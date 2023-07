Ranking robotów mopujących - odkryj najlepsze modele do czyszczenia podłóg

Szukasz sposobu na szybkie sprzątanie? Chcesz pogodzić utrzymanie czystości z innymi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi? Rozwiązaniem Twoich problemów mogą stać się skuteczne roboty mopujące, które samodzielnie zadbają o czystość podłogi w Twoim domu. W dzisiejszym artykule podpowiemy, który model warto wybrać!

Czym jest robot mopujący?

Robot mopujący to niewielkie urządzenie, które służy do automatycznego mycia podłóg w Twoim domu. Stosowany jest do czyszczenia kafli, paneli oraz drewna, zastępując odkurzacz oraz mopa. Najczęściej uruchamiany jest na noc lub w czasie nieobecności mieszkańców. Pozwala na szybkie usunięcie kurzu, okruszków jedzenia, codziennych zabrudzeń oraz sierści zwierząt, dzięki czemu znacznie zmniejsza czas potrzebny na realizację podstawowych obowiązków domowych.

W zależności od wybranego modelu robot mopujący może być wyposażony w spryskiwacze i chłonne nakładki lub nakładane ściereczki do czyszczenia na sucho i mokro. Na rynku znajdziemy głównie urządzenia w ergonomicznym okrągłym lub kwadratowym kształcie. Ich niewielkie wymiary sprawiają, że docierają także do trudnodostępnych miejsc oraz pod meble. Szukasz więcej przydatnych wskazówek? Koniecznie sprawdź poradnik Media Expert!

Czym kierować się podczas wyboru robota mopującego?

Wybierając sprzęt do swojego domu, kieruj się przede wszystkim potrzebami użytkowników. Weź pod uwagę ilość trybów. Niektóre roboty pozwalają bowiem zarówno na odkurzanie na sucho, jak i mopowanie na mokro. W ten sposób skutecznie zastępują pracę dwóch urządzeń.

Ważnymi aspektami pozostaje również wielkość akumulatora oraz czas ładowania. Kwestie te mają szczególne znaczenie dla posiadaczy większych mieszkań, którym zależy na efektywnym sprzątaniu całej powierzchni na jednym ładowaniu. Sprawdź jakie rodzaje podłóg można myć jednocześnie przy pomocy konkretnego modelu. Niektóre nie są bowiem przeznaczone do czyszczenia drewna oraz kafli. Skoro wiesz już, czym kierować się podczas wyboru urządzenia, poznaj nasze propozycje na najlepszy robot sprzątający – ranking.

Najlepsze roboty mopujące do domu

Robot sprzątający XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop Pro 2

W naszym zestawieniu najlepszych robotów mopujących znajdziemy jeden z modeli XIAOMI, który pozwala na 2 godziny nieprzerwanej pracy. Urządzenie wyposażone zostało w nowoczesny silnik bezszczotkowy, który odznacza się nadzwyczajną wydajnością oraz niską awaryjnością. Dodatkowo sprzęt wykorzystuje technologię mapowania LDS, przez co bez problemu dociera nawet do najtrudniej dostępnych miejsc.

Robot sprzątający ECOVACS Deebot X1 Omni

Model ten umożliwia aż do 260 minut nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu. Wśród zalet urządzenia warto wymienić sterowanie przy pomocy aplikacji na urządzeniu mobilnym. Sam robot rozpoznaje ludzi i przedmioty przy pomocy wbudowanej kamery, co pozytywnie wpływa na wydajność jego pracy. Sprawdzi się w domu miłośników dywanów. Znaczna siła ssania sprawia, że może być stosowany także do odkurzania gęstych wykładzin.

Robot sprzątający IROBOT Roomba Combo R113840

Jest jedynym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych na rynku. Umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie. Wyposażony jest w jedną szczotkę główną oraz dwie boczne, co przekłada się na efektywność oraz szybkość pracy. Technologia PrecisionVision gwarantuje omijanie wszystkich przedmiotów codziennego użytku pozostawionych na podłodze.

--- artykuł sponsorowany ---