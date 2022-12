Przedszkole i Zerówka Małego Europejczyka - wspaniała zabawa i edukacja na najwyższym poziomie

Przedszkole czy klasa zerowa w Elblągu to nie tylko miejsce wspaniałych zabaw i bezpiecznego spędzania czasu. Powinny zapewnić Waszemu dziecku również edukację na najwyższym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych form nauki, codzienną naukę języka angielskiego oraz wszechstronny rozwój, także fizyczny. Tak, by Wasze dziecko było doskonale przygotowane do edukacji szkolnej. Wspaniałą zabawę z doskonałymi formami edukacji łączy Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu. Zobacz więcej zdjęć.