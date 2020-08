Problemy z potencją i możliwe rozwiązania

Według dostępnych opracowań naukowych i statystyk medycznych, każdy mężczyzna choć raz w życiu miał problem z erekcją, a bardzo duży odsetek mężczyzn regularnie ma tego typu problemy. Jest to zatem problem w dużej mierze powszechny, choć rzadko się o nim mówi, ze względu na krępujące poczucie wstydu. Zaburzenia wzwodu są jednak po prostu dolegliwością, z którą można sobie poradzić, jednak zamiast zamykać się w sobie i zamykać się na kontakty płciowe, warto podjąć pewne działania, zarówno w sferze farmakologicznej, jak również psychologicznej.

Zaburzenia erekcji potrafią skutecznie zrujnować nie tylko życie seksualne, ale również wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Aby skutecznie poradzić sobie z tym problemem warto zastosować jednocześnie działania w trzech obszarach: farmakologia, czyli leki na potencję, terapia psychologiczna oraz zdrowa relacja z partnerką oparta o wsparcie i zrozumienie.

Farmakologia w leczeniu zaburzeń erekcji

Problemy z erekcją to zaburzenie zdrowotne i wszelkie działania w zakresie leczenia powinny być konsultowane z lekarzem. Jest to pierwszy krok na drodze do uzdrowienia sytuacji. Oczywiście można samodzielnie próbować znaleźć rozwiązanie, jednak po co komplikować sobie i tak trudną sytuację? Lekarz seksuolog z pewnością będzie wiedział jak w danym przypadku poprowadzić pacjenta aby odzyskał pełną sprawność. Oczywiście jednym z zaleceń będzie zapewne wsparcie farmakologiczne, np. silne leki na potencję, jak np. kamagra 100mg czy wiele innym, dostępnych w aptekach. Jednym z rozwiązań na dobry początek są również preparaty ziołowo-witaminowe dostępne w aptekach lub wspomniana kamagra bez recepty.

Profesjonalna pomoc psychologiczna

Bez tego może się nie obejść. Warto aby na nasz problem spojrzał również specjalista od strony psychologicznej, gdyż problemy z erekcją nie dość że często stanowią skutek tego co mamy w głowie, to jeszcze dodatkowo potęgują problemy z z akceptacją własnego ciała, pewnością siebie czy poczuciem sprawczości. To nie wstyd udać się do specjalisty czy korzystać z regularnej terapii psychologicznej. Wstydem jest mieć problem i nic nie robić w celu jego rozwiązania. Do dzieła!

Wsparcie i zrozumienie ze strony partnerki

Ten element bywa nieoceniony. Ważne jest to aby szczerze i uczciwie porozmawiać ze swoją partnerką na temat swojego problemu, który w pewnym stopniu jest wspólny. Postawa pełna zrozumienia może bardzo pozytywnie wpłynąć na proces leczenia i w efekcie sprawić, że w stosunkowo krótkim czasie pozbędziemy się problemu.

