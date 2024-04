 Rewolucyjne rozwiązania w BHP PRABE Elbląg

Rewolucja na bardzo wysokim poziomie, niespotykana w żadnym polskim mieście. Jedyne takie rozwiązania powstały w elbląskiej firmie PRABE - pracuj bezpiecznie, która specjalizuje się w dostarczaniu produktów bhp dla firm.

Nikt nie spodziewał się, że na północno-wschodnim skraju Polski, w mieście średniej wielkości, w zwykłej na pozór hurtowni ktoś wprowadzi tak ciekawe rozwiązania technologiczne. Dobry produkt, duża lada lub przemiła obsługa to już nie wystarczyło twórcom i założycielom firmy PRABE. Poszli o krok dalej i zaoferowali coś, na co nikt dotąd nie wpadł.

Nie tylko strona internetowa www.prabe.pl

Strona internetowa www.prabe.pl jest na pierwszy rzut oka zwykłą stroną do robienia zakupów on-line, poprzez którą można zakupić odzież, specjalistyczne obuwie bhp lub akcesoria do bezpiecznej pracy na wysokościach. Ta strona kryje bardzo interesujące rozwiązania technologiczne, bo w hurtowni PRABE nie tylko zaoferowano produkt, ale także usługę. Istnieje możliwość dodatkowego umieszczenia logotypu na zakupionej odzieży. To klient wskazuje miejsce oraz dyktuje kolorystykę aplikacji. Ale nie tylko możliwość zakupu odzieży z własnym nadrukiem jest tutaj ciekawa. Sama forma i sposób zasługuje na uwagę. W hurtowni bhp PRABE zamówienie odbierają przez telefon, sklep internetowy lub mail. Dla każdej formy i sposobu realizacja jest równie szybka.

Innowacja na duża skalę została zastosowana w funkcjonalności działania sklepu internetowego. Na stronie www.prabe.pl o krok dalej poszedł proces archiwizacji logotypu i wizualizacji gotowego produktu oraz standardowo archiwizacji dokonanych zakupów. Dla bezpośredniego odbiorcy działa to w bardzo prosty i intuicyjny sposób, bo firma PRABE zadbała ze swojej strony o obsługę w pakiecie "konto klienta”. Klient tylko zakłada konto w sklepie www.prabe.pl i dokonuje zakupów. Jeśli chce, aby odzież była oznakowana jego własnym logotypem, to przesyła do biura obsługi klienta logo lub zleca jego wykonanie. I w zasadzie to tylko ten moment, gdy klient musi coś zrobić. Cała reszta jest po stronie obsługi PRABE. Czyli wkrótce po dokonaniu zakupów, na przykład kompletu spodni i bluzy roboczej i przesłaniu logotypu, w firmie PRABE grafik przygotowuje wizualizację tej bluzy z logotypem, jednak nie wysyła tej wizualizacji do klienta, ale umieszcza na jego koncie w sklepie www.prabe.pl. Następnie sprawdza logotyp i sam logotyp jest umieszczany także na jego koncie. Dostęp do tych grafik ma tylko administrator PRABE oraz klient. Dzięki temu klient ma swoje logotypy oraz wizualizację ubrań roboczych lub koszulek z własnym logo zawsze w tym samym miejscu na platformie www.prabe.pl. Nawet jeśli zechce na przykład przed świętami zrobić kartki świąteczne, aby powysyłać do swoich klientów, to nie musi szukać logotypu lub zastanawiać się u kogo go projektował. On zawsze będzie na jego koncie w PRABE.

Wnikliwy czytelnik może zauważyć, że w taki sposób klienci mogą korzystać z platformy tylko do archiwizowania swoich aplikacji, a wykorzystywać w innych firmach. Zgadza się. I nikt tu nie jest o to zazdrosny. Jeśli w firmie PRABE kupujesz koszulki polo ze swoim logo, a potem chcesz to logo bezpłatnie ściągnąć, by ktoś inny wydrukował wizytówki, to nie ma żadnego problemu. Twórcy strony rozumieją, że klient ma różne potrzeby. Czasami chce kupić w hurtowni bhp kamizelki bezpieczeństwa, albo kurtki odblaskowe i nie koniecznie chce je natychmiast oznakować. Może dopiero po zakupie uznać, że logo będzie świetnie wyglądać na rękawie i dopiero potem zlecić nadruk gdzieś w świecie. I tutaj właśnie jest rola przyjaznego miejsca w PRABE - wtedy w każdej chwili może skorzystać z dostępu do swojego konta i pobrać pliki potrzebne do logowania.

I to właśnie ta opisana funkcjonalność strony zwróciła tak duże zainteresowanie. Okazuje się, że troska o klienta nawet wtedy, gdy nie dokonuje zakupów jest w obecnych czasach niezwykle rzadka, ale bardzo pożądana na rynku.

