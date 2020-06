Pożyczki pozabankowe sposobem na szybką gotówkę

Bardzo często w życiu zdarza się, że występuje nagłe i pilne zapotrzebowanie na dodatkowy fundusz. Nie zawsze takowym się dysponuje a formalności załatwiane przez bank zajmują zbyt wiele czasu. Nieocenioną pomocą okazują się pożyczki pozabankowe, które na koncie pojawiają się już w chwilę po ich udzieleniu! Dowiedz się o nich wszystkiego, co najważniejsze już teraz.

1. Formalności związane z udzieleniem pożyczki.

2. Maksymalna kwota.

3. Rozsądek przede wszystkim.

4. Ranking pozabankowych pożyczek.

Zarówno osoby, które w pilnym tempie potrzebują skorzystać z pożyczki pozabankowej, jak i ludzie młodzi, których zdolność kredytowa przedstawia się na niskim poziomie, mogą z czystym sumieniem skierować się do instytucji oferujących tego typu usługi. Co istotne, wszelkie formalności można załatwić drogą elektroniczną, nie ma więc potrzeby wychodzenia z domu! Ważne jednak, żeby przed rozpoczęciem procedury uzyskania pożyczki dowiedzieć się kilku istotnych faktów o szybkich pożyczkach online.

Formalności związane z udzieleniem pożyczki

Szybkie pożyczki online mają wiele zalet, jednak prawdopodobnie najważniejszą jest minimum formalności, jakie klient musi spełnić do jej otrzymania. Nie ma potrzeby przedstawiania zdolności kredytowej, wystarczy tylko dowód osobisty, z którego podać należy najważniejsze dane jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz seria i numer. Pożyczki te niejednokrotnie są również dostępne dla osób, które dopiero co osiągnęły pełnoletność, co w przypadku banków jest rzeczą praktycznie niemożliwą.

Maksymalna kwota

Z założenia pożyczki pozabankowe udzielane są na kwoty niewysokie (zwłaszcza pierwsze w danej instytucji), a także na krótki okres spłat. W praktyce pożyczana kwota wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych, które należy oddać w ciągu 30-60 dni (choć oczywiście zdarzają się dłuższe okresy).

Rozsądek przede wszystkim

Z racji tego, że pożyczone pieniądze przyjdzie nam szybko oddać, warto przed wzięciem pożyczki opracować dokładny plan jej spłaty. Ich oprocentowanie nie jest małe, a za każdy zaległy dzień instytucja pozabankowa ma prawo naliczyć odsetki. Niech więc szybkie pożyczki online nie będą utrudnieniem życia, a jedynie skuteczną pomocą.

Ranking pozabankowych pożyczek

W znalezieniu idealnej pożyczki zapewne pomoże ranking pozabankowych pożyczek. W takich miejscach zebrano całą gamę ofert szybkich pożyczek online, porównując ich poszczególne wartości i wymagania. Gwarancją jest, że za pomocą rankingów szybko i skutecznie znajdziemy najlepszą pożyczkę dla siebie.

