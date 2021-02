Pudełka kartonowe - czy znasz ich rodzaje?

Korzystamy z nich na co dzień zarówno w domu, jak i w biurze. Znajdziemy je w sklepach i wielu innych miejscach, o czym mowa? Oczywiście to pudełka kartonowe, które są nieodzownym elementem naszego życia. Chcesz wiedzieć, jakie są ich rodzaje? Może chciałbyś je kupić? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu!

1. Rodzaje pudełek kartonowych

2. Nie tylko na produkty - postaw na piękne, ozdobne pudełko

3. Gdzie kupić kartonowe pudełka?

Potrzebujesz wysokiej jakości pudełek kartonowych, które spełnią Twoje oczekiwania co do trwałości i kształtu? W takim razie postaw na Drukomat, który w swojej ofercie ma mnóstwo możliwości specjalnie dla Twoich potrzeb. Podamy link, aby ułatwić Ci przejście do sklepu: drukomat.pl/produkty/opakowania.

Rodzaje pudełek kartonowych

Opakowania tekturowe są z nami praktycznie każdego dnia. Już o tym wspominaliśmy. Czy jednak wiesz, jakie są ich rodzaje? Bardzo możliwe, że nie! Sprawdź to teraz, może jedno z rozwiązań jest Ci od dawna potrzebne?

Do wyboru masz na przykład pudełko dno-wieczko, które świetnie sprawdzi się, jako miejsce na upominek dla ukochanej. Będzie dobrym wyborem na produkt, na przykład kosmetyki. Pudełka fasonowe, z kieszonką otwartą lub zamkniętą, czy samozamykające się to także idealne rozwiązanie na produkt, na przykład dla sklepu internetowego. Jakie pudełko kartonowe z tych kilku rodzajów wybierzesz zależy głównie od wielkości produktu poczynając od biżuterii po sporych rozmiarów kosmetyki, czy odzież.

Oczywiście to nie koniec możliwości. Opakowania produktowe mają wiele innych form. Przykładem mogą być te z zawieszką, świetne do ekspozycji produktu na haczykach. Możesz postawić na opakowania tekturowe przeznaczone na prezent. Tutaj można wyróżnić rozwiązania mające 4 lub 6 ścianek z rozetą, czy te z zamknięciem i uchwytem. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są pudełka typu poduszka, w którym można umieścić niewielkich rozmiarów upominek, czy produkt w sklepie stacjonarnym i internetowym. Takie opakowanie przyciąga uwagę! Różnicę znajdziesz także w rodzaju kartonu, a także jego barwy. Możesz przy tym postawić na uszlachetnienia, jak folię z połyskiem, co z pewnością wyróżni Twoje pudełka na tle innych!

Jak sam widzisz, możliwości jest naprawdę sporo. Dużo zależy od rodzaju produktu lub prezentu, jaki znajdzie się wewnątrz opakowania tekturowego. Oczywiście znaczenie mają także Twoje wymagania. Od Ciebie zależy, na co postawisz w swoim biznesie. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś użył pudełek do indywidualnych potrzeb!

Nie tylko produkty - postaw na piękne, ozdobne pudełko

Do pudełek kartonowych wsadzisz produkty, ale i drobne lub większe upominki dla bliskich osób. Postaw na pudełko na wino, które będzie dodatkowo opatrzone nadrukiem z dedykacją. Możesz również wybrać pudełko typu gift box wykonane z papierów ozdobnych, co z pewnością zaskoczy i ucieszy obdarowywaną osobę, będzie bowiem wyglądać pięknie! Do Twojej dyspozycji są także pudełka poduszkowe, o których juz pisaliśmy. To najlepsza możliwość na drobny prezent, również wykonana z papieru ozdobnego!

Gdzie kupić kartonowe pudełka?

Pudełka kartonowe, czy opakowania na prezent kup w sklepie stacjonarnym lub internetowym. Jeśli prowadzisz działalność, zamów więcej sztuk, na pewno otrzymasz rabat. Jeżeli jesteś indywidualnym klientem, także możesz postawić na kilka sztuk, na pewno Ci się przydadzą. Wybierz sklep z dobrymi opiniami wśród klientów, a na pewno się nie zawiedziesz. Jedną z możliwości będzie Drukomat - miejsce, w którym znajdziesz wszystkie opisane tutaj rodzaje pudełek kartonowych!