 Rodzaje hamulców rowerowych - tarczowe, V-brake, szczękowe, roller

Hamulce decydują o tym, z jakim efektem Twój rower zatrzyma się w deszczu, na zjeździe i w mieście. Różnią się budową, siłą działania i obsługą. Poznaj cztery rodzaje hamulców: tarczowe, V-brake, klasyczne szczękowe oraz roller. Dowiedz się, jak je rozpoznać, jak o nie dbać i jak reagować na pierwsze objawy zużycia.

W sklepach znajdziesz różne rodzaje hamulców rowerowych. Jeśli dopiero zgłębiasz ten temat, możesz łatwo pogubić się w ich nazwach i konstrukcjach. Dlatego dobrze jest poznać je w teorii. Dzięki temu zyskasz błyskawiczne odniesienie do swojego stylu jazdy oraz warunków, w których jeździsz.

Hamulce tarczowe – mechaniczne i hydrauliczne

Hamulce tarczowe działają na metalowej tarczy przy piaście. Zacisk ściska klocki, dzięki czemu tarcza wytraca prędkość. Ten układ często spotkasz w rowerach do jazdy w terenie i na dłuższych trasach, ale coraz częściej też w miejskich.

W codziennym użyciu tarcze te pozwalają na pewne hamowanie na mokrych nawierzchniach. Dają poczucie większej kontroli, gdy zjeżdżasz długo i hamujesz wielokrotnie, bo siła hamowania jest łatwiejsza do dawkowania.

Warto pamiętać, że tarcza i klocki nie lubią zabrudzeń tłuszczem. Czasem wystarczy dotknięcie tarczy palcami, aby pojawił się pisk i spadła skuteczność. Znaczenie ma też ustawienie zacisku. Jeśli wybierzesz rower z hamulcami hydraulicznymi, będziesz musiał pamiętać o kontroli szczelności płynu i jego stanu.

Chcesz poznać proste zasady pielęgnacji tarcz? Dowiedz się, jak je czyścić i odtłuszczać oraz czego unikać, żeby nie pogorszyć pracy hamulca pod tym linkiem:

https://www.decathlon.pl/c/learn/czyszczenie-i-odtluszczanie-hamulcow-tarczowych-w-rowerze_3ae1c494-92a1-4171-bde7-1cd1351857bf

Hamulce V-brake i klasyczne szczękowe

V-brake to hamulce obręczowe. Ramiona z klockami ściskają obręcz, a linka przenosi siłę z klamki. Podobnie działają hamulce szczękowe – typu caliper – które spotkasz w rowerach szosowych i starszych miejskich.

To rozwiązania proste w obsłudze. W wielu przypadkach jesteś w stanie sam wymienić klocki, naciągnąć linkę i szybko przywrócić poprawne działanie. Dobrze sprawdzają się tam, gdzie trasa jest sucha i nie potrzeba częstego hamowania.

Wybierając jednoślad z takimi hamulcami warto pamiętać, że obręcz jest tu powierzchnią cierną, więc zużywa się razem z klockami. Dodatkowo warto wiedzieć, że w deszczu droga hamowania rośnie.

Hamulce roller w codziennym użyciu

Hamulce roller, nazywane też bębnowymi, mają mechanizm schowany w piaście. Najczęściej spotkasz je w rowerach miejskich i trekkingowych.

Posiadają mniejszą potrzebę regulacji, bo mechanizm jest zamknięty. Dają przewidywalne hamowanie w deszczu i nie niszczą obręczy, bo jej nie dotykają. Z drugiej strony piasta jest cięższa, więc rower może sprawiać wrażenie mniej dynamicznego.

Niezależnie od typu, hamulce mają działać bez zarzutu i przewidywalnie. Dbaj o czystość elementów ciernych, regularnie sprawdzaj zużycie klocków i nie ignoruj pisków czy drgań. Te proste nawyki podniosą komfort w trakcie jazdy i dadzą Ci większą kontrolę nad rowerem.