 Restrukturyzacja kredytu - co warto o niej wiedzieć?

Zaciągnąłeś kredyt, który już nie spełnia Twoich oczekiwań? Rozwiązaniem tego problemu może być restrukturyzacja kredytu. Zmiana warunków spłaty zobowiązania może przyczynić się do uniknięcia problemów natury finansowej i poprawy sytuacji kredytobiorcy. Na czym dokładnie polega restrukturyzacja kredytu?

Zdarza się, że spłacany aktualnie kredyt powoduje trudności w jego spłacie. Dawno zaciągnięte zobowiązania mogą wyróżniać się mało przystępnymi warunkami kredytowania, co jest nie tylko frustrujące, ale też często powoduje kłopoty finansowe. Zbyt wysoka rata niedostosowana to osiąganych przez nas dochodów i ponoszonych wydatków może sprawić, że zechcemy zmiany warunków okresu spłaty. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej! Restrukturyzacja kredytu powinna być w takiej sytuacji strzałem w dziesiątkę - https://habzafinanse.com.pl/restrukturyzacja-kredytu/. Z naszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób restrukturyzacja kredytu może Ci pomóc.

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Mówiąc o restrukturyzacji kredytu, mamy zwykle na myśli zmianę warunków spłaty zobowiązania, które jest już aktualnie spłacane. Pod tym względem mamy dwie możliwości: ustalenie nowych zasad dla spłacanego zobowiązania lub całkowicie nowy kredyt, który zastąpi ten stary. Jeśli dostępna jest pierwsza opcja, warto z niej skorzystać. W ten sposób unikniemy bowiem kosztów związanych z całkowicie nowym produktem. Nie zawsze jednak bank, w którym spłacamy zobowiązanie, zgodzi się na taką opcję. Wtedy do dyspozycji mamy już wyłącznie nowy kredyt restrukturyzacyjny. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że odpowiednio dobrany poprawi naszą sytuację.

W jaki sposób dokonać restrukturyzacji kredytu?

Osoba, która chce dokonać modyfikacji obecnych warunków spłaty kredytu, ma pod tym względem kilka różnych możliwości. Większość z nich dotyczy wysokości rat, które w zależności od potrzeb możemy zmniejszyć lub zwiększyć. Zmniejszenie wysokości rat uzyskane dzięki wydłużeniu okresu kredytowania pozwoli nam pozbyć się problemów ze spłatą zadłużenia. Większe raty umożliwią nam natomiast szybszą spłatę kredytu i tym samym zmniejszenie kosztów kredytowania.

Dużym ułatwieniem może być także uwzględnienie przerwy w spłacie kredytu, która może trwać przez kilka trudniejszych finansowo miesięcy. Utrata zatrudnienia czy stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie pracy to przykładowe okoliczności, w których wakacje kredytowe będą dobrym rozwiązaniem. Restrukturyzacja kredytu może też polegać na jego przewalutowaniu i uzyskaniu w ten sposób mniejszych odsetek. Takie działanie warto jednak dobrze przemyśleć, ponieważ może być ryzykowne.

---materiał partnera---