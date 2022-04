 Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia otwiera sezon z rozmachem!

Wiosna rozkręca nam się na dobre, rozkręcamy się i my! W najbliższą sobotę (30 kwietnia), otwieramy sezon w Rodzinnym Parku Rozrywki Nowa Holandia. A to tylko początek tego wyjątkowego weekendu, bo już 1 maja wystąpi tu Ola Gwazdacz, finalistka programu The Voice Kids. Będą też gry, zabawy, konkursy i wiele więcej!

Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia mieszkańcom Elbląga i regionu przedstawiać nie trzeba. Już 30 kwietnia zaczynamy kolejny sezon, a wraz z nim jak zawsze na gości parku czeka moc atrakcji. Dzień później (1 maja), początek sezonu będziemy świętować jeszcze intensywniej!

W niedzielę od godz. 11 do 16 w Nowej Holandii będzie się działo naprawdę dużo. Na scenie wystąpi Ola Gwazdacz, finalistka programu The Voice Kids. Będzie okazja do pośpiewania razem z nią, a także podczas zabawy karaoke i konkursu śpiewu dla najmłodszych. Innych konkursów z nagrodami też zresztą nie zabraknie... Tak jak wyjątkowych gości, bo tego dnia w parku rozrywki dzieci spotkają swoich dobrych znajomych: jednego z Minionków, króliczka Binga, Strażaka Sama... Wieść niesie, że pojawi się też ktoś z Psiego Patrolu. A to jeszcze nie wszyscy i nie wszystko...

Tylko jednego w najbliższą niedzielę na pewno nie będzie... nudy! Czekają na Was zabawy dla każdego, kto lubi się trochę poruszać. Postrzelamy na przykład do bramki, a radar zmierzy, jak szybką piłkę potrafimy tam posłać. Popuszczamy bańki mydlane, balony... Na pewno też sporo potańczymy!

To wszystko czeka nas 1 maja. A później? Później każdego dnia aż do końca sierpnia wciąż świetnie będzie się w Nowej Holandii bawić cała rodzina! To tutaj czeka na Was Lew Gigant, czyli jedna z największych pneumatycznych zjeżdżalni, jakie w ogóle istnieją. Tutaj poskaczecie na trampolinach. Tutaj przetestujecie swoją sprawność, mierząc się z wyzwaniami parku linowego. W Nowej Holandii odwiedzicie też niezwykłe miejsca, jak choćby wyspa nielotów... albo taką opanowaną przez potwory! To w Nowej Holandii odkryjecie również tajemnicze osady Wikingów czy wyruszycie w malowniczą trasę tramwajem wodnym. Dodajmy, że wszystko to w ramach całodniowych biletów, które dają dostęp do wszystkich atrakcji parku.

Pozostaje tylko powiedzieć do zobaczenia w najbliższy weekend... i każdego dnia do końca wakacji!

Zapraszamy!

