  Praca dla młodych? Owszem, ale tylko z praktyką

Studenckie praktyki to pierwszy krok do kariery zawodowej, na co zwracają uwagę przyszli pracodawcy. Wiele lat doświadczenia sprawiło, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma rozbudowany i atrakcyjny program praktyk studenckich. Warto wziąć to pod uwagę, wybierając uczelnię. Zobacz film!

Stopa bezrobocia młodych zmienia się w przybliżeniu podobnie do stopy bezrobocia całej populacji. Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2020 roku 8,7%, czyli w porównaniu do IV kwartału 2019 roku wzrosła o 0,8 pkt. proc. (źródło: rynekpracy.org). Dlaczego tak wielu młodych ludzi ma problem ze znalezieniem zatrudnienia? Czy przyczyną są zbyt wysokie oczekiwania wobec rynku pracy? Specjaliści badający ten problem mówią o pokoleniu „Z”, które zna swoją wartość i ma duże wymagania wobec pracodawców. A może problem leży po drugiej stronie? Osoby poszukujące pracy potwierdzą, że jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest „Czy ma Pan/Pani praktykę w zawodzie?”.

Nic w tym dziwnego. Dla większości pracodawców brak obycia biznesowego jest dużym kłopotem, często dyskwalifikującym kandydata do pracy. W tej sytuacji nasuwa się ważne pytanie: kiedy młody człowiek może zdobyć doświadczenie zawodowe? Doskonałym czasem na pozyskanie wiedzy praktycznej jest okres studiów. To właściwy moment na naukę zawodu i ewentualną weryfikację swoich celów zawodowych. Praktyki studenckie to pierwsza szansa na sprawdzenie samego siebie. Praktyka pozwala przekonać się, jak dalece podoba się praktykantowi praca w danej dziedzinie, jakie środowisko pracy preferuje a przede wszystkim uzbroić wiedzę teoretyczną w praktyczne przygotowanie do pracy.

(fot. PWSZ Elbląg)



W wielu dużych ośrodkach akademickich praktyki niestety nadal są traktowane jako dodatek do programu nauczania, a nie jego integralna, ważna część. Co gorsza, często są one przypadkowe i niezbyt wymagające. Podczas wyboru studiów warto więc przyjrzeć się, co dana uczelnia oferuje studentom w tej kwestii. Wiele lat doświadczenia sprawiło, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma rozbudowany i atrakcyjny program praktyk studenckich. Uczelnia jako jedna z pierwszych w kraju zauważyła ogromną potrzebę kształcenia praktycznego, które stało się motywem przewodnim na wszystkich kierunkach studiów. Elbląska PWSZ od kilku lat nagradzana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Celem ministerstwa jest wsparcie dobrych publicznych uczelni, które mogą pochwalić się wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów. W pierwszym roku po studiach średnie bezrobocie wśród absolwentów PWSZ w Elblągu wynosi niecałe 2 procent - co jest ogromnym sukcesem w skali regionu.

Prowadzony w Uczelni projekt pilotażowych praktyk zawodowych dał możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci są lepiej przygotowywani do wejścia na rynek, uczelnia zaś stale poszerza współpracę z przedsiębiorstwami - nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształcenie swoich przyszłych pracowników.

Szkoła, studia, praca – to idealny schemat. Przy wyborze Uczelni warto na wstępie zastanowić się, czy studia potrzebne nam są tylko dla samego dyplomu, czy przede wszystkim zależy nam na odpowiednim przygotowaniu do pracy w danym zawodzie. Pamiętajmy, że niezależnie od wybranego kierunku studiów najważniejsze jest to, aby wybór ten pozwolił na dalszy rozwój i wykorzystanie zdobytych umiejętności w wymarzonym zawodzie.

