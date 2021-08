Promocja na wybrane kierunki w EUH-E. Postaw na przyszłość!

Dwieście zł mniej za czesne w I semestrze zapłacą przyszli studenci Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, jeśli złożą wymagane dokumenty w dniach 20 sierpnia – 20 września. Promocja dotyczy trzech kierunków: pedagogika (I i II stopnia), psychologia (jednolite studia magisterskie) i fizjoterapia (jednolite studia magisterskie). Zapraszamy!

Psychologia

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna oferuje możliwość zdobycia zawodu psychologa w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Przyszły student ma możliwość wyboru między studiami realizowanymi w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Kierunek psychologia jest prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze przygotowanie do pracy w zawodzie. Absolwenci uzyskują tytuł magistra psychologii.

Psychologię na EUH-E wyróżniają spotkania z psychologiami-praktykami i organizacja działań na rzecz lokalnej społeczności z udziałem studentów. W ramach kierunku organizowany jest także cykl spotkań profilaktycznych dla uczniów szkół średnich "Akademia emocji EUH-E". Uczelnia otwarta na wyzwania współczesności nie może ignorować obecnej sytuacji na świecie. Właśnie dlatego prowadzi także działania psychoprofilaktyczne w związku z trwającą pandemią COVID-19. Nie brakuje też działań dotyczących psychologicznego wsparcia studentów, tak istotnego w dobie koronawirusa.

Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, jak pomoc psychologiczna, diagnoza psychologiczna, psychologia wychowawcza, psychopatologia czy psychologia zachowań konsumenckich. Na czwartym roku przyszli psychologowie wybierają z kolei jedną ze specjalizacji: psychologia kliniczna, psychologia uzależnień i zdrowia, psychologia edukacji i wychowania, psychologia organizacji i biznesu

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w zawodzie psychologa w różnych instytucjach, placówkach, ośrodkach i branżach, np. w resorcie pracy, pomocy społecznej, sprawiedliwości, obrony, ochrony zdrowia i innych. Ma też możliwość podjęcia studiów podyplomowych, doktoranckich, a także dalszego specjalistycznego doskonalenia zawodowego, np. do podjęcia szkolenia z zakresu psychoterapii lub szkoleń specjalizacyjnych.

Fizjoterapia

Fizjoterapia to dziedzina wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu, polegająca na leczeniu lub łagodzeniu skutków choroby, profilaktyce oraz przywracaniu sprawności człowieka. Jest też dyscypliną naukową i stanowi ważną część działań podejmowanych we wszystkich obszarach medycyny. W Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej kładziony jest szczególny nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pracy fizjoterapeuty. Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych salach, wiele zajęć praktycznych jest realizowanych w placówkach rehabilitacyjnych na terenie Elbląga.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw fizjoterapii (anatomia, fizjologia, biomechanika, patologia), nauk ogólnych (psychologia, socjologia, pedagogika) a przede wszystkim z zakresu podstaw fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, metody specjalne fizjoterapii, wyroby medyczne) i fizjoterapii klinicznej (fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w schorzeniach neurologicznych, fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii).

Od 2019 roku w EUH-E kształci studentów w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej oferując kształcenie w module fizjoterapii balneologicznej i uzdrowiskowej.

Balneoterapia to podstawowy kierunek leczenia uzdrowiskowego, w którym stosuje się naturalne tworzywa, które zostały uznane za lecznicze, jak choćby wody mineralne. Zabiegi balneologiczne usprawniają działanie całego organizmu poprzez pobudzanie mechanizmów adaptacyjnych, a także działają przeciwbólowo. Student, który ukończy kierunek fizjoterapia i wybierze moduł balneologia, będzie posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby powyższe zabiegi wykonywać, co daje możliwość zatrudnienia w wielu ośrodkach specjalizujących się w tego typu zabiegach, jak sanatoria czy szpitale uzdrowiskowe.

Absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra, a po zdaniu Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Posiada kwalifikacje do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii i możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich. Może uzyskać zatrudnienie w miejscach takich jak placówki ochrony zdrowia, hospicja i domy opieki, kluby sportowe czy gabinety odnowy biologicznej i wiele innych. Może też otworzyć swoją prywatną praktykę.

Na tym kierunku studia odbywają się stacjonarnie w trybie weekendowym (ze względu na charakter zajęć praktycznych mogą odbywać się w pozostałe dni tygodnia). Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Pedagogika

Pedagogika to kierunek z tradycją, a jednocześnie odpowiedź na potrzeby współczesności, co widać na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy. Świat i nasze funkcjonowanie się zmienia, a na szczególną uwagę zasługują w tej sytuacji dzieci, młodzież i seniorzy. To właśnie oni wymagają nierzadko wsparcia i pomocy profesjonalistów wyposażonych w specjalistyczną i aktualną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. EUH-E przygotowuje takich profesjonalistów w ramach studiów licencjackich i magisterskich.

Programy studiów zapewniają kwalifikacje spełniające wszelkie wymagania formalne oraz prawne potrzebne do wykonywania pracy związanej z szeroko rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią, w zależności od wybranej grupy zajęciowej.

Grupy zajęć na studiach I stopnia – zapoznaj się z ofertą.

Grupy zajęć do wyboru na studiach II stopnia – zapoznaj się z ofertą.

