniądze uzyskiwane z wynajmu lub świadczeń socjalnych. Wnioski o chwilówki przez internet należy wypełniać na stronach firm pozabankowych. W większości przypadków na stronie głównej wybranej firmy znajduje się podstawowy formularz z miejscem wyboru kwoty pożyczki online oraz terminu jej spłaty, a po określeniu tych parametrów aplikacja przeniesie nas do szczegółowego formularza, w którym podamy wyżej wymienione dane osobowe. Na koniec wystarczy już tylko zaakceptować niezbędne zgody i wysłać zgłoszenie do weryfikacji. Na tym etapie konieczne jest też zwykle wykonanie przelewu weryfikacyjnego na konto firmy, w której wnioskujemy o pożyczkę. Przelew ma na celu wyłącznie potwierdzenie wiarygodności wnioskującego. Po zaksięgowaniu przelewu i rozpatrzeniu wniosku uzyskujemy odpowiedź i jeżeli wszystkie podstawowe wymagania zostały spełnione, jest ona pozytywna, a kwota pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach zostaje przelana na wskazany we wniosku numer konta bankowego.

Pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach – dla kogo?

Pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach są przeznaczone głównie dla osób, które nie pracują na podstawie umów o pracę i nie mogą uzyskać od pracodawców zaświadczeń o dochodach. Chwilówka tego typu jest też skierowana dla tych klientów, które nie chcą, by ich pracodawcy dowiedzieli się, że starają się o kredyty lub pożyczki, a także dla klientów, którym szczególnie zależy na czasie, a oczekiwanie na wystawienie zaświadczenia trwałoby zbyt długo.

Kiedy pożyczka pozabankowa jest bezpieczna?

Szybkie pożyczki są z zasady bezpieczne, szczególnie teraz, kiedy każda firma podlega kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Jeżeli umowa chwilówki została podpisana z legalnie działającą firmą i zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami umowy, to z pożyczką nie powinno być żadnego problemu. Trzeba jednak spojrzeć na tę sytuację z innej strony i zauważyć, że bezpieczeństwo może być rozpatrywane też z punktu widzenia możliwości klienta. Pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach są bezpieczne przede wszystkim wtedy, gdy mamy możliwość ich spłaty i nie narazimy się na dodatkowe koszty.

Spłata pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach

Spłata pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach powinna być wykonana maksymalnie ostatniego dnia trwania umowy pożyczkowej i zwykle jest to po 30 lub 32 dniach. Rzadziej zdarza się, by tego typu pożyczka była udzielana na okres dwóch miesięcy.

Adam Grabowski

ekspert www.centrumpozyczek360.pl

--- artykuł partnera ---