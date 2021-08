Rejsy do Krynicy Morskiej wracają!

Po wielu latach przerwy wracają rejsy do Krynicy Morskiej. HADMówka już gotowa, abyście mogli znów czerpać radość z rejsów do malowniczego kurortu nad polskim morzem.

Wyrusz z Elbląga w rejs prosto do Krynicy Morskiej naszym katamaranem HADMówka i omiń wszystkie korki. Rejs rozpoczynamy ok. godziny 8:00 z Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu, dopływamy do serca Krynicy Morskiej, skąd będziecie mogli Państwo relaksować się na plaży oraz pozwiedzać ciekawe miejsca m.in. Latarnia Morska, Wielbłądzi Garb, z którego wzniesienia widać jednocześnie wody Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego czy Latarnie Morską. Rejs powrotny ok. godziny 16:00. Możliwość zakupu biletów w dwie strony, jak i również bilet na trasie Elbląg- Krynica Morska, Krynica Morska- Elbląg.

Trasę zaczynamy ze Starego Miasta w Elblągu przy Bulwarze Zygmunta Augusta, następnie wypływamy na północ i płyniemy przez most pontonowy w Nowakowie i przez Zalew Wiślany wpływamy do Krynicy Morskiej. Podczas trasy będziecie mogli Państwo ujrzeć budowę Kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej, przemysłową zabudowę rzeki Elbląg oraz bogatą florę i faunę Zalewu Wiślanego.

Cena rejsu Elbląg - Krynica Morska - Elbląg:

150 zł od osoby dorosłej

110 zł dzieci do 16 lat*

Dzieci do 3 roku za darmo*

Cena rejsu Elbląg - Krynica Morska i Krynica Morska - Elbląg:

80 zł od osoby dorosłej

60 zł dzieci do 16 lat*

Dzieci do 3 roku za darmo*

W każdy słoneczny weekend jesteśmy na Bulwarze Zygmunta Augusta na Starym Mieście w Elblągu. Zapraszamy na rejsy spacerowe HADMikiem, m.in. w kierunku Jeziorze Druzno. W ofercie mamy rejsy edukacyjne z przewodnikiem oraz prywatne czartery ze sternikiem. Również pomożemy ci zorganizować na naszych pokładach imprezę marzeń (urodziny , zaręczyny na wodzie, wieczór panieński czy spotkania biznesowe).

Cały rejs będzie relacjonowany na naszym profilu na Facebooku, zachęcamy do śledzenia i polubienia fanpage.

Facebook: Rejsy Elbląg HADM Gramatowski

*Dzieci do 16 lat tylko pod opieką osoby dorosłej

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie:

www.rejsyelblag.pl

lub pod numerem tel.: 730066861.

Do zobaczenia na wodzie 😊

HADM Gramatowski

