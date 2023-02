 Rejsy i czarter jachtów w Chorwacji z GlobeSailor

Rejsy po Morzu Adriatyckim i wynajem jachtu w Chorwacji? Tak, to jeden z lepszych pomysłów na urlop od kwietnia do października. Pogoda w tym regionie Europy jest bardzo łaskawa dla turystów, a sama Chorwacja ma bardzo dużo do zaoferowania.

Dlaczego Chorwacja?

To pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo… jest zbyt oczywiste! Każdy, kto był choć raz w Chorwacji, z pewnością odpowie, że chce tam wrócić. Trudno oprzeć się malowniczym krajobrazom, gościnnym tubylcom, atmosferze wiecznych wakacji, zabytkowej architekturze (także antycznej i średniowiecznej), a przede wszystkim samemu Morzu Adriatyckiemu i jego bardzo bogatej linii brzegowej. Zatoki, zatoczki, laguny, jaskinie – to wszystko woła wielkim głosem i zaprasza żeglarzy z całego świata.

A przy tym nie da się nie pamiętać, że to o Chorwacji mówi się, że pogoda w tym kraju jest gwarantowana. Innymi słowy – od wiosny do jesieni jest ciepło i słonecznie. Dokładnie tak, jak można to sobie wymarzyć, planując urlop.

Kiedy warto wyczarterować jach w Chorwacji?

Sezon na czarter jachtów w Chorwacji jest bardzo długi. Zaczyna się pod koniec kwietnia i trwa do końca października. Najbardziej oblegane są oczywiście miesiące wakacyjne, kiedy to w Chorwacji jest najwięcej turystów. Przekłada się to nie tylko na wyższe ceny, ale i tłok w najbardziej popularnych marinach.

Jeśli termin urlopu nie jest determinowany przez rytm roku szkolnego, warto rozważyć wyjazd na rejsy do Chorwacji w czerwcu lub we wrześniu. Warunki termiczne i pogodowe są bardzo dobre (na pewno jest cieplej niż w Polsce), a turystów jest znacznie mniej. Można zaplanować spokojne żeglowanie od mariny do mariny, zwiedzać przybrzeżne miasta i miejscowości, stołować się w nadmorskich tawernach i chłonąć Chorwację wszystkimi zmysłami.

Wynajem łodzi ze skiperem. Czy warto dopłacić?

Żeglowanie ma swój niezaprzeczalny urok tylko pod warunkiem, że naprawdę umiemy to robić i znamy (choćby tylko teoretycznie) wody, po których chcemy pływać. Jeśli komuś marzy się czarter jachtów w Chorwacji, ale wcześniej zwiedzał ją jedynie z poziomu lądu, a z samym żeglowaniem ma niewiele wspólnego, lepszym wyjściem będzie wynajem łodzi ze skiperem.

Skiper na łodzi jest jak szofer w limuzynie. Świetnie zna się na żeglowaniu, wie, którędy płynąć, żeby było bezpiecznie i malowniczo, rozwiązuje wszystkie bieżące problemy – jednym słowem jest przewodnikiem, opiekunem i dobrym duchem wyprawy. Wynajem łodzi ze skiperem w Chorwacji jest nieco droższy, ale nie ma zbyt wygórowanej ceny za naprawdę udane wakacje na łodzi.

Wynajem łodzi ze skiperem może w niektórych wypadkach okazać się koniecznością. Brak patentu sternika i chęć najmu łodzi dłuższej niż 9 metrów na pewno nie idą ze sobą w parze. W niektórych marinach może też paść pytanie o dokument potwierdzający umiejętność obsługi radia.

Jak dostać się do Chorwacji?

Są dwie drogi z Polski do Chorwacji: lądowa i lotnicza. Przy czym lądowa ma kilka wersji, można jechać samochodem przez Czechy, Austrię i Słowenię, przez Słowację i Węgry lub połączyć obie te trasy, skręcając z Austrii na Węgry i omijając Słowację.

Która wersja jest lepsza? Samolotem dotrzemy na miejsce szybciej, do auta możemy zabrać więcej bagażu. Każdy musi sam określić, na czym mu bardziej zależy.