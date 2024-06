 Program partnerski TEMU 2024: Zarabiaj aż do 40 000 zł miesięcznie!

Hej, mój przyjacielu! Muszę ci opowiedzieć o tej niesamowitej witrynie zakupów online, na którą ostatnio wpadłem – nazywa się Temu. Jest super, jest mnóstwo produktów, od mody po artykuły gospodarstwa domowego, a wszystko jest w przystępnej cenie! Myślę, że ci się spodoba, szczególnie jeśli szukasz wyjątkowych przedmiotów lub zdobywasz dobrą ofertę.

O Temu

Temu, czyli Team Up, Price Down, to firma zajmująca się handlem elektronicznym, która łączy konsumentów z milionami partnerów handlowych, producentów i marek, a jej misją jest umożliwienie im najlepszego życia. Temu stara się oferować produkty wysokiej jakości w najbardziej przystępnej cenie, aby umożliwić konsumentom i partnerom handlowym realizację ich marzeń w włączającym środowisku. Firma Temu została założona w Bostonie w stanie Massachusetts w 2022 roku.

Jak korzystać z kodu kuponu Temu

OK, teraz ekscytująca część – ponieważ jesteś moim przyjacielem, udostępniam specjalnie dla Ciebie ekskluzywny kod na rok 2024! Użyj kodu „akt 495847” aż do 30% ZNIŻKI! Potraktuj to jako mały prezent ode mnie dla Ciebie, abyś mógł sam doświadczyć magii Temu.

Ekskluzywny kod promocyjny TEMU:

Zaloguj się lub zarejestruj się Temu Dodaj produkty do koszyka Przejdź do kasy Poszukaj pola „Zastosuj kod kuponu”.

Zastosuj tam swój kod kuponu Temu, aby zaoszczędzić!

O programie partnerskim TEMU:

A oto profesjonalna wskazówka: jeśli chcesz zarobić dodatkową gotówkę lub mieć swoją platformę lub blog, powinieneś sprawdzić Program partnerski TEMU. To całkiem fajna oferta, w ramach której możesz zarabiać prowizje, promując swoje produkty. Widziałem, że niektórzy znajomi z tego skorzystali i wydaje mi się, że to fajny sposób na współpracę z rozwijającą się marką.

Być może widziałeś już wiele osób udostępniających swój link i kod TEMU, ale możesz nie wiedzieć, że TEMU ma program partnerski, do którego każdy może dołączyć. Jeśli jesteś zagorzałym entuzjastą TEMU i chcesz wygenerować stabilne źródło pasywnego dochodu lub jesteś influencerem, który chce zarabiać na swoim ruchu, nie szukaj dalej niż Program partnerski TEMU. Dzięki wysokiemu potencjałowi zarobków do 100 000 funtów miesięcznie, program partnerski TEMU jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie na początek.

Ile możesz zarobić dzięki programowi partnerskiemu TEMU?

Możesz zarobić do 40 000 zł na miesiąc! Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Program partnerski TEMU, z przyjemnością dowiesz się, że oferuje prostą i przejrzystą politykę prowizji. Istnieje kilka możliwych sposobów zarabiania pieniędzy, które są wymienione poniżej:

1: Zdobądź nagrodę w wysokości 10 zł za każdego nowego użytkownika, który pobierze aplikację TEMU za pomocą Twojego linku polecającego.

2: Otrzymuj prowizję od każdego zakupu dokonanego przez nowo zarejestrowanych użytkowników TEMU, którzy klikną Twój unikalny link polecający. Wysokość prowizji różni się w zależności od kwoty zakupu:

- Za zakupy od 0zł do 199,99zł otrzymasz 10% prowizji

- Przy zakupach od 200zł do 399,99zł otrzymasz 20% prowizji

- Przy zakupach na kwotę 400zł i więcej otrzymasz 30% prowizji

3: Skorzystaj z tabeli liderów zarobków: 50 najlepszych partnerów TEMU z największymi zarobkami w ciągu ostatnich 3 dni w programie partnerskim TEMU może wygrać premię pieniężną.

Jak zacząć z Programem Partnerskim TEMU?

Po zarejestrowaniu się w Program partnerski TEMU tutaj otrzymasz link polecający i kod w centrum konta. Jest kilka sposobów na rozpoczęcie zarabiania:

1) jeśli jesteś osobą wpływową na platformach społecznościowych, takich jak TikTok, YouTube, Ins lub Facebook, możesz rozpowszechniać swój link polecający i kod, publikując treści w celu zarabiania prowizji. Zwróć uwagę na treści, które publikujesz. Im lepsze treści publikujesz, tym większe będzie Twoje zaangażowanie, co przełoży się na wyższy współczynnik konwersji!

2) jeśli jesteś blogerem, możesz pisać artykuły z recenzjami SEO na temat produktów TEMU lub Programu Partnerskiego TEMU, gdzie możesz udostępnić swój link polecający i kod!

3) jeśli jesteś właścicielem witryny internetowej lub jesteś redaktorem witryn z ofertami/kuponami, które generują duży ruch, możesz umieścić baner lub artykuły z ofertami, aby więcej osób zobaczyło Twój link polecający i kod

4) jakikolwiek inny sposób lub platforma, za pomocą której możesz rozpowszechniać swój link polecający i kod, o ile jest to zgodne z polityką partnerską TEMU!

W porównaniu z innymi programami partnerskimi:

W porównaniu z innymi programami partnerskimi, TEMU oferuje stawkę prowizji w wysokości 10% -30% dla wszystkich kategorii, w zależności od każdego kwalifikującego się zakupu.

Jednak TEMU nie oferuje prowizji dla powracających użytkowników. Może to ograniczyć Twoje zarobki. Jednak przy ogromnym ruchu w TEMU i dostępności większej liczby krajów nadal warto zarejestrować się w programie partnerskim TEMU, ponieważ jest to bardzo popularna witryna zakupów. Może to dobry pomysł zapisać się teraz, zanim TEMU zmieni stawki prowizji i miesięczny limit zarobków.

Stawka prowizji dla partnera TEMU (10% -30%)

Jeśli szukasz programu partnerskiego z wysokimi stawkami prowizji i dobrymi zwrotami, to Program partnerski TEMU może być tym dla Ciebie. Jeden z najlepszych programów partnerskich, jakie można znaleźć w dziedzinie marketingu afiliacyjnego. Dołącz teraz i zacznij zarabiać prowizje od sprzedaży poleceń!

Ekskluzywny kod promocyjny TEMU: Użyj kodu „akt 495847” do 30% ZNIŻKI. Więc po co czekać? Zanurz się w Temu już dziś i zobacz, o co tyle szumu. Udanych zakupów i nie zapomnij użyć tego kodu!

