Rusza nowy gabinet tlenoterapii w Elblągu. Pierwszy tydzień za pół ceny!

Już w najbliższy poniedziałek, 8 marca otwieramy w Elblągu nowoczesny gabinet tlenoterapii. Z tej okazji, przez cały tydzień z zabiegów w komorze hiperbarycznej korzystać będzie można za pół ceny! Koszt godzinnej sesji tlenowej to jedyne 50 zł! Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji i przekonaj się, jak zbawienne efekty przyniesie Twojemu organizmowi czysty tlen. Zobacz zdjęcia.

Gabinet tlenoterapii OXYPower w Elblągu znajduje się przy ul. Pomorskiej 45A (I piętro, wejście od ulicy Niepodległości, tuż przy rondzie). Tuż przy budynku dostępne są miejsca postojowe. Gabinet wyposażony jest w specjalistyczną komorę hiperbaryczną. Terapia tlenem hiperbarycznym to sprawdzona, bezbolesna, nieinwazyjna i bezpieczna metoda leczenia trudno gojących się ran oraz wielu schorzeń: zapalnych, ostrych, przewlekłych i tych pourazowych. Dzięki zabiegom, tlen w ilości zwiększonej nawet piętnastokrotnie, dociera do wszystkich komórek ciała, znacznie zwiększając ich regenerację.



Jakie efekty daje tlenoterapia?

- wspomaga wzrost produkcji kolagenu i przyspieszają odnowę skóry

- odżywia tkanki

- usuwa toksyny, a co za tym idzie opóźniają procesy starzenia się

- pomaga utrzymać optymalną wagę ciała

- zwiększa przemianę materii i regenerację

- przyspiesza powrót do zdrowia po zabiegach medycznych



Podczas zabiegu, który trwa od 60 do 90 minut, osoba przebywająca w komorze ma możliwość korzystania m.in. ze smartfona czy tabletu, może się zdrzemnąć, posłuchać muzyki lub poczytać książkę. Z komory podczas zabiegu korzystać mogą maksymalnie dwie osoby – wyłącznie dorosły oraz dziecko.



Tydzień za pół ceny

Gabinet OXYPower posiada najlepsze ceny zabiegów w Elblągu. Przez pierwszy tydzień otwarcia gabinetu - od 8 do 13 marca - przygotowaliśmy specjalną promocję cenową. Pojedynczy zabieg będzie dostępny za pół ceny (50 zł zamiast 100 zł). Zapisy na zabiegi przyjmujemy pod numerem tel. 500 041 936 oraz adresem mailowym gabinet@tlenoterapia-elblag.pl Uwaga. Liczba miejsc jest ograniczona!



Unikalny prezent na Dzień Kobiet

Zbliża się Dzień Kobiet. Nie masz jeszcze pomysłu na 8 marca? Zamiast kwiatów czy kosmetyków podaruj swojej kobiecie prawdziwy zastrzyk zdrowia. Zaskocz swoja żonę, mamę, siostrę czy babcię i zafunduj jej voucher na zabieg w komorze hiperbarycznej. Godzinna sesja w nowym gabinecie tlenoterapii w Elblągu, pomoże jej zrelaksować się, poprawi samopoczucie i doda energii do życia. Wyjątkowo z okazji Dnia Kobiet pojedynczy zabieg w komorze dostępny jest za PÓŁ CENY – za jedyne 50 zł!

Więcej o zaletach tlenoterapii, naszym gabinecie, jego lokalizacji oraz cenniku zabiegów, znajdziecie na naszej stronie.

Obserwujcie nas na bieżąco na Facebooku. Na profilu gabinetu OXYPower publikujemy zawsze aktualne informacje o dostępnych promocjach i zniżkach.

