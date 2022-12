 Prędkość przede wszystkim – poznaj nowe oblicze światłowodu

Dzięki niezawodnej sieci światłowodowej możesz bez problemu pracować, uczyć się i kontaktować z użytkownikami na całym świecie. Otrzymujesz też gwarancję nieprzerwanej rozrywki online dla całej rodziny na najwyższym poziomie i największe źródło informacji. Czy rzeczywistość bez szybkiego internetu jest jeszcze możliwa?

Niestabilne łącze jest szczególnie uciążliwe w momencie oglądania serialu lub filmu, wykonywania ważnego projektu czy pobierania plików na komputer. Dlatego w domu warto zadbać o niezawodny i superszybki światłowód. Oferowany przez hurtowego operatora NEXERĘ światłowód to wygoda, niezawodność i transfer danych osiągający nawet 1000 Mb/s.

Jeden kabel – kilkudziesięciu dostawców internetu

Nexera to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, który buduje i rozwija sieć światłowodową m.in. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Firma technologiczna świadczy usługi dostępu do infrastruktury operatorom detalicznym, czyli dostawcom internetu działającym na danym obszarze.

Po podpisaniu umowy dostarczają oni klientom indywidualnym najnowocześniejszy internet światłowodowy na kablu Nexery. Dzięki temu mieszkańcy gospodarstw domowych, firmy i szkoły, będący w zasięgu sieci Nexery, mogą korzystać z dostępu do internetu światłowodowego. Światłowód Nexery to jeden kabel i możliwość wybrania najlepszej dla siebie oferty od ponad 50 współpracujących z Nexerą ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych dostawców internetu.

Prędkość przede wszystkim

Wybór internetu zależy od naszych oczekiwań oraz od dostępnej infrastruktury sieciowej w danej okolicy. Przed decyzją należy także zwrócić uwagę na prędkość wszystkich wariantów łącza internetowego. Wysoka prędkość transferu oferowana przez Nexerę (średnio ponad 400 Mb/s, a nawet 1 Gb/s) i brak opóźnień gwarantują bezproblemowe korzystanie z sieci, nawet przez kilku użytkowników naraz. Dzięki niskiej awaryjności światłowodu nie ma potrzeby wymiany łącza przez długie lata. Dlatego nowoczesna sieć światłowodowa Nexery jest doceniana zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju. W tym roku po raz kolejny kultura organizacyjna i pionierskie rozwiązania technologiczne firmy zostały uhonorowane prestiżowym godłem promocyjnym Teraz Polska!

Światłowód jest eko

Mało kto wie, że korzystanie ze światłowodu również ma pozytywny wpływ na środowisko. Sieć światłowodowa jest przede wszystkim bardziej energooszczędna niż tradycyjne technologie dostępu do internetu. Dlatego korzystając z tego typu łącza zmniejszasz zużycie energii i emisję dwutlenku węgla. Dodatkowo dzięki możliwości wykonywania pracy i załatwiania codziennych spraw w domu (takie jak wizyta w urzędzie czy teleporada u lekarza) ograniczasz korzystanie z samochodu, tym bardziej pozytywnie wpływając na kondycję naszej planety. Dlatego budowa sieci światłowodowej w Polsce i umożliwienie korzystania z niej coraz większej liczbie Polaków przez hurtownika to ważny krok na drodze do zrównoważonego rozwoju. Co więcej, od 1 marca br. cała energia potrzebna Nexerze do świadczenia usług na swojej sieci jest zielona. To oznacza, że mieszkańcy m.in. województwa kujawsko pomorskiego, znajdujący się w zasięgu firmy, mają możliwość korzystania z neutralnej energetycznie technologii dostępu do internetu. Za działania prośrodowiskowe Nexera została także uhonorowana certyfikatem Ekologiczna Firma 2022.

Nowoczesna rzeczywistość wymaga nowoczesnych rozwiązań

Niezwykły postęp w świecie technologii informatycznych przekłada się na nasze potrzeby dotyczące jakości i efektywności internetu. Zapotrzebowanie na szybkie łącze jest coraz większe, a liczba urządzeń domowych podłączonych do sieci będzie tylko wzrastać. Rozwiązania światłowodowe zapewniane przez operatora hurtowego to obecnie jedna z najnowocześniejszych technologii, która odpowiada również na przyszłe cyfrowe potrzeby użytkowników. To obecnie najwyższy rynkowy standard i gwarancja jakości na jeszcze wiele lat.

W oparciu o dobrą praktykę biznesową, analizy rynkowe i autorskie badania właściciel sieci światłowodowej – Nexera w świadomy sposób prowadzi inwestycje w regionie, starając się, by szybki internet dotarł do jak największej liczby użytkowników. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim z sieci Nexery mogą korzystać mieszkańcy ponad 90 tys. gospodarstw domowych m.in. w gminach i okolicach, takich jak Elbląg, Pasłęk, Milejewo, Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Młynary, Rychliki, Markusy. W przyszłości ta liczba będzie się jeszcze zwiększać.

Jeśli chcesz sprawdzić czy jesteś w zasięgu światłowodu, wejdź na stronę www.nexera.pl.

---materiał partnera---