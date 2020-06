RPO (Recruitment Process Outsourcing) – rekrutacja prowadzona przez specjalistów

RPO (Recruitment Process Outsourcing) rozkwita na polskim rynku pracy. Najczęściej z usługi tej korzystają właściciele firm o zwiększonych potrzebach rekrutacyjnych – korporacje, bankowcy, ekonomiści, specjaliści z branży IT. Powoli wkracza ona jednak do pozostałych gałęzi gospodarki. Jej możliwości są bowiem nieograniczone, a zyski – nieporównywalne z innymi, podobnymi rozwiązaniami.

Czym zatem jest tajemniczy anglojęzyczny zwrot Recruitment Process Outsourcing, który w skrócie nazywany jest RPO? To rodzaj współpracy zewnętrznej (outsourcingowej), w ramach której klient zleca specjalistycznej firmie zarządzanie procesem rekrutacji. Firma zewnętrzna może zająć się wykonaniem zarówno wszystkich, jak i tylko wybranej części zadań należących do realizacji procesu rekrutacyjnego. To od klienta zależy specyfika współpracy.

RPO – klienci

Duże potrzeby rekrutacyjne firm mogą być związane z rotacją pracowników wewnątrz branży, rozwojem organizacji, otwarciem nowych filii i działów oraz optymalizacją zasobów. Nie w każdej firmie istnieje dział HR, który mógłby się zająć przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. RPO (Recruitment Process Outsourcing) nie jest zatem przeznaczony tylko dla wiodących firm z określonej branży. Skorzystać z usługi może niemal każdy przedsiębiorca, nawet właściciel niewielkiej firmy. To głównie one nie posiadają wystarczającej kadry do zaspokojenia potrzeb rekrutacyjnych pracodawcy.

Warto pamiętać o tym, że gdy klient decyduje się skorzystać z RPO, doradcy i rekruterzy stają się częścią jego organizacji. Dzięki „wniknięciu” w struktury firmy potrafią precyzyjnie określić specyfikę potrzeb i preferencji klienta. Na własnej skórze doświadczają, w jaki sposób działa przedsiębiorstwo, a nadzorując całość polityki rekrutacyjnej, rozbudowują pozytywny wizerunek firmy.

Korzyści z RPO

Główne korzyści, jakie niesie ze sobą Outsourcing Procesów Rekrutacji, dotyczą przede wszystkim zwiększenia efektywności przeprowadzania procesów rekrutacji i minimalizacji jego kosztów. Dzięki tej usłudze cały proces pozyskiwania kandydatów do pracy zyskuje nowoczesną strukturę i standardy. Działy: kadrowy i zarządzania zasobami ludzkimi nie są przy tym obciążane dodatkowymi zadaniami, co pomaga jednocześnie zminimalizować część kosztów. Dzięki temu pracodawca i pracownicy mogą skupić się na własnych obowiązkach i właściwej działalności firmy, a nie na zadaniach „nadprogramowych”.

Rekruterzy dbają o wytworzenie stałej strategii rekrutacyjnej dla przedsiębiorstwa klienta. Minimalizują koszty związane z przebiegiem rekrutacji, by jak najmniejszym nakładem finansowym otrzymać jak najlepszą jakość świadczonej usługi. RPO pozwala na rozwiązanie nie tylko krótkotrwałych, ale i długofalowych problemów przedsiębiorców, związanych z zatrudnianiem ludzi do pracy. Dostęp do wiedzy eksperckiej jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji. Z pomocą specjalisty klient może również skorzystać z narzędzi przeznaczonych do celów rekrutacyjnych.

Narzędzia Recruitment Process Outsourcing

Nowoczesne systemy rekrutacyjne, według których pracują rekruterzy, zarządzają procesem rekrutacji, aplikacjami i wszelkimi interakcjami z kandydatami. Bez nich niemożliwe byłoby prowadzenie szybkiej i wielokanałowej rekrutacji, w której analiza kilkudziesięciu CV zajmuje kilkadziesiąt sekund.

Najbardziej znanym narzędziem wykorzystywanym w RPO jest system ATS (Applicant Tracking System). Elektroniczny system rekrutacji pracowników ATS pozwala tworzyć i gromadzić bazy danych kandydatów, zarządzać przebiegiem projektu rekrutacyjnego, analizować go i raportować. Na początku współpracy w zakresie RPO firmy rekrutacyjne użyczają klientowi własny system ATS. Wdrażają oni przy tym pracowników do prawidłowej obsługi systemu po to, by w przyszłości samodzielnie mogli obsługiwać własny.

Istotnym elementem rekrutacji jest również samo dotarcie do bogatej bazy danych kandydatów. Rekruterzy mają swoje sposoby, by dotrzeć nawet do tych osób, które obecnie są aktywne zawodowo, zatem nie poszukują nowego zatrudnienia. Wykorzystując narzędzie, jakim jest Executive Search, potrafią dotrzeć do wielu talentów i sprostać potrzebom najbardziej wymagających klientów. Wieloletnie doświadczenie w branży outsourcingowej procentuje bowiem bogatą siecią kontaktów, które uruchomione w odpowiedni sposób pozwalają znaleźć najlepiej wykwalifikowaną kadrę czy personel.

Co może się nie udać?

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w procesie rekrutacji jest brak możliwości zlecenia tego działania specjaliście. Czy to wyznaczonemu w określonym dziale firmy, czy zewnętrznemu doradcy – rekruterowi. Osoby, które nie posiadają ani wiedzy, ani doświadczenia w sprawie rekrutacji nie wiedzą, w jaki sposób ją przeprowadzić. To z kolei prowadzi do powstania niekorzystnego Employer Branding pracodawcy i nie sprzyja pozyskiwaniu kandydatów.

W przypadku skorzystania z usługi zewnętrznej firmy rekrutacyjnej wszelkie niepowodzenia wynikają zazwyczaj z braku należytej współpracy między klientem a doradcą. Najczęściej chodzi tu o źle sprecyzowane oczekiwania i preferencje pracodawcy co do umiejętności i kwalifikacji kandydata. Ponieważ rekruter poszukuje specjalistów na podstawie profilu kandydata, musi on być wykonany rzetelnie i dokładnie. Nie wystarczy pobieżny opis kilku umiejętności, które musi posiadać przyszły pracownik. Istotne jest tu określenie kompetencji miękkich i twardych, umiejętności, doświadczenia, a nawet niektórych cech charakteru poszukiwanego kandydata. Mimo że (podobno) idealny kandydat nie istnieje, warto poszukać go dokładnie.

Klientowi nie grozi utrata kontroli nad procesem zatrudnienia, której przedsiębiorcy najbardziej się obawiają. Przejrzyste procedury i system raportowania gwarantuje bowiem zleceniodawcy pełny dostęp do przebiegu wszystkich procesów oraz szacunkowych kosztów.

Potrzebujesz pomocy specjalistów? Sprawdź ofertę krakowskiej firmy Sowelo Consulting, która od kilkunastu lat świadczy usługi RPO (Recruitment Process Outsourcing) na polskim i zagranicznym rynku pracy.

