Promienniki podczerwieni, czyli estetyczne panele jako nowoczesne ogrzewanie

Rynek ogrzewania zmienia się z roku na rok. Pojawiają się coraz to nowsze technologie, dzięki którym dom ogrzewany jest w sposób ekologiczny i energooszczędnym. Takie działanie wykazuje właśnie promiennik podczerwieni.

Ogrzewanie na podczerwień to stosunkowo nowa technologia, która w Polsce zyskuje coraz więcej zwolenników. Doskonale znana jest natomiast w Skandynawii, gdzie promieniowanie podczerwone wykorzystywane jest również w ogrzewaniu podłogowym. Promiennik podczerwieni, nazywany również panelem na podczerwień, niezwykle różni się od grzejników zazwyczaj montowanych na ścianach. Jego nowoczesna budowa idealnie pasuje do wielu wnętrz. Jednak to zasada, na jakiej działa, jest najbardziej interesująca dla osób, które poszukują alternatywnych i ekologicznych sposobów ogrzewania domu czy mieszkania.

Jak działa promiennik podczerwieni?

Działanie promiennika podczerwieni to dla wielu osób zagadka. Szczególnie kiedy przeczyta się, że promienniki ogrzewają jedynie organizmy żywe i przedmioty, nie ogrzewając powietrza. To właśnie dzięki temu straty energii są znacznie mniejsze, a system ogrzewania na podczerwień jest dobrym rozwiązaniem dla alergików i astmatyków. Promienniki podczerwieni wykorzystują promieniowanie podczerwone, które nie rozchodzi się konwekcyjnie, dzięki czemu wszelkie pyły i kurz nie zostają wzburzone. Powietrze pozostaje rześkie i nie jest przesuszone, co jest szczególnie ważne jesienią i zimą. Choć ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec promieniowania podczerwonego, receptory na skórze odczuwają jego działanie w postaci ciepła. Niewidzialne fale elektromagnetyczne są bezpieczne dla zdrowia, a ich zakres obejmuje od 4 do 14 mikronów i często porównywany jest do naturalnego ciepła, jakie wytwarza Słońce.

Warto wspomnieć o tym, że promieniowanie podczerwone wykorzystywane jest również w medycynie i pomaga walczyć z takimi schorzeniami jak reumatyzm, problemy z krążeniem czy przewlekłe bóle głowy.

Z czego zbudowany jest promiennik podczerwieni?

Promiennik podczerwieni montowany na ścianie lub suficie w domu nazywany jest panelem na podczerwień. Skonstruowany jest tak, aby jak najbardziej wpasować się w wiele stylów aranżacyjnych i nie przyciągać wzroku, jeśli nie jest to pożądane. Firma Cronos w swojej ofercie ma dwa rodzaje promienników podczerwieni. Jedne wykonane są z Synthelithu, gładkiego, białego i lekko połyskującego materiału, który przede wszystkim przenosi ciepło bez większych strat energii i dodatkowo wygląda niezwykle estetycznie i elegancko. Drugi rodzaj panelu wykonany jest z krzemianu wapnia. Ta powłoka nadaje się do malowania farbami olejnymi czy akwarelowymi, dzięki czemu kolor panelu na podczerwień można idealnie dopasować do koloru ściany.

Z czego jeszcze zbudowany jest promiennik podczerwieni? W jego środku znaleźć można kryształ węgla, który jest najważniejszym elementem grzejnym. To właśnie cząsteczki kryształu węgla zapewniają przenoszenie się ciepła na dalekie odległości. W panelu znaleźć można również materiał izolacyjny i warstwę refleksyjną. Niezwykle ważnym elementem konstrukcji jest także termostat, który daje możliwość użytkownikom, aby dostosować wysokość temperatury idealnie do swoich potrzeb.

Czy promiennik podczerwieni to dobry sposób na ogrzanie całego domu? Jest to z pewnością jedną z bardziej nowoczesnych technologii, nad którą warto się zastanowić.

-- artykuł sponsorowany --