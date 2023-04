 Przepis na stylowy look! Wszystkie oprawki za 1 zł w KODANO Optyk!

Wiosenna promocja w salonach KODANO Optyk! Absolutnie wszystkie oprawki okularowe za 1 zł! Odwiedź salon i kup wymarzone oprawki!

Wiosna, czas zmian!

Nadeszła wiosna, nowe trendy kolorów to świetny czas, by odświeżyć swój look. Pokaż się w odważniejszych i kolorowych oprawkach swoich nowych okularów.

Teraz w salonach KODANO Optyk wszystkie oprawki okularowe możesz kupić za 1 zł!



Moda w okularach

Kolorowe oprawki to obecnie popularny trend w modzie okularowej. Są one doskonałym sposobem na wyrażenie swojego stylu i osobowości poprzez dodanie koloru do codziennych stylizacji. Wielu ludzi wybiera oprawki w żywych kolorach, takich jak neonowy róż, turkusowy, limonkowy czy intensywny niebieski, aby dodać świeżości i oryginalności swojemu wyglądowi. Szeroki wybór kolorów sprawia, że można dostosować oprawki do swojego nastroju, stroju czy okazji, co czyni je nie tylko praktycznym, ale również modnym wyborem.

Model opraw - Marie Bocquel YL-2069 C3

Pastelowe oprawki to uroczy i delikatny trend w modzie okularowej. Ich kształt, przypominający kocie oczy, dodaje charakteru i elegancji. Kombinacja delikatnych, pastelowych kolorów, takich jak pudrowy róż, mięta, błękit czy jasny fiolet, sprawia, że te oprawki są subtelne i kobiece. Dzięki połączeniu kształtu kocich oczu i pastelowych kolorów, takie oprawki są doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą dodać swoim stylizacjom nutkę uroku i romantyzmu.

Model opraw - Marie Bocquel YL-2077 C3

Kupując swoje wymarzone okulary warto także zwrócić uwagę na soczewki okularowe. Przy ich wyborze należy pamiętać o odpowiedniej ochronie oczu przed szkodliwym promieniowaniem. Szkła z polaryzacją i filtrami to jeden z najłatwiejszych sposobów na zadbanie o zdrowie naszych oczu.

W salonach KODANO Optyk warto skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić oprawki okularowe jedynie za 1 zł! Jedynym warunkiem skorzystania z promocji jest zakup kompletnych okularów korekcyjnych (oprawa + soczewki okularowe). Promocja trwa do 30.04.2023.

Możesz też skorzystać z promocji badania wzroku za 5zł bez konieczności zakupu okularów!

Salony KODANO Optyk

W salonach KODANO Optyk można zarówno dobrać okulary, jak i zbadać wzrok. Profesjonalne badanie wzroku wykonują wykwalifikowani optometryści oraz refrakcjoniści. Ponadto w każdym salonie pracują doświadczeni doradcy, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich okularów, spełniających wszystkie oczekiwania.

Salon KODANO Optyk w Elblągu znajdziesz w poniższej lokalizacji:

KODANO Optyk, CH Ogrody Elbląg

Lokalizacje naszych wszystkich salonów znajdziesz TUTAJ

---artykuł promocyjny---