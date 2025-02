 Rabat na rower elektryczny Fiido - jak wymienić stare kilometry na nowy przejazd?

Planujesz zakup roweru elektrycznego, ale chcesz uzyskać lepszą cenę? A może interesuje Cię ekologiczna mobilność i chcesz sprawdzić, czy rower elektryczny to dobre rozwiązanie dla Ciebie? Teraz masz szansę skorzystać z wyjątkowej promocji Fiido – wymień stare kilometry na rabat na rower elektryczny i kup rower elektryczny Fiido taniej! To nie tylko oszczędność, ale także krok w stronę ekologicznego stylu życia!

Dlaczego warto skorzystać z promocji Fiido?

Kupno roweru elektrycznego Fiido nigdy nie było tak proste i opłacalne! Oto trzy kluczowe powody, dla których warto wziąć udział w promocji:

1. Kup nowy rower elektryczny taniej

Jeśli planujesz zakup roweru elektrycznego, ale chcesz uzyskać dodatkowy rabat n, to ta promocja jest właśnie dla Ciebie!

-Wymień stare kilometry na zniżkę i kup taniej!

-Promocja obejmuje popularnych modeli Fiido, z których możesz wybierać

-Na podstawie przebiegu Twojego roweru, wartość Twojego kuponu może wynosić nawet 6518 zł! Liczba kuponów jest ograniczona – kto pierwszy, ten lepszy!

Wystarczy przesłać dowód przejechania zadeklarowanych kilometrów poprzez stronę Wymień stare kilometry na nowe przejazdy, a my przekażemy Ci kupon rabatowy na zakup Fiido X, Fiido C11, Fiido C11 Pro, Fiido C21 lub Fiido T2.

2. Prosta i szybka rejestracja – 3 kroki do rabatu

Nie musisz się martwić skomplikowanymi formalnościami! Proces zgłoszenia jest łatwy i przejrzysty – wystarczą 3 proste kroki:

Krok 1: Prześlij dowód przejechanych kilometrów

-Jeśli Twój rower elektryczny posiada licznik kilometrów, prześlij:

• Zrzut ekranu lub zdjęcie licznika

• Numer ramy roweru

• Numer zamówienia

• Paragon lub fakturę zakupu

-Jeśli Twój rower elektryczny nie ma licznika kilometrów, prześlij:

• Numer ramy roweru

• Numer zamówienia

• Dowód zakupu

Uwaga: Liczba przejechanych kilometrów zostanie obliczona na podstawie daty zakupu do daty zgłoszenia.

Krok 2: Szybka weryfikacja

-Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych.

-Po zatwierdzeniu zgłoszenia, Twój kupon rabatowy zostanie wysłany e-mailem.

Krok 3: Wykorzystaj rabat i kup nowy rower elektryczny!

-Kupon rabatowy jest ważny do 31 maja 2025 roku.

-Wybierz jeden z modeli Fiido X, Fiido C11, Fiido C11 Pro, Fiido C21 lub Fiido T2 i użyj kodu rabatowego przy kasie, aby uzyskać zniżkę!

Tak proste jak 1-2-3!

3. Oto modele objęte promocją

- Fiido X – Długi zasięg, inteligentne składanie

Lekka rama ze stopu magnezu, tylko 19,8 kg, kompaktowy design składany ułatwiający przechowywanie. Zasięg 130 km, przerzutki SHIMANO 7S i hydrauliczne hamulce tarczowe – idealny wybór na miejskie dojazdy!

- Fiido C11 to lekki rower elektryczny zaprojektowany z myślą o miejskich podróżach, wyposażony w opony 700*40C, które zapewniają płynność i stabilność jazdy po utwardzonych nawierzchniach. Aluminiowa rama z przednim amortyzatorem olejowym (40 mm skoku) skutecznie redukuje wstrząsy, gwarantując komfortową jazdę.

-Fiido C11 Pro – Inteligentny czujnik momentu obrotowego, klasyczna przyjemność jazdy

Fiido C11 Pro to ulepszona wersja modelu C11, oferująca aż 104,37 km zasięgu oraz system czujników momentu obrotowego, który zapewnia płynniejszą i bardziej naturalną jazdę. Z 7-elementowym systemem zmiany biegów i oponami 700*40C, rower doskonale radzi sobie zarówno na miejskich drogach, jak i lekkich szutrowych trasach. Klasyczny design siodełka i uchwytów nie tylko przyciąga wzrok, ale także zapewnia wygodę, dodając eleganckiego retro charakteru jazdy.

- Fiido C21 – Lekki i inteligentny rower miejski

Ultralekka rama aluminiowa, tylko 17,5 kg. Przerzutki L-TWOO 9S zapewniają płynną zmianę biegów, a hydrauliczne hamulce tarczowe TEKTRO HD-M275 i zasięg 100 km sprawiają, że sprawdza się zarówno w mieście, jak i na lekkich trasach terenowych.

-Fiido T2 – Mocna konstrukcja, idealny do transportu

Ładowność aż 200 kg, idealny do przewozu towarów. Czterotłoczkowe hamulce hydrauliczne i przednie amortyzatory sprężynowe (skok 60 mm) zapewniają stabilność i bezpieczeństwo. Zasięg 111 km doskonale sprawdza się w długich trasach.

-Fiido D3 Pro – Składany, kompaktowy, idealny do miasta

Superlekka konstrukcja 17,3 kg, składany do 1240*300*610mm, co czyni go wygodnym w transporcie. Zasięg 79 km, mechaniczne hamulce tarczowe z odcięciem zasilania – świetne rozwiązanie na krótkie dojazdy!

Nie przegap okazji na oszczędność!

Dlaczego warto się pospieszyć?

Tylko teraz możesz wymienić stare kilometry na rabat!

Kup ekologiczny rower elektryczny taniej!

Kupon ważny do 31 maja 2025 roku.

Nie zwlekaj! Wymień swoje mile już teraz i skorzystaj z rabatu na rower elektryczny! Promocja rozpoczyna się 11 lutego 2025 i kończy 10 marca 2025!