 Rowery cargo - przyszłość transportu

Rower typu cargo to doskonała alternatywa dla tradycyjnego transportu samochodu. Zwłaszcza w okresie letnim sprawdzają się świetnie na miejskich i zatłoczonych ulicach. Coraz więcej polskich miast decyduje się umożliwiać swoim mieszkańcom poruszanie się rowerami cargo po miejskich ulicach. Sprawdzają się one doskonale zarówno do przewożenia większych paczek, zakupów. Świetnie nadają się także do transportowania dzieci. Miejski rower towarowy jest na tyle uniwersalny, że uważa się go za przyszłość transportu. Przeczytaj artykuł i poznaj wszystkie możliwości, jakie daje rower towarowy cargo!

Czym jest rower towarowy?

Choć cargo rower dopiero nieśmiało wkracza na ulice naszych miast, to jednak nie jest on niczym nowym. Rower typu cargo pojawił się już na początku XX wieku. Stanowił wówczas doskonały środek transportu do przewożenia cięższych towarów czy paczek. Oczywiście pierwsze rowery bardzo różniły się od tych, którymi możemy dziś poruszać się po miejskich ulicach. Obecnie elektryczny rower cargo daje wprost ogromne możliwości transportowe. Przede wszystkim wspomaganie elektryczne sprawia, że rowery mogą być wszechstronnie wykorzystywane nawet w mniej sprzyjających warunkach, a prowadzący nie męczą się zbytnio, nawet, jeśli przewożą znaczne obciążenie.

Rower cargo elektryczny pozwala przemieszczać się po mieście wraz z bagażem czy pasażerami. Jest on świetną alternatywą dla pojazdów spalinowych. Wspomaganie sprawia, że prowadzi się go lekko i przyjemnie nawet podczas podjazdu pod wzniesienia. Co istotne rower cargo elektryczny może być wykorzystywany nie tylko w biznesie, ale jest świetna propozycją dla osób, które chcą rodzinnie podróżować po mieście.

Wyróżnia się trzy główne rodzaje rowerów towarowych. Pierwszy to trójkołowiec (trike), który wyposażony jest w trzy koła oraz skrętną skrzynię, albo też platformą ładowaną z przodu. Drugim rodzajem jest long-john. Posiada on dwa koła oraz nisko umieszczoną (między kierownicą a przednim kołem) platformę ładunkową. Trzeci rodzaj to longtail z wydłużoną ramą oraz oddalonym tylnym kołem.

Popularyzacja elektrycznych silników wspomagających pedałowanie sprawiła, że można wyróżnić jeszcze jeden rodzaj roweru towarowego, jakim jest elektryczny rower cargo. Różnorodne rowery towarowe elektryczne można znaleźć chociażby w ofercie firmy Urvis (https://urvis.bike/). Silnik zasilany jest w nich baterią litowo-jonową, dzięki czemu możliwe jest efektywne i komfortowe przewożenie towarów nawet w niezbyt sprzyjających warunkach terenowych.

Efektywny transport w zakorkowanych miastach: czy to możliwe?

Rower cargo stanowi doskonałą alternatywę dla transportu spalinowego. Przede wszystkim poruszanie się nim po zatłoczonych miastach jest dużo bardziej komfortowe, niż poruszanie się samochodem. Dzięki nim możliwe jest sprawne i terminowe rozwożenie towarów nawet w godzinach szczytu. Oprócz tego rowery elektryczne cargo można zaparkować niemal w dowolnym miejscu. Nie trzeba martwić się o szukanie wolnego miejsca parkingowego, co w większych miastach często graniczy z cudem.

Nie jest tajemnicą, że polskie miasta są coraz bardziej zatłoczone. Logistyka miejska jest dla przedsiębiorców z roku na rok coraz większym wyzwaniem. Transport samochodowy przestaje być opłacalny, nie tylko z uwagi na wysokie koszty eksploatacji, ale także z uwagi na czas, który wiąże się z poruszaniem po zakorkowanych ulicach. Rower elektryczny cargo zapewnia nie tylko doskonałą mobilność oraz szybki miejski transport, ale także może sprostać problemom logistycznym wielu polskich przedsiębiorstw.

Rowery cargo, czyli oszczędne środki transportu

Rower towarowy elektryczny stanowi doskonałą propozycję dla mniejszych firm i spółek, które to nie chcą lub nie są w stanie inwestować w kosztowną flotę samochodową. Rowery generują stosunkowo niewielkie koszty, są tanie w eksploatacji. Korzystanie z nich nie wymaga specjalnych kwalifikacji, są łatwe w garażowaniu. Rower towarowy elektryczny jest znacznie tańszy, niż nowy samochód. W zasadzie nie obciąża budżetu firmy w żaden sposób. Nie trzeba martwić się o paliwo, kosztowne naprawy czy konserwacje. Ubezpieczenie takiego środka transportu jest także zdecydowanie mniej kosztowne, niż w przypadku nowych aut.

Rowery towarowe są także skutecznym rozwiązaniem dla firm, które szukają oryginalnego pomysłu na reklamę. Przede wszystkim jest on korzystny wizerunkowo, z uwagi na to, że coraz więcej potencjalnych partnerów i klientów zwraca uwagę na ekologię. Ponadto z racji tego, że jest on wciąż stosunkowo dość rzadkim widokiem na polskich drogach, jest po prostu zauważalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stanowił jeżdżącą reklamę marki.

Rowery cargo, jako ekologiczny sposób transportu

Rowery towarowe to bardzo istotny krok w kierunku ekologii. Warto zauważyć, że nowe pokolenia Polaków są coraz bardziej krytyczni w stosunku do niezrównoważonego wykorzystywania motoryzacji. Od lat zaobserwować można, że coraz więcej osób rezygnuje z codziennego poruszania się samochodami na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak rowery, rolki, czy hulajnogi. Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że coraz więcej konsumentów oczekuje od firm tego, że będą one swoim zachowaniem dawały dobry przykład środowiskowy.

Wykorzystanie rowerów towarowych w codziennym transporcie miejskim może pomóc w sprostaniu problemom środowiskowym. Poza tym są one także przejawem troski o pracowników. Nie jest, bowiem tajemnicą, że ruch jest niezbędny do tego, żeby być zdrowym oraz zachować odpowiednią kondycję. Spędzanie wielu godzin w aucie dla nikogo nie jest zbyt korzystne. Te same trasy mogą zostać pokonane na rowerze, co ma niewątpliwie bardzo dobry wpływ na stan zdrowia.

W jakich branżach można wykorzystywać rowery towarowe?

Rower cargo jest bardzo wszechstronny. Łatwiej byłoby wymienić branże, w których nie znajdzie zastosowania, niż te, które mogą wykorzystywać jego potencjał. Na pewno jest on świetną propozycją dla wszelkich małych firm, które zlokalizowane są w dużych miastach. Nie tylko ze względu na kwestie ekonomiczne, ekologiczne, czy logistyczne, ale także z uwagi na aspekty wizerunkowe. Reklama na rowerze może codziennie, zupełnie za darmo – bo podczas rozwożenia towarów czy przesyłek, docierać do szerokiego grona odbiorców.

Odpowiednio dostosowane rowery cargo mogą obsługiwać dostawy żywności, ubrań czy przesyłek kurierskich. Rowery typu cargo są coraz chętniej wykorzystywane na całym świecie przez duże firmy, takie jak chociażby DHL czy IKEA. Ale nie tylko. Bowiem świetnie sprawdzają się także, jako transport prywatny podczas większych zakupów, nie tylko spożywczych, ale także np. meblowych. Wiele polskich miast udostępnia swoim mieszkańcom możliwość wypożyczenia takiego roweru. Wówczas można nim przewieźć niemal dowolny przedmiot lub rzecz. Co ciekawe niektóre rowery cargo umożliwią także przewóz osób. To rozwiązanie idealnie sprawdza się nie tylko na weekendowe rodzinne wycieczki, ale jest także bardzo mocnym impulsem dla turystyki.

Rower typu cargo może być wykorzystywany również do przewożenia artykułów niezbędnych do tworzenia eventów. Rowery te świetnie nadają się do branży rozrywkowej i kulturalnej. Są one bardzo pomocne przy tworzeniu różnych wydarzeń miejskich, organizowaniu spotkań, festiwali czy performance. Załadunek wszelkiego towaru jest bardzo prosty, podobnie jak rozładunek. Nawet osoba, która pierwszy raz korzysta z takiego środka transportu nie będzie miała większego problemu z jego obsługą.

---artykuł promocyjny---