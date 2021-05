Pożyczki na raty – pozyskaj środki i spłać je ratalnie

Aby móc starać się o udzielenie pożyczki, musimy spełnić trzy warunki: mieć ukończone 18 lat, być obywatelem Polski oraz posiadać ważny dowód osobisty. Dodatkową zaletą jest fakt, że pożyczkę możemy otrzymać bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się na odpowiednią stronę pożyczkodawcy i złożyć wniosek przez internet. Pożyczki na raty są najczęściej wybieranym rozwiązaniem w sytuacji, gdy potrzebujemy dużej sumy pieniędzy od ręki i której nie będziemy w stanie spłacić w krótkim terminie lub w jednej racie. Niektóre instytucje pozabankowe udzielają pożyczek nawet do 150 tysięcy złotych. Maksymalny czas spłaty wynosi najczęściej nie więcej niż 5 lat. Raty pożyczki mogą być ustalane miesięcznie lub nawet tygodniowo. Jest to zależne od polityki danej instytucji oraz kwoty pożyczki.

Pożyczkodawcy oferują wiele możliwości spłaty pożyczki. Często na stronach internetowych poszczególnych firm znajdują się odpowiednie rubryki do wpisania kwoty, którą chcemy pożyczyć, ilości preferowanych rat czy ich wysokości. Na tej podstawie wyliczane jest RRSO pożyczki oraz wszystkie opłaty okołopożyczkowe. Pozwala nam to natychmiast otrzymać niezbędne dla nas informacje, które umożliwią nam podjęcie decyzji o skorzystaniu bądź nie z usług danego pożyczkodawcy, a także ocenić który wariant pożyczkowy jest dla nas najbardziej opłacalny.

Najważniejszym krokiem w podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu pożyczki na raty jest prawidłowa ocena naszych zdolności finansowych. Instytucje pozabankowe oferują wiele możliwości spłaty, różne wysokości rat oraz ich częstotliwość. Dlatego też na początku sami powinniśmy ocenić na jakie raty i w jakiej kwocie będzie nas stać, aby rzetelnie wywiązać się z warunków podpisanej umowy. Błędna ocena naszych możliwości może skończyć się wysokimi opłatami dodatkowymi tj. wysokimi odsetkami czy należnościami za ponaglenia, co łatwo może doprowadzić do znacznego wzrostu kosztów naszej pożyczki. Należy pamiętać, że do pożyczonej kwoty środków doliczane są także inne opłaty: wskaźnik RRSO, oprocentowanie, koszty prowizji, a także wspomniane wcześniej opłaty za wydłużenie wyznaczonego czasu spłaty czy dodatkowe koszty za brak terminowości. Aby skutecznie porównać oferty instytucji pozabankowych, zaleca się korzystanie z porównywarek internetowych, które w dokładny sposób wyliczą nam wszystkie dodatkowe koszty pożyczki ze względu na wyznaczone przez nas wymagania. Warto także sprawdzić, czy dany pożyczkodawca znajduje się na liście Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Dzięki temu upewnimy się, że nikt nie próbuje nas oszukać, a instytucja funkcjonuje legalnie.

Aby uniknąć dodatkowych, jeszcze większych kłopotów finansowych, sami powinniśmy kierować się pewnymi zasadami. Należą do nich przede wszystkim odpowiedzialność i racjonalizm. Na pożyczkę powinniśmy decydować się w uzasadnionych sytuacjach np. zepsuty samochód czy konieczny, nieplanowany remont. Dodatkowo powinniśmy skrupulatnie zapoznać się z zapisami i warunkami umowy. Jeżeli coś nie jest do końca zrozumiałe powinniśmy dopytać o to pożyczkodawcę poprzez konsultację z przedstawicielem instytucji. Odradza się podpisywania umowy jeżeli nie mamy całkowitej pewności co do zapisów w niej zawartych. Ustalając terminy spłat poszczególnych rat, należy skalkulować, czy w danym dniu będzie nas stać na uregulowanie zaległości. Pożyczki na raty charakteryzują się dużymi kosztami dodatkowymi za brak terminowości spłaty. Tak więc nie tylko wybór pożyczkodawcy ale również nasze nastawienie wpływa na bezpieczeństwo pożyczki.