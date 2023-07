 Przywracanie cennych wspomnień: przewodnik po nowych narzędziach do przywracania zdjęć CapCut

Zdjęcia służą jako fizyczne pamiątki cennych chwil podczas podróży przez życie. Jednak czas bywa niełaskawy dla tych pamiątek, powodując ich niszczenie lub utratę pierwotnego uroku. Uznając bezcenny sentyment tych zdjęć, CapCut, popularny darmowy edytor wideo online, opracował nowe narzędzia, które pomogą przywrócić, ulepszyć i ożywić te cenne wspomnienia. Nie chodzi już tylko o tworzenie niezapomnianych filmów. Chodzi także o tchnięcie życia w Twoje zdjęcia.

Nowe funkcje CapCut: Latarnia przywracania i ulepszania

Zanim zagłębimy się w funkcje w celu aktualizacji CapCut, warto skorzystać, że każde narzędzie użyte zostało w wielkim schemacie przywracania i ulepszania zdjęć. Funkcja polega na wzroście Twoich cennych chwil, od standardowej korekcji kolorów po zaawansowanym skalowaniu efektu na sztucznej inteligencji.

Skalowanie obrazu AI

Ta funkcja rozwiązuje jeden z najczęstszych problemów związanych z obrazami cyfrowymi — pikselację spowodowaną skalowaniem w górę. Skaler obrazu AI CapCut nie tylko zwiększa rozmiar obrazu, ale także inteligentnie skaluje, zachowując jednocześnie przejrzystość obrazu. Poprawia rozdzielczość starych zdjęć, nadając im ostry, wysokiej rozdzielczości wygląd i zapewniając, że każde uchwycone wspomnienie pozostanie wyraźne, bez względu na to, jak bardzo powiększysz.

Korekcja koloru

Kolor odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu nastroju i estetyki obrazu. Narzędzie do korekcji kolorów w CapCut umożliwia dostosowanie odcienia i balansu kolorów zdjęć, zwiększając ich ogólną atrakcyjność. Niezależnie od tego, czy Twoje zdjęcia z czasem nabrały żółtego odcienia, czy też straciły wyrazistość, funkcja korekcji kolorów pomaga wydobyć z nich to, co najlepsze, usuwając te problemy.

Transfer stylu obrazu AI

Ta funkcja wnosi do Twoich zdjęć magię klasycznych stylów artystycznych. Niezależnie od tego, czy chcesz nadać swojemu zdjęciu impresjonistyczny charakter, czy też sprawić, by wyglądało jak abstrakcyjny obraz, funkcja przesyłania stylu obrazu AI pozwala nadać zdjęciom niepowtarzalny artystyczny charakter. Przekształć swoje codzienne zdjęcia w niezwykłe dzieła sztuki za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Generator portretów AI

Czasami zdjęcie wymaga dodatkowego akcentu, aby się wyróżnić. Dzięki generatorowi portretów AI CapCut możesz zamienić zwykłe zdjęcia w realistyczne i szczegółowe portrety. To narzędzie rozpoznaje i uwydatnia najdrobniejsze szczegóły obrazu, tworząc realistyczne, wysokiej jakości portrety, dzięki którym Twoje zdjęcia naprawdę zabłysną.

Renowacja zdjęć

Starzenie się, zużycie, rozdarcia lub przypadkowe uszkodzenia mogą sprawić, że stare zdjęcia stracą swój urok. Narzędzie do przywracania zdjęć CapCut ułatwia przywracanie tych zdjęć do ich pierwotnej świetności. Automatycznie wykrywa i koryguje problemy, takie jak plamy, zadrapania i wyblakłe kolory, przywracając stare wspomnienia do życia.

Kolorowanki

Czy kiedykolwiek chciałeś zobaczyć swoje czarno-białe zdjęcia w kolorze? Dzięki funkcji kolorowania zdjęć CapCut możesz! Ta funkcja umożliwia również dostosowanie i uwydatnienie kolorów kolorowych zdjęć. Dzięki inteligentnemu zastosowaniu kolorów do czarno-białych zdjęć lub ulepszeniu palety kolorów na kolorowych obrazach, to narzędzie nadaje nowy wymiar Twoim wspomnieniom.

Rozjaśnij obraz

Oświetlenie może zrobić lub zepsuć zdjęcie. Jeśli zmagasz się z ciemnym i matowym zdjęciem, narzędzie do rozjaśniania obrazu CapCut może to naprawić. Inteligentnie dostosowuje poziom jasności i kontrastu zdjęcia, zapewniając, że Twoje zdjęcia zawsze mają odpowiednią ilość światła.

Praktyczny przewodnik po przywracaniu zdjęć w CapCut

Robiąc krok w stronę praktyczności, zbadajmy, jak korzystać z tych potężnych narzędzi oferowanych przez CapCut. Nawet przy solidnym zestawie funkcji proces przywracania zdjęć pozostaje prosty i intuicyjny. W tej sekcji przeprowadzimy Cię krok po kroku przez przewodnik dotyczący nawigacji i korzystania z funkcji przywracania zdjęć CapCut, dzięki czemu Twoja podróż od zniszczonych lub wyblakłych zdjęć do pięknie przywróconych wspomnień będzie płynna.

1. Prześlij swoje zdjęcie

Zacznij od zalogowania się na stronie, jeśli posiadasz konto w CapCut. Kliknij przycisk strony głównej. Po lewej stronie interfejsu kliknij magiczne narzędzia. Wygląda jak magiczna różdżka, której używa magik.

Następnie kliknij przycisk „przywracanie starego obrazu”.

Możesz przesłać zdjęcie, które chcesz poprawić, przeciągając i upuszczając plik obrazu na panel. Alternatywnie możesz przesłać go z magazynu w chmurze, Dysku Google lub Dropbox.

2. Błyskawicznie przywróć swoje zdjęcie

Po przesłaniu pozwól, aby zaawansowana sztuczna inteligencja CapCut zrobiła swoje. W ciągu zaledwie kilku chwil Twoje zdjęcie zostanie ulepszone i przywrócone.

3. Pobierz i zapisz

Po zakończeniu przywracania pobierz obraz, klikając ikonę w prawym dolnym rogu obrazu i zapisz go w preferowanej lokalizacji. To jest takie proste.

Czerpanie korzyści: zalety korzystania z przywracania zdjęć CapCut

Łatwość użycia

Projekt narzędzi do przywracania zdjęć CapCut opiera się na łatwości obsługi. Ich interfejs jest prosty i intuicyjny, dzięki czemu każdy może nawigować i korzystać z różnych narzędzi bez wcześniejszej wiedzy technicznej. Co więcej, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji automatyzują bardziej złożone procesy, dzięki czemu przywracanie zdjęć jest tak proste, jak kilka kliknięć. Oznacza to, że możesz poświęcić mniej czasu na zastanawianie się, jak korzystać z narzędzi, a więcej na cieszenie się przywróconymi zdjęciami.

Poprawa jakości

Funkcje CapCut nie ograniczają się tylko do naprawy obrazów; pracują również nad podniesieniem ich jakości. Skaler obrazu AI poprawia rozdzielczość, nadając zdjęciom wyrazistość, której wcześniej nie było. Jednocześnie funkcja korekcji kolorów dostosowuje i optymalizuje balans kolorów, aby uzyskać bardziej przyjemny wizualnie efekt. Te narzędzia działają w harmonii, aby zapewnić, że Twoje zdjęcia zostaną przywrócone i przekształcone.

Wolność twórcza

Funkcja transferu stylu obrazu AI CapCut oferuje więcej niż tylko przywracanie; zapewnia płótno, dzięki któremu możesz wyrazić swoją kreatywność. Niezależnie od tego, czy chcesz, aby Twoje zdjęcia przypominały słynny obraz, czy nabrały szczególnej estetyki, to narzędzie pozwala przekształcić Twoje zdjęcia w unikalne dzieła sztuki. Zdjęcia mogą być czymś więcej niż tylko wspomnieniami; mogą stać się osobistymi arcydziełami.

Efektywność

CapCut sprawia, że ​​proces przywracania zdjęć jest wydajny i wygodny. Dzięki kompatybilności z usługami przechowywania w chmurze możesz przesyłać zdjęcia bezpośrednio z Dysku Google, Dropbox lub przechowywania w chmurze. Ta funkcja eliminuje potrzebę czasochłonnego pobierania i przesyłania, dzięki czemu proces przywracania zdjęć jest szybszy i bardziej płynny niż kiedykolwiek wcześniej.

Zachowanie wspomnień

Poza zaletami technicznymi, CapCut służy o wiele bardziej osobistemu celowi: zachowaniu cennych wspomnień. Przywracając i poprawiając stare lub uszkodzone zdjęcia, CapCut tchnie nowe życie w uchwycone chwile. Ta funkcja umożliwia ponowne przeżycie cennych wspomnień w pełnej okazałości, pomimo żniwa, jakie czas mógł odcisnąć na oryginalnych odbitkach.

Końcowe przemyślenia

Podsumowując, nowe narzędzia do przywracania zdjęć CapCut są przełomem w dziedzinie edycji zdjęć. Te narzędzia nie tylko przywracają stare, wyblakłe lub uszkodzone zdjęcia, ale także udostępniają szereg funkcji do kreatywnego ulepszania. Od skalowania obrazu AI do rozjaśniania obrazów, CapCut daje moc, by tchnąć życie w Twoje cenne chwile. Nie pozwól więc, aby te wspomnienia wyblakły – przywróć je, wzmocnij i przeżyj ponownie dzięki CapCut już dziś!