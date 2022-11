 Puma – marka, która nada koloru Twoim stylizacjom

Sportowo-miejski vibe marki Puma przypadł do gustu wielu miłośnikom i miłośniczkom oryginalnych stylizacji. Wielobarwny design i kultowy znaczek dzikiego kota stały się nieodłącznym elementem stylówek athleisure, sporty, casual czy streetwear. Chcesz nadać koloru swoim codziennym zestawom? Podpowiadamy, na jakie ubrania, dodatki i buty Puma warto w szczególności zwrócić uwagę!

Buty Puma – kolorowe sneakersy na każdą okazję

Wygodne obuwie w sportowym stylu to niezbędny element niejednego codziennego outfitu. Sneakersy Puma wyróżniają się oryginalnym designem oraz komfortowym fasonem, więc niezależnie od tego, na jaki model się zdecydujesz, możesz mieć pewność, że kolorowe buty z kolekcji Slipstream, Mayze, Cali, Court czy Karmen doskonale uzupełnią niemal wszystkie stylizacje. Uniwersalny wygląd projektów zwieńczonych logowaniem dzikiego kota fantastycznie wpisze się w zestawy z jeansami i zwykłym T-shirtem, joggerami i oversizową bluzą, a nawet sukienką czy spódniczką. W szerokiej ofercie Puma znajdziesz nie tylko sporty propozycje, ale również modele o klasycznym fasonie – minimalistyczne botki Mayze Chelsea będą fantastyczną alternatywą dla casualowych sztybletów, a ich design znakomicie dopasuje się do niejednego kolorowego zestawu na chłodne dni. [foto

Kurtki Puma – komfort termiczny i dopracowany look zimą

Śnieg, mroźny wiatr i niska temperatura bez wątpienia wpływają na sposób, w jaki dobieramy poszczególne elementy codziennych stylizacji. Jednak niezależnie od pogody – ciepła kurtka jest podstawową częścią każdego zimowego outfitu. Dlatego jeśli chcesz dodać swojej stylówce odrobinę koloru podczas chłodnych dni – postaw na wielobarwne projekty Puma. Kurtki z kolekcji Power czy Better Sportswear w jednolitej wersji kolorystycznej lub z motywem color blockingu fantastycznie podkręcą niejedną stylizację na chłodne dni.

Spodnie Puma – wygoda w stylu sporty

Komfortowe spodnie dresowe to must have w garderobie każdego fana wygodnych stylówek. Kremowe joggery Better Pants czy musztardowo-żółte Infuse Sweatpants są nie tylko niezwykle przyjemne dla skóry, ale również doskonale się prezentują, więc kiedy temperatura spadnie, z pewnością staną się one niezastąpioną częścią wielu wyluzowanych zestawów. Dodatkowo tak dopracowane projekty sprawdzą się nie tylko podczas relaksu w domu, ale również, jako alternatywa dla casualowych jeansów czy chinosów.

Podkoszulki Puma – niezawodna baza w każdej stylizacji

Trudno wyobrazić sobie codzienne stylizacje bez klasycznego T-shirtu. Chcesz dodać im oryginalnego charakteru? Kolorowe podkoszulki Puma to łatwy sposób na podkręcenie zestawu do pracy, na trening czy na spotkanie ze znajomymi. Szeroki wybór sprawia, że możesz bez problemu dopasować krój topu do swoich potrzeb. Wybierzesz te o klasycznym fasonie, modele oversize, a może cropped? Soczysta czerwień, intensywny pomarańczowy czy głęboki morski odcień będą wyglądały fantastycznie w każdej odsłonie.

